Komentář: Lže Andrej Babiš, nebo jen dělá z řidičů hlupáky? Kdyby opravdu platilo, co říká, nafta by stála přes 60 Kč

Andrej Babiš minulý týden v emotivním videu vyzval společnosti Orlen a Mol, aby snížily ceny. „Chtěl bych teď vyzvat dvě hlavní sítě čerpacích stanic, to znamená Orlen a Mol, které mají dohromady podíl na trhu 50 až 55 procent, takže jsou dominantní, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. A cena za naftu 51,90 je nehorázná. Máte 10 korun hrubou marži, podle mého odhadu,“ uvedl doslova Babiš.
Tohle vyjádření je z několika důvodů naprosto scestné. Když nic jiného, tak „podle mého odhadu“ bez doložení nějakých zdrojů je normální pomluva, ale hlavně se to vůbec nezakládá na pravdě. Dokazuje to mimochodem také ministerstvo financí, které shodou okolností spadá pod hnutí, kterému Babiš šéfuje. A dokazují to také počty.
Z čeho se skládá cena paliv?
Cena českých paliv má několik základních složek:
- Spotřební daň: u nafty je 9,95 Kč/litr
- 21 % DPH počítané z konečné ceny včetně marže!
- cena suroviny a její výroba
- doprava a skladování
- marže prodejce
Všimněte si, že cena paliv (v tomto případě nafty) obsahuje hned dvě daně. Pokud by tedy Babiš chtěl, může do ceny zasáhnout hned dvěma způsoby. Snížením DPH na paliva nebo snížením spotřební daně. Místo toho záměrně obrací pozornost veřejnosti na samotné prodejce a tváří se, jakože ti mají za každý litr deset korun do kapsy. Jenže to je úplný nesmysl.
Marže se fakt nerovná zisk
Ona takzvaná hrubá marže je to, co čerpacím stanicím zůstane po odečtení nákladů na nákup paliva. Tedy to je celková prodejní cena, mínus DPH, mínus spotřební daň a mínus nákup samotného produktu. To je ona hrubá marže. Z toho se ale ještě platí zaměstnanci, nájmy, skladování, doprava.
Proto nakonec bývá palivo na dálničních čerpacích stanicích obecně dražší. Kromě toho, že tam je prostě velká poptávka, jsou tam také obecně větší náklady na provoz takové stanice a jak uvádí Seznam Zprávy, pozemky vlastněné státem jsou prostřednictvím ŘSD pronajímány a nájem u dálnice je pochopitelně někde úplně jinde, než co platí čerpací stanice někde v horní dolní.
Kdyby byla marže 10 Kč, nafta bude přes 60 Kč
Babiš při svém čtvrtečním tvrzení o odhadu desetikorunové marže asi vycházel z toho, že prodejní cena nafty prostřednictvím státního podniku Čepro byla minulý týden 37,93 Kč/l. Pokud bychom se ale odrazili od tohoto čísla, pak ani při prodejní ceně 52 Kč za litr určitě stanice nemá marži 10 Kč.
V ceně 37,93 Kč je už spotřební daň. K této ceně si přidá marže prodejce a až poté se dopočítá DPH, které je 21 %. To tedy znamená, že 37,93 Kč + domnělá marže 10 Kč = 47,93 Kč. A 47,93 Kč + DPH rovná se 58 Kč za litr. Takové ceny v Česku nikde nebyly a nejsou.
V dalším (sobotním) videu natočeném u své vlastní Pumpy v Průhonicích pak Babiš přímo říká, že průměrná nákupní cena paliv velkých hráčů je 40,7 Kč/l a že na dálnicích byly prodejní ceny i 53 Kč. „Takže si všichni umíte dopočítat, kde je ta marže,“ říká. Opět, záměrná manipulace a vytváření dojmu, že marže je dokonce 13 Kč/l. Není to pravda. Jediný, kdo to dopočítat neumí, je Andrej Babiš. Nebo on to umí, když vlastní čerpací stanici Pumpa. Jen z nás dělá hlupáky. Pokud je nákupní cena 40,7 Kč a prodejní 53 Kč, marže je slovy tři koruny.
Nebo jinak. Pokud je nákupní cena 40,7 Kč a marže podle Babiše deset korun, litr nafty by stál 61,3 Kč. (40,7+10 Kč = 50,7 Kč, 50,7 Kč + DPH 21 % = 61,3 Kč).
Babišova vláda chaosu je i pro motoristy za trest
Asi nejhorší na celé věci je, že Babiš vypustil toto své hysterické video ve čtvrtek 26. března a další v sobotu 28. března. Stalo se tak přesně týden poté, co Alena Schillerová za hnutí ANO zveřejnila výsledky měsíčního monitoringu cen paliv. A z těch vyplynulo, že průměrná marže je u nafty zhruba jedna koruna.
„Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč – 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč – 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k 1 Kč,“ uvádí tisková zpráva ministerstva financí.
Takže jeden týden nám vláda oficiální cestou řekne, že marže jsou sotva korunové, aby samotný premiér o týden později vykřikoval ve videu, že marže jsou deset, možná i třináct korun. Výsledkem je perfektní chaos, který motoristům zcela určitě nepomůže. A ani další vládní strana Motoristé sobě na tom stoprocentně nic nezmění, protože to je strana, jejíž hlavní náplní je provoz chráněné dílny pro nekompetentní neminstry.
Pokud si mastí kapsu prodejci, kapsu si mastí i stát
Ještě jeden zajímavý detail: Protože se DPH vypočítává z konečné ceny včetně marže, platí jednoduché pravidlo. Čím vyšší marže, tím vyšší cena a tedy tím vyšší DPH. Tedy tím více peněz do státní kasy.
Jestli si skutečně mastí kapsu prodejci, pak si mastí kapsu i Alena Schillerová. Tak třeba se budou zase rozdávat pětitisícovky důchodcům. Tentokrát na naftu.