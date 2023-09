Dost bylo levných čínských elektromobilů a Tesly. Ve Francii mění podmínky dotací tak, aby byly zvýhodněny vozy vyrobené v Evropě

Levné čínské elektromobily jsou pro evropské výrobce čím dál větším problémem. To samé pak platí také pro Teslu. I ta dokáže nabízet své vozy za velmi zajímavé ceny. Tím spíš, když zájemci o daný automobil ještě využijí dotaci. Třeba ve Francii to znamenalo zlevnění o dalších pět tisíc eur. Jenže problémem je, že z peněz daňových poplatníků se díky této strategii podporují nikoliv francouzští (nebo alespoň evropští) výrobci, nýbrž čínské automobilky. Právě tohle Francie od nového roku změní. Upozornil na to web Euractiv.

Francie aktuálně udílí svůj „zelený bonus“ plošně na všechna auta s produkcí emisí CO 2 0 g/km, což byla údajně chyba, protože to nezohledňuje ekologickou stopu daných vozů v průběhu jejich celého životního cyklu. Ten má být nově hodnocen formou šesti faktorů a podle výsledku daného hodnocení bude určeno, zda se na konkrétní vůz bude vztahovat dotace, nebo ne. Francouzské úřady tímto krokem ve jménu boje za lepší životní prostředí výrazně znevýhodní především čínskou a americkou konkurenci.

Jednotlivé faktory, podle kterých budou elektromobily hodnoceny, zahrnují emise z výroby oceli a hliníku, množství použitých vzácných kovů, emise ze samotné výroby auta jako takového nebo také emise z dopravy hotového automobilu ke koncovému zákazníkovi. Logicky tak z takového hodnocení budou nejlépe vycházet automobily vyrobené přímo ve Francii, zatímco ty čínské už dotace nedostanou.

Nejen čínské značky, ale také Volvo nebo Spring

Kromě čínských značek ale tento krok dopadne také na Tesly vyrobené mimo Evropu nebo třeba na miniaturní elektromobil Dacia Spring, který se také vyrábí v Číně. Stejně tak se novinka dotkne například modelů Volvo nebo BMW. I tyto značky v Číně elektromobily vyrábí a pak je vozí do Evropy. Přesný seznam modelů, na které už nebude od začátku roku 2024 možné získat ve Francii dotaci, vydají tamní úřady v prosinci.

Euractiv připomíná, že v roce 2022 dosáhl podíl čínských značek na evropském trhu s elektromobily osmi procent, přičemž podle Evropské komise by měl narůst do roku 2025 na patnáct procent. Důvodem jsou především právě nízké pořizovací ceny. Mezi lety 2015 a 2022 klesla průměrná cena čínský elektromobilů zhruba o 50 % na 32 000 eur, zatímco v případě evropských výrobců naopak o 17 % vzrostla na více než 55 000 eur.