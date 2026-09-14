Poznáte raritky a prototypy mladoboleslavské Škodovky?

Když si projdete depozitář škodováckého muzea, narazíte určitě na modely, o kterých většina lidí asi nikdy neslyšela. Přitom u některých z nich strávili vývojáři roky vývoje, aby se nakonec tyto koncepty nedostaly do sériové výroby.
Důvody byly pokaždé jiné. Někdy šlo o smůlu v podobě historických událostí, například vývoj aerodynamického modelu s motorem vzadu z poloviny 30. let přerušila válka. Jindy padl projekt na politickém či ekonomickém rozhodnutí. Tak dopadl luxusnější sedan z počátku 70. let, u kterého byla sériová výroba doslova na spadnutí, než ji vedení na poslední chvíli zastavilo. A v socialistickém Československu se často lámaly i technicky nadějné projekty na komplikované mezinárodní spolupráci s ostatními východoevropskými výrobci.
Po sametové revoluci a příchodu do koncernu Volkswagen se motivace změnila. Škoda si mohla dovolit stavět koncepty, které od začátku ani neměly jít do výroby. Sloužili prostě jako vizitka designérského studia.
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