Menu Zavřít

Nafta v průměru za 59,7 Kč. V Evropě řeší rekordní ceny paliv

Novinky
Jakub Bartek
08.04.2026
přidejte názor
Mazda 6
Autor: Lukáš Dittrich

Rekordně drahou naftu řeší nejen v Česku, ale i jinde v Evropě. Například německý ADAC upozorňuje na fakt, že národní průměr dosáhl v případě nafty už skoro 2,5 eura za litr, což je v přepočtu zhruba 60 Kč. Očekává se ale zlepšení, které se ovšem ještě neprojevilo na koncových cenách. 

Vysoké ceny paliv se řeší napříč celou Evropou. Zatímco u nás nafta atakuje hranici padesáti korun, jinde na tom jsou ještě mnohem hůře. Pokud se aktuálně chystáte například do Německa, počítejte s tím, že tam zaplatíte klidně o deset korun na litru více. Německý autoklub ADAC totiž upozorňuje, že toto palivo dosáhlo historického maxima. Celonárodní průměr je aktuálně 2,447 euro za litr. V přepočtu tak řidiči zaplatí přibližně 60 Kč. 

Nafta neustále roste, ale situace se má zlepšit 

Průměrná cena nafty v Německu rostla na přelomu března a dubna relativně pomalu, ale v posledním týdnu tempo zdražování opět zrychlilo. Včera (7. dubna) tak průměr dosáhl zmíněných 2,447 euro za litr. Jde o nové historické maximum, které překonalo stávající špičkovou hodnotu z roku 2022 o 12,2 centu. 

Naopak dobré zprávy přicházejí pro majitele benzinových vozů, protože palivo E10 nejen že neroste, ale jeho průměrná cena dokonce začala klesat. V pondělí stál benzin v Německu 2,192 euro, včera to bylo 2,188 euro. Pondělní hodnota byla jen jeden jediný cent od historického maxima, kterého bylo taktéž dosaženo v roce 2022 krátce po vypuknutí války na Ukrajině. 

ADAC ale předpovídá zlepšení v souvislosti s jistým uvolněním napětí kolem konfliktu v Íránu a dočasným znovuotevřením Hormuzského průlivu. Díky tomu skokově zlevnila ropa, ale toto zlevnění se zatím na čerpací stanice nedostalo. 

V Česku se ceny moc nemění

U nás se aktuálně řeší hlavně začátek platnosti vládních opatření pro snížení cen paliv. Dnešek je totiž prvním dnem, kdy je v platnosti jak maximální přípustná cena benzinu a nafty, tak zastropovaná marže prodejců i snížená spotřební daň na naftu.

Jenže v praxi se ceny nijak moc nezměnily a minimálně kolem Prahy se objevují případy, kdy cena nafty naopak vzrostla. Ceny běžné nafty ale podle nařízení vlády teď 50 Kč za litr překročit nesmí. Dnešní zákonné maximum je 49,59 Kč. 

Zdroj: ADAC

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


7. 4. 2026

Test: Renault Clio E-Tech 160 Esprit Alpine je vyspělým malým autem, ale nedostatkům se stejně nevyhnul

3. 4. 2026

Žádné umělé zlevňování, Evropská komise chce, aby řidiči prostě méně jezdili. Před aktuálním vládním opatřením varuje

2. 4. 2026

V ČR byl zaveden limit 150 km/h a nestalo se vůbec nic. Úmrtnost na silnicích nadále klesá

1. 4. 2026

Tatra Prezident: Koncept luxusního sedanu znamenal předposlední šanci k pokračování vývoje kopřivnických osobních vozidel

31. 3. 2026

MG představilo přímého konkurenta pro Škodu Kodiaq. Stojí méně, má lepší výbavu a do Evropy přijde již brzy

30. 3. 2026

Komentář: Lže Andrej Babiš, nebo jen dělá z řidičů hlupáky? Kdyby opravdu platilo, co říká, nafta by stála přes 60 Kč

30. 3. 2026

Test: Lexus LBX Cool Advanced je malý, luxusní a nemusí být drahý. Ale může

27. 3. 2026

Test ojetiny: Když ojeté SUV, tak z Japonska. Mazda CX-5 II je spolehlivá, jen musí mít správný motor

26. 3. 2026

Já jel na žlutou. Policie s pomocí dronu ukázala, jak řidiči nerespektují semafory

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK