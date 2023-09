Spalovací motor v dohledné budoucnosti končit nemusí. Euro 7 bude i díky ČR mnohem benevolentnější

Norma Euro 7 je problematická od samotného začátku. Minimálně už proto, že oficiální představení návrhu zpracovaného Evropskou komisí bylo několikrát odloženo. Výsledek byl nakonec odhalen až v závěru loňského roku.

Návrh obsahoval řadu sporných a v některých případech až absurdních bodů. Evropská komise například požadovala, aby přísnější emisní limity automobily plnily za všech podmínek. Tedy včetně situace, kdy vůz třeba táhne přívěs nebo veze střešní box. Pokud by původní návrh prošel, znamenalo by to výrazné zdražení vozů, které by se nejvíce dotklo malých automobilů. Už dříve zaznívaly názory, že v kombinaci s normou Euro 7 zmizí z trhu auta s cenou pod 500 tisíc. Nakonec by se to ale stát nemuselo, protože skupině členských států pod vedením České republiky se podařilo zablokovat možnost přijetí návrhu v původní podobě. České ministerstvo dopravy o tom informovalo v oficiální tiskové zprávě.

Skupina států bojujících proti původnímu návrhu Euro 7 obsahuje kromě ČR také Slovensko, Francii, Itálii, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko. Hlavní změny návrhu normy Euro 7 například zahrnují ponechání emisních limitů na úrovni dané už stávající normou Euro 6, a to včetně limitů testování. Druhou důležitou změnou je prodloužení lhůty účinnosti nové normy. Pro automobily kategorie M1 a N1 je to 30 měsíců pro nově uváděné typy vozů na trhu a 42 měsíců pro všechny nově registrované vozy. Automobilky tak dostanou více času pro vývoj potřebných technologií. Původně měla norma začít platit od poloviny roku 2025.

Emise z brzd a pneumatik zůstávají

Upraveny byly také požadavky na fungování palubních systémů monitorování emisí. MDČR ale více informací na toto téma v tiskové zprávě nezmiňuje. Naopak i nadále se počítá se sledováním emisí z brzd a pneumatik, ačkoliv v těchto případech není úplně zřejmé, jak přesně se budou tyto parametry měřit. Emise z brzd a pneumatik se budou vztahovat také na elektromobily.

„Podařilo se nám vyřešit drtivou většinu sporných bodů, na které jsme upozorňovali od představení návrhu. Nová emisní norma tak nebude představovat ohrožení pro segment malých a cenově dostupných aut, ani neodčerpá evropskému automobilovému průmyslu prostředky, které nutně potřebuje pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Věci, které prokazatelně mohou přispět ke snižování dopadů dopravy na životní prostředí, například měření emisí z brzd, návrh nově zavádí,“ přibližuje v tiskové zprávě český ministr dopravy Martin Kupka.

O normě Euro 7 se bude dále vyjednávat. Definitivní podoba finálního návrhu by měla být známá v průběhu příštího roku.