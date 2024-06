Na prodej je nádherná Škoda Favorit. Vypadá jako nová a nestojí ani 100 tisíc

Čeští fanoušci starých škodovek neváhají zaplatit za pěkné exempláře jinak vlastně zcela průměrných automobilů neskutečné částky, které se někdy počítají v řádu stovek tisíc korun. Pokud patříte právě k takovýmto nadšencům, měli byste zbystřit. V Polsku se totiž objevila neobvykle zachovalá Škoda Favorit. Na tuzemské poměry navíc není vůbec drahá.

Nabízená Škoda Favorit je z roku 1991 a do dnešních dnů najela pouze necelých 37 tisíc kilometrů. První majitel ji moc nevyužíval, ale za to ji pečlivě udržoval. K autu je proto kompletní historie včetně všech záznamů autorizovaného servisu. V roce 2014 se vůz dostal k druhému majiteli a do dnešních dnů přežil v dokonalém stavu. Prodávající píše, že auto je zcela původní bez jakéhokoliv kutilského zásahu.

Voní novotou

Zájemci o tuhle unikátní zachovalou Škodu Favorit se údajně mohou těšit na auto, které uvnitř voní novotou, protože interiér je zcela netknutý. Vnější karoserie má jen tři malé vady. Drobně byl v devadesátkách opravován přední blatník, dveře řidiče mají malou promáčklinu a na karoserii jsou malinké oděrky od kamínků.

Pokud jde o techniku, auto by mělo být bezvadné a mělo by s přehledem zvládat až maximální rychlost 140 km/h. Podle fotek se tomu dá věřit.

Zajímavá je nakonec i cena. Prodávající, který auto nabízí na polském webu zaměřeném na klasické vozy Giełda klasyków (kde je také velmi podrobný popis a bohatá galerie), si za něj žádá 16 900 polských zlotých, což je v přepočtu necelých 100 tisíc korun. Na Favorit je to docela dost, ale skoro se vsadíme, že pokud auto rychle někdo nekoupí, ujmou se ho překupníci, kteří se ho budou u nás snažit prodat za daleko vyšší částku.

Video: Připomeňte si premiéru Škody Favorit

Zdroj: Giełda klasyków