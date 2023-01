Nejstylovější elektromobil současnosti přijel na český trh. VW ID. Buzz přináší skvělý design, slušný dojezd, ale také několik potíží

Volkswagen uvedl na český trh elektromobil ID. Buzz a ID. Buzz Cargo. Opět jde o auto vycházející z platformy MEB, ale je to poprvé, co tuto techniku využívá model spadající mezi užitkové vozy. Zájemci mají k dispozici zatím jen jednu verzi pohonu, nabídka se ale bude ještě rozšiřovat.

Technikou elektrická novinka od užitkové divize automobilky Volkswagen nepřekvapí. Podobně jako třeba Škoda Enyaq iV sází na akumulátory s využitelnou kapacitou 77 kWh a jeden elektromotor umístěný u zadní nápravy. Výkon systému je 204 koní, dojezd se u verze Cargo i u osobního provedení pohybuje kolem 400 km. Maximální dobíjecí výkon činí 170 kW, palubní AC nabíječka má výkon 11 kW.

Design jako hlavní výhoda

Model ID. Buzz dokáže přitáhnout pozornost a důvodem je design. Ten vkusně odkazuje na více než 70 let starého VW Type 2 (T1), ale přidává řadu moderních prvků. Mimochodem, od roku 1950 se prodalo na třináct milionů Transporterů. ID. Buzz má ambice převést tento úspěch do doby elektrické.

Usměvavý design autu sluší a na karoserii najdeme také řadu odkazů do minulosti. Nabídka barevných provedení je velmi bohatá. Vzhled bude určitě jedním z důvodů, proč si zákazníci budou tento elektromobil kupovat Autor: Lukáš Dittrich

Také interiér přináší prvky známé z jiných koncernových elektromobilů platformy MEB. Malý displej pod volantem doplňuje až dvanáctipalcový středový dotykový displej. V menu infotainmentu najdete poměrně rozsáhlé možnosti různých nastavení zejména s ohledem na plánování nabíjení nebo vyhledávání dobíjecích stanic. Užitkové Cargo pak oproti osobní verzi přidá na palubce více odkládacích přihrádek, ale ani klasický ID. Buzz v tomto směru nezklame.

Druhá řada je u osobního provedení posuvná, ale právě zde se objevuje první „nepříjemnost“, na kterou naráží nadpis článku. Na rozdíl od Multivanu není možné sedačky z auta zcela vyndat. Navíc ani nejsou rozdělené na tři samostatné části. Je to škoda, protože variabilita by měla být hlavní doménou kategorie MPV. Volkswagen postupně rozšíří nabídku o šestimístnou verzi a za pár měsíců se představí také ID. Buzz s rozvorem prodlouženým o 25 cm, který bude dostupný jako sedmimístný.

Cargo je teprve začátek

Užitkový ID. Buzz Cargo je koncipován jako třímístný, ale Volkswagen chce s tímto autem oslovit také firmy, takže jsou v plánu různé specializované varianty ušité na míru konkrétním požadavkům konkrétních zákazníků.

Automobilka má připravený modul, přes který bude možné připojit k vozu různá další zařízení. Pracuje se například na chladírenském provedení, osobní verzi by výhledově mohla dostat také městská policie a už teď existuje servisní varianta s vestavěnými regály pro nářadí.

Škoda chybějícího V2L

Zejména u užitkového provedení je škoda, že není k dispozici funkce V2L. Jde o možnost využívat trakční akumulátor jako zdroj pro napájení externích zařízení. Výhledově by se u Carga mohla taková věc objevit, platforma MEB to umožňuje, ale zatím se řeší, zda Volkswagen půjde cestou adaptéru umístěného v hlavním dobíjecím konektoru (jako to má třeba Kia), nebo zda bude do nákladového prostoru přidána nějaká zásuvka.

Za příplatek přibližně 10 tisíc lze do obou variant pořídit 230V zásuvku, nicméně ta je určena pro napájení zařízeních během jízdy nebo třeba v průběhu dobíjení automobilu. Po vypnutí vozu systém dovolí využívat tuto zásuvku pouze po dobu deseti minut a následně dojde k jejímu odpojení.

Interiér nabídne řadu odkládacích přihrádek, variabilita zadní řady ale není tak skvělá, jako u Multivanu. Postupně přijde také šesti a sedmimístné provedení. Nákladní Cargo je koncipováno jako třímístné Autor: Lukáš Dittrich

V nabídce chybí také tepelné čerpadlo, osobní provedení má ale oproti běžným elektromobilům na platformě MEB topení i klimatizaci o dvojnásobném výkonu. Důvodem je velký vnitřní prostor. Podobně na tom jsou i elektromobily této kategorie třeba od koncernu Stellantis. Ani ty nemají tepelné čerpadlo. Vnitřní prostor je totiž tak velký, že by čerpadlo stejně kabinu nezvládlo vyhřát, jeho přínos by byl příliš malý a systém by stejně musel používat klasická elektrická topení.

Za 1,6 milionu

Osobní Volkswagen ID. Buzz stojí na českém trhu 1 593 854 Kč vč. DPH a dostupný je v jediné výbavě. Automobilka touto cenovkou staví zájemce před docela zajímavou volbu. Za 1,6 milionu lze totiž pořídit také nový Multivan s plug-in hybridním pohonem a srovnatelnou výbavou (dieselový Multivan je ale levnější) a přibližně stejně stojí také starší Multivan 6.1 osazený vznětovým dvoulitrem, automatem a pohonem 4×4. Volkswagen ID. Buzz Cargo startuje cenovkou 1 496 456 Kč vč. DPH. Do nabídky pro ID. Buzz postupně přibude také obytná elektrická California nebo sportovně střižené GTX s technikou Škody Enyaq RS iV.

Aktuálně už by měl být u všech tuzemských dealerů k dispozici alespoň jeden exemplář a během ledna dostanou svůj vůz také první zákazníci. V rámci předprodeje si automobil pořídilo zhruba 130 zájemců, přičemž 80 % tvoří osobní varianty. Do tohoto čísla nejsou zahrnuty automobily určené pro dealery a různé předváděcí účely. Těch je dalších 40.