Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu. Právník radí, jak odškodnění dopravní nehody získat a na co dát pozor

Jako advokát se často setkávám s tím, že lidé očekávají automatické odškodnění. Pravda je ale taková, že adekvátní náhrada nepřichází sama. Pojišťovny postupují podle interních procesů, které jsou pro poškozeného někdy nepřehledné. Pokud přesně nevíte, na co máte nárok, může se stát, že nezískáme plné odškodnění po dopravní nehodě za zranění.
Co se dozvíte v článku
- Zranění při dopravní nehodě. Vždy zavolejte policii
- Vyšetřování dopravní nehody
- Odškodnění po nehodě: Na co všechno máte nárok?
- Jak vysoké odškodnění po dopravní nehodě můžete očekávat?
- Pozor na formuláře pojišťoven
- Kde můžu žádat odškodnění?
- Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě
Zranění při dopravní nehodě. Vždy zavolejte policii
Policii volejte vždy, když dojde k jakémukoli zranění, a to bez ohledu na výši škody na autech. Pamatujte, že i když se škoda na vozidlech zdá nízká, u zranění je asistence policie nezbytná. Právě protokol o dopravní nehodě sepsaný policií slouží jako důkaz pro pojišťovnu, že k úrazu došlo v přímé souvislosti s nehodou. Bez něj může být cesta k získání odškodnění mnohem složitější.
Některá zranění (poranění krční páteře při dopravní nehodou) se mohou projevit s odstupem až několik hodin od nehody. Především vyhledejte obratem lékaře, abyste měli důkaz, že zranění je v souvislosti s dopravní nehodou.
Vyšetřování dopravní nehody
U nehod s vážným zraněním nebo tragickými následky však práce policie na místě střetu teprve začíná. Poškození podávají vysvětlení o nehodě na policii a někdy se vyšetřovatel zeptá: „Budete uplatňovat náhradu škody vůči viníkovi?“
Mnoho lidí zpanikaří, protože v tu chvíli netuší přesnou částku. Je potřeba zachovat klid, uplatnění náhrady za zranění do trestního spisu je vaše právo, nikoliv povinnost. Odškodnění po dopravní nehodě se zraněním se totiž primárně neřeší s policií, ale přímo s pojišťovnou vozidla viníka z jeho povinného ručení.
Pozor si dejte pouze v momentě, kdy vám viník nabídne finanční kompenzaci napřímo. Pokud takové vyrovnání přijmete, v písemné dohodě s viníkem musí stát klíčová věta, že jde o plnění nad rámec odškodnění z povinného ručení. Jinak by mohla pojišťovna takové plnění od viníka započíst například na odškodnění bolestného.
Odškodnění po nehodě: Na co všechno máte nárok?
Pokud po nehodě řešíte zranění, čeká vás komunikace s pojišťovnou viníka. Celý proces stojí na třech pilířích: musíte vědět, co všechno můžete žádat, správně to vypočítat a pak si to u pojišťovny obhájit. Velká část poškozených skončí u základního bolestného, proplacení léků a ušlého výdělku, přitom zákonný okruh náhrad je mnohem širší.
Častým omylem je, že musíte čekat na konec léčby k žádosti o odškodnění po dopravní nehodě. Pravdou je, že řadu věcí lze řešit průběžně, aby vám peníze pomohly už v době, kdy je nejvíc potřebujete.
Obvyklý okruh náhrad poškozených je následující:
- Bolestné: Obvykle první nárok, který řešíte. Patří vám i u lehkých zranění, jako jsou pohmožděniny. Klíčový je správný výpočet podle bodového systému.
- Ušlý výdělek (i pro OSVČ bez neschopenky): Pojišťovna vám dorovná rozdíl mezi nemocenskou a vaší mzdou. Důležité upozornění pro živnostníky, jako OSVČ nemusíte mít oficiální neschopenku, abyste měli právo na odškodnění po dopravní nehodě.
- Náklady na léčení a cestovné: Schovávejte si všechny účtenky. Pojišťovna hradí nejen léky, regulační poplatky nebo fyzioterapii, ale i každou cestu autem či hromadnou dopravou do zdravotnického zařízení.
- Náklady na péči o nesoběstačného poškozeného: Pokud se o vás po návratu z nemocnice musela starat rodina nebo blízcí (pomoc s hygienou, nákupy, domácností), máte nárok na finanční náhradu. Je to jedna z náhrad, na kterou lidé zapomínají nejčastěji.
- Trvalé následky (ztížení společenského uplatnění): Toto bývá zpravidla nejvyšší částka. Hodnotí se při ní, jak moc vás následky zranění limitují v běžném životě, od schopnosti vykonávat svou profesi až po nemožnost věnovat se oblíbeným sportům nebo koníčkům. Zde je odborný výpočet znalcem naprosto zásadní, protože rozdíly v částkách mohou být obrovské.
Někdy lze žádat také rentu (náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) a další nemajetkovou újmu.
Jak vysoké odškodnění po dopravní nehodě můžete očekávat?
Částka, kterou pojišťovna nakonec vyplatí, je vysoce individuální. Každé zranění se hojí jinak, každý z nás má jiný plat a jiné náklady na život. Přesto existují určité mantinely, podle kterých se můžete orientovat.
U bolestného se částky nejčastěji pohybují v těchto rozmezích:
- Lehká zranění (pohmožděniny, krční páteř): 8 000 až 30 000 Kč.
- Středně těžká zranění (zlomeniny, otřesy mozku): 30 000 až 200 000 Kč.
- Vážná zranění: zde částky začínají na 200 000 Kč a rostou podle komplikací.
Možná vás překvapí, že odškodnění bolestného není každý rok stejné. Vše se odvíjí od tzv. Metodiky Nejvyššího soudu. Každé zranění má svou bodovou hodnotu a ta se násobí hodnotou bodu, která se každý rok mění podle průměrné mzdy. Přestože na finální potvrzení hodnoty bodu pro rok 2026 ještě čekáme, dosavadní vývoj průměrné mzdy naznačuje výrazný nárůst. Lze odhadovat, že za každý bod bolestného letos poškození obdrží přibližně v rozmezí 480 až 500 Kč.
Samostatnou kapitolou jsou trvalé následky, kde se odškodnění pohybuje v řádu statisíců korun, u vážných dopadů na život však běžně dosahuje milionových částek. Ostatní náhrady, jako cestovné nebo ušlý zisk, se pak odvíjejí od vašich skutečných nákladů a doložených příjmů
Pozor na formuláře pojišťoven
Při vyřizování odškodnění po dopravní nehodě z hlediska bolestného využívají často poškození formuláře pojišťovny, které jim vyplní jejich ošetřující lékař. Tato cesta nemusí být ideální k získání co nejvyššího odškodnění.
Ošetřující lékaři totiž obvykle nejsou experty na tyto výpočtové mechanismy a mohou nastat chyby.
Vhodnější je využít výpočet bolestného od specializovaného znalce, který je proškolen na tyto výpočty.
Kde můžu žádat odškodnění?
Cesta k finanční kompenzaci vede nejrychleji přes pojišťovnu, u které měl viník sjednané povinné ručení vozidla. Je to mnohem efektivnější než se snažit dohodnout přímo s viníkem, který stejně vyčkává na pokyny pojišťovny a přeposílá ji dokumentaci. Ve většině případů je přímé řešení s pojistitelem tou nejkratší cestou k získání odškodnění po dopravní nehodě se zraněním.
Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě
Přestože se v tomto článku věnujeme především těm, kteří žádají odškodnění za zranění, některé dopravní nehody bohužel končí mnohem hůře. V takových případech se pozornost přesouvá k právní podpoře pozůstalých. Hlavním pilířem kompenzace je náhrada za duševní útrapy. Neexistuje na ni sice pevný výpočet, ale částky se odvíjejí především od hloubky vztahu se zemřelým. Kromě toho pojišťovna hradí náklady na pohřeb (proto si pečlivě schovávejte všechny účtenky). Velmi důležitou složkou je pak náhrada nákladů na výživu, která dětem nebo manželům dorovnává výpadek příjmu po zemřelém živiteli nad rámec sirotčích a vdovských důchodů.
Rady od právníka pro získání odškodnění po dopravní nehodě
- Buďte aktivní v trestním řízení: Průběžně sledujte, jak policie nehodu vyšetřuje. Stanovení vaší spoluodpovědnosti v trestním řízení za nehodový děj může být důvodem pro krácení odškodnění pojišťovnou.
- Pečlivě uschovávejte lékařské zprávy: Každý záznam z pohotovosti, kontrola u lékaře nebo zpráva z rehabilitace je důkaz o vašem zranění. Pojišťovna uznává pouze ty nároky, které jsou jasně doloženy v dokumentaci, zakládejte si je proto od prvního dne.
- Žádejte všechny náhrady, nejen bolestné: Většina poškozených řeší jen ušlý zisk a bolestné. Nezapomínejte ale na proplacení nákladů na péči, cestovné za lékaři nebo náklady na léky a zdravotnické pomůcky.
- Hlídejte si termín pro trvalé následky: Zhruba rok od nehody nastává čas na posouzení ztížení společenského uplatnění. Jde o finančně nejvýznamnější položku, která u vážných úrazů běžně dosahuje statisícových a v nejtěžších případech i milionových částek. Důležité je pravidelně navštěvovat odborné lékaře po celý rok léčby.
- Nečekejte na promlčení: Máte sice tříletou lhůtu, ale s pojišťovnou začněte komunikovat co nejdříve.
- Prověřujte, komu svěříte svůj případ: Pokud hledáte právní pomoc, doporučujeme si prověřit reference a férovou výši odměny. V oblasti odškodnění po dopravních nehodách se zraněním nebo úmrtím se pohybují také tzv. „lovci nehod“, kteří navštěvují pozůstalé nebo poškozené v jejich bydlišti a nabízí jim rychlou „právní pomoc“ za nevýhodných podmínek.
Zdroj: JUDr. Zbyněk Drobiš, právník projektu odskodneninehody.cz