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Nabourali ho, dostal 90 tisíc. Právník radí, jak na odškodnění bolestného po dopravní nehodě v roce 2026

Rady a tipy
JUDr. Zbyněk Drobiš
03.06.2026
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škoda nehoda
Autor: Generováno s pomocí AI, Canva

Dopravní nehody představují nešťastnou, avšak běžnou součást silničního provozu a v nejzávažnějších případech mohou zraněným výrazně a dlouhodobě narušit běžný způsob života. Vedle tělesných úrazů a materiálních škod si poškození často odnášejí i psychické dopady. Náhrada za bolest zpravidla patří mezi první formy odškodnění, které se při újmě způsobené autonehodou řeší, přičemž její výše se každoročně upravuje. Jak na odškodnění bolestného po dopravní nehodě v roce 2026?

Bolestné po dopravní nehodě představuje základní formu odškodnění, která poškozenému náleží za zranění utrpěná při nehodě. Jeho účelem je poskytnout peněžitou kompenzaci nejen za fyzickou bolest, ale zčásti i za psychické strádání spojené s úrazem.

Kdo může bolestné požadovat

Odškodnění bolestného po dopravní nehodě může požadovat poškozený, tedy ten z účastníků dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil. Poškozenou osobou při dopravní nehodě přitom nemusí být pouze jiný řidič. Stejná pravidla pro uplatnění nároku na odškodnění se vztahují i na další účastníky provozu, například na:

•    Chodce;
•    Cyklisty;
•    Motorkáře;
•    Spolujezdce;
•    Cestující v hromadné dopravě.

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Nečekejte na ukončení pracovní neschopnosti

O náhradu bolestného lze žádat prakticky bezprostředně po nehodě, protože se odvíjí od konkrétních zranění, která poškozený při nehodě utrpěl. 

S žádostí o bolestné proto není třeba čekat až do ukončení léčby nebo skončení pracovní neschopnosti.

Kde bolestné vymáhat?

Poškozený má zpravidla dvě možnosti, kde bolestné vymáhat. Jednou z možností je uplatnit nárok na náhradu škody přímo u viníka nehody, který následně věc předá své pojišťovně k vyřízení. Druhým, zpravidla praktičtějším řešením, je obrátit se rovnou na pojišťovnu vozidla odpovědné osoby.

Možnost obrátit se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jaké další náhrady může poškozený požadovat

Bolestné není jedinou náhradou, kterou může poškozený po nezaviněné dopravní nehodě požadovat. Dalšími náhradami, které lze vymáhat, jsou:

•    Ušlý výdělek;
•    Náklady léčení;
•    Cestovné;
•    Náklady péče;
•    Ztížení společenského uplatnění (trvalé zdravotní následky);
•    Další nemajetková újma.

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Jak se zjišťuje výše bolestného

Bolestné je jednou ze základních forem náhrady nemajetkové újmy a obvykle se řeší mezi prvními nároky po dopravní nehodě. Uplatnit jej lze už krátce po prvním lékařském ošetření nebo po propuštění z nemocniční péče. Smyslem této náhrady je poskytnout poškozenému finanční kompenzaci za tělesnou bolest i za část psychického strádání, které mu nehoda způsobila. Konkrétní výše bolestného se stanovuje podle zdravotní dokumentace a závěrů odborných lékařských vyšetření.

Při určení částky se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika obsahuje rozsáhlý přehled jednotlivých poranění, jimž je přiřazeno bodové hodnocení podle závažnosti a intenzity. Body za všechna zjištěná zranění se následně sečtou a z jejich souhrnu se vypočte výsledná náhrada.

Konečná částka se může navíc zvýšit, pokud léčbu provázely komplikace nebo bylo nutné podstoupit operace. Peněžní hodnota jednoho bodu se přitom každoročně upravuje, protože odpovídá jednomu procentu průměrné hrubé měsíční mzdy za rok předcházející roku, v němž bolest vznikla. V roce 2026 činí hodnota jednoho bodu 492,15 Kč.

Pro lepší představu lze uvést několik orientačních příkladů, jaké výše může základní bolestné za vybraná zranění v roce 2026 dosahovat.

Zranění Počet bodů Výše odškodnění
Otřes mozku I. stupně   20 bodů 9843 Kč
Ztráta zubu 20 bodů 9843 Kč
Zlomenina horního konce pažní kosti 30 bodů 14 765 Kč
Zlomenina kostrče 60 bodů 29 529 Kč
Drtivé poranění prstu ruky 75 bodů 36 911 Kč
Poranění lícního nervu 80 bodů 39 372 Kč
Vymknutí kyčle 120 bodů 59 058 Kč
Zlomenina hlavice stehenní kosti 150 bodů 73 823 Kč
Drtivé poranění lokte 200 bodů 98 430 Kč

A jak se hodnota bodu vyvíjela v průběhu let? To znázorňuje tento graf:

vyvoj nehod

Autor: JUDr. Zbyněk Drobiš

Vyplňování formulářů pojišťovny?

Pojišťovna vozidla řidiče, který dopravní nehodu způsobil, obvykle zasílá poškozeným formulář určený pro posouzení bolestného. Spolu s ním bývá přiložen i pokyn, aby poškozený tento formulář předal svému ošetřujícímu lékaři k vyplnění. Následně se vyplněný formulář odesílá zpět pojišťovně, která na jeho základě stanoví a vyplatí finanční náhradu za bolestné.

Takový postup však nemusí být vždy ideální, a to zejména u závažnějších poranění. Ošetřující lékaři totiž zpravidla nejsou odborně proškoleni na hodnocení nemajetkové újmy a často nemají dostatečnou praktickou znalost příslušných právních pravidel.

V praxi se proto opakovaně setkáváme s chybami při výpočtu bolestného po dopravní nehodě, například:

•    S opomenutím některých zranění,
•    Nezvýšením bolestného v případech, kdy se objeví komplikace, 
•    Nezahrnutím bodového ohodnocení za operace související s léčbou. 

Nesprávně stanovené bolestné pak může vést k tomu, že poškozený obdrží nižší odškodnění, než jaké mu skutečně náleží. Pro přesné určení výše bolestného je proto vhodné obrátit se na znalce z oboru zdravotnictví, který zpracuje odborný znalecký posudek podle příslušné Metodiky Nejvyššího soudu.

JUDr. Zbyněk Drobiš
Právník projektu odskodneninehody.cz

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