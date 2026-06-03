Nabourali ho, dostal 90 tisíc. Právník radí, jak na odškodnění bolestného po dopravní nehodě v roce 2026

Bolestné po dopravní nehodě představuje základní formu odškodnění, která poškozenému náleží za zranění utrpěná při nehodě. Jeho účelem je poskytnout peněžitou kompenzaci nejen za fyzickou bolest, ale zčásti i za psychické strádání spojené s úrazem.
Kdo může bolestné požadovat
Odškodnění bolestného po dopravní nehodě může požadovat poškozený, tedy ten z účastníků dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil. Poškozenou osobou při dopravní nehodě přitom nemusí být pouze jiný řidič. Stejná pravidla pro uplatnění nároku na odškodnění se vztahují i na další účastníky provozu, například na:
• Chodce;
• Cyklisty;
• Motorkáře;
• Spolujezdce;
• Cestující v hromadné dopravě.
Nečekejte na ukončení pracovní neschopnosti
O náhradu bolestného lze žádat prakticky bezprostředně po nehodě, protože se odvíjí od konkrétních zranění, která poškozený při nehodě utrpěl.
S žádostí o bolestné proto není třeba čekat až do ukončení léčby nebo skončení pracovní neschopnosti.
Kde bolestné vymáhat?
Poškozený má zpravidla dvě možnosti, kde bolestné vymáhat. Jednou z možností je uplatnit nárok na náhradu škody přímo u viníka nehody, který následně věc předá své pojišťovně k vyřízení. Druhým, zpravidla praktičtějším řešením, je obrátit se rovnou na pojišťovnu vozidla odpovědné osoby.
Možnost obrátit se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Jaké další náhrady může poškozený požadovat
Bolestné není jedinou náhradou, kterou může poškozený po nezaviněné dopravní nehodě požadovat. Dalšími náhradami, které lze vymáhat, jsou:
• Ušlý výdělek;
• Náklady léčení;
• Cestovné;
• Náklady péče;
• Ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky);
• Další nemajetková újma.
Jak se zjišťuje výše bolestného
Bolestné je jednou ze základních forem náhrady nemajetkové újmy a obvykle se řeší mezi prvními nároky po dopravní nehodě. Uplatnit jej lze už krátce po prvním lékařském ošetření nebo po propuštění z nemocniční péče. Smyslem této náhrady je poskytnout poškozenému finanční kompenzaci za tělesnou bolest i za část psychického strádání, které mu nehoda způsobila. Konkrétní výše bolestného se stanovuje podle zdravotní dokumentace a závěrů odborných lékařských vyšetření.
Při určení částky se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika obsahuje rozsáhlý přehled jednotlivých poranění, jimž je přiřazeno bodové hodnocení podle závažnosti a intenzity. Body za všechna zjištěná zranění se následně sečtou a z jejich souhrnu se vypočte výsledná náhrada.
Konečná částka se může navíc zvýšit, pokud léčbu provázely komplikace nebo bylo nutné podstoupit operace. Peněžní hodnota jednoho bodu se přitom každoročně upravuje, protože odpovídá jednomu procentu průměrné hrubé měsíční mzdy za rok předcházející roku, v němž bolest vznikla. V roce 2026 činí hodnota jednoho bodu 492,15 Kč.
Pro lepší představu lze uvést několik orientačních příkladů, jaké výše může základní bolestné za vybraná zranění v roce 2026 dosahovat.
|Zranění
|Počet bodů
|Výše odškodnění
|Otřes mozku I. stupně
|20 bodů
|9843 Kč
|Ztráta zubu
|20 bodů
|9843 Kč
|Zlomenina horního konce pažní kosti
|30 bodů
|14 765 Kč
|Zlomenina kostrče
|60 bodů
|29 529 Kč
|Drtivé poranění prstu ruky
|75 bodů
|36 911 Kč
|Poranění lícního nervu
|80 bodů
|39 372 Kč
|Vymknutí kyčle
|120 bodů
|59 058 Kč
|Zlomenina hlavice stehenní kosti
|150 bodů
|73 823 Kč
|Drtivé poranění lokte
|200 bodů
|98 430 Kč
A jak se hodnota bodu vyvíjela v průběhu let? To znázorňuje tento graf:
Vyplňování formulářů pojišťovny?
Pojišťovna vozidla řidiče, který dopravní nehodu způsobil, obvykle zasílá poškozeným formulář určený pro posouzení bolestného. Spolu s ním bývá přiložen i pokyn, aby poškozený tento formulář předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Následně se vyplněný formulář odesílá zpět pojišťovně, která na jeho základě stanoví a vyplatí finanční náhradu za bolestné.
Takový postup však nemusí být vždy ideální, a to zejména u závažnějších poranění. Ošetřující lékaři totiž zpravidla nejsou odborně proškoleni na hodnocení nemajetkové újmy a často nemají dostatečnou praktickou znalost příslušných právních pravidel.
V praxi se proto opakovaně setkáváme s chybami při výpočtu bolestného po dopravní nehodě, například:
• S opomenutím některých zranění,
• Nezvýšením bolestného v případech, kdy se objeví komplikace,
• Nezahrnutím bodového ohodnocení za operace související s léčbou.
Nesprávně stanovené bolestné pak může vést k tomu, že poškozený obdrží nižší odškodnění, než jaké mu skutečně náleží. Pro přesné určení výše bolestného je proto vhodné obrátit se na znalce z oboru zdravotnictví, který zpracuje odborný znalecký posudek podle příslušné Metodiky Nejvyššího soudu.
JUDr. Zbyněk Drobiš
Právník projektu odskodneninehody.cz