Nafta v průměru za 59,7 Kč. V Evropě řeší rekordní ceny paliv

Vysoké ceny paliv se řeší napříč celou Evropou. Zatímco u nás nafta atakuje hranici padesáti korun, jinde na tom jsou ještě mnohem hůře. Pokud se aktuálně chystáte například do Německa, počítejte s tím, že tam zaplatíte klidně o deset korun na litru více. Německý autoklub ADAC totiž upozorňuje, že toto palivo dosáhlo historického maxima. Celonárodní průměr je aktuálně 2,447 euro za litr. V přepočtu tak řidiči zaplatí přibližně 60 Kč.
Nafta neustále roste, ale situace se má zlepšit
Průměrná cena nafty v Německu rostla na přelomu března a dubna relativně pomalu, ale v posledním týdnu tempo zdražování opět zrychlilo. Včera (7. dubna) tak průměr dosáhl zmíněných 2,447 euro za litr. Jde o nové historické maximum, které překonalo stávající špičkovou hodnotu z roku 2022 o 12,2 centu.
Naopak dobré zprávy přicházejí pro majitele benzinových vozů, protože palivo E10 nejen že neroste, ale jeho průměrná cena dokonce začala klesat. V pondělí stál benzin v Německu 2,192 euro, včera to bylo 2,188 euro. Pondělní hodnota byla jen jeden jediný cent od historického maxima, kterého bylo taktéž dosaženo v roce 2022 krátce po vypuknutí války na Ukrajině.
ADAC ale předpovídá zlepšení v souvislosti s jistým uvolněním napětí kolem konfliktu v Íránu a dočasným znovuotevřením Hormuzského průlivu. Díky tomu skokově zlevnila ropa, ale toto zlevnění se zatím na čerpací stanice nedostalo.
V Česku se ceny moc nemění
U nás se aktuálně řeší hlavně začátek platnosti vládních opatření pro snížení cen paliv. Dnešek je totiž prvním dnem, kdy je v platnosti jak maximální přípustná cena benzinu a nafty, tak zastropovaná marže prodejců i snížená spotřební daň na naftu.
Jenže v praxi se ceny nijak moc nezměnily a minimálně kolem Prahy se objevují případy, kdy cena nafty naopak vzrostla. Ceny běžné nafty ale podle nařízení vlády teď 50 Kč za litr překročit nesmí. Dnešní zákonné maximum je 49,59 Kč.
Zdroj: ADAC