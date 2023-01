Nejlepším autem v ČR pro rok 2023 se může stát elektrický „užitkáč“ i šestiválcový Raptor. Šestice finalistů je opravdu pestrá

Tuzemská anketa Auto roku 2023 pokročila v aktuálním ročníku do další fáze. Odborná porota vybrala z šestadvaceti nominovaných vozů finálovou šestici. Původně mělo do finále postoupit jen pět aut, ale na páté příčce se sešly dva modely se shodným počtem hlasů. Slavnostní vyhlášení nejlepšího auta pro rok 2023 v České republice proběhne 7. února.

Mezi nominovanými vozy tentokrát nebyla žádná Škoda a naopak do ankety se po delší odmlce vrátila značka Mercedes-Benz. Oproti loňskému ročníku dvacetičlenná odborná porota vybírá pouze jednoho vítěze. Dříve bylo voleno také nejlepší ekologické auto roku.

Mezi finalisty nakonec postoupily modely:

BMW X1

Ford Ranger Raptor

Honda Civic

Peugeot 408

Renault Mégane E-Tech

Volkswagen ID. Buzz

Dalším českým autem roku se tak může stát opět BMW, které vyhrálo loni a v roce 202, nebo monstrózní terénní pick-up Ranger Raptor osazený přeplňovaným šestiválcem, případně také elektrický „užitkáč“. Velký ohlas ovšem vzbudila u poroty rovněž hybridní Honda Civic. Koho porotci z této pestré skupiny automobilů nakonec vyberou, to se dozvíme 7. února v rámci slavnostního vyhlášení.

Pro zajímavost, Volkswagen ID. Buzz už získal řadu úspěchů v jiných anketách. Například v evropské anketě Car of the Year 2023 obsadil celkové druhé místo a v anketě What Car? získal celkové prvenství.