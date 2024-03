Málo vystavovatelů, málo aut, málo premiér: Ohlédnutí za ženevským autosalonem, který se po letech opět vrátil na scénu

Po 4leté pauze již o tuto prestižní výstavu přestaly jevit zájem velké evropské značky, které si za roky absence GIMS (Geneva International Motor Show) našly jiné způsoby své prezentace a představování novinek. A tak jedinou evropskou automobilkou, která na GIMS byla přítomna, byl Renault spolu s dceřinou společností Dacia.

V první den, který je určený pouze médiím, bylo hned v úvodu dne vyhlášeno Auto roku 2024. Stal se jím Renault Scénic, který v poměrně těsném souboji porazil BMW řady 5 nové generace.

Na letošním 100tém ročníku ženevského autosalonu byly sice tradičně otevřené obě části haly výstaviště, automobilové značky, kterých zde bylo přítomno pouze 37, se ale bez problémů vešly do spodní části a horní část byla využita pro trochu historie a adrenalinu.

V hlavní roli Renault 5 a Dacia Duster

Nejvýraznější stánek měl Renault, který zde představil svou novinku Renault 5 e-Tech odkazující na původní Renault 5. Malé sympatické autíčko v pestrých barvách na sebe strhlo spoustu pozornosti. Jeho design je povedený, sezení pohodlné a své zákazníky si určitě najde i mimo milovníky původní Pětky. Pohon je samozřejmě elektrický.





Nový elektrický Renault 5 je designově velmi povedený Autor: Aneta Čermáková

U dceřiné značky Dacia měl světovou výstavní premiéru nový Duster, který je oproti předchůdci opravdu povedeným moderním kouskem. Změna loga této automobilce velmi prospěla a učinila její vozy mnohem zajímavějšími. Duster nabízí velkorysý prostor a nebojí se ani pobytu v přírodě. Velkými změnami prošel i interiér vozu, a přestože použité materiály jsou v nižší kvalitativní třídě, což ale u této kategorie není nijak neobvyklé, ovládání a design interiéru je na úrovni podstatně luxusnějších modelů.

Již odhalený ceník prozradí, že mezigeneračně Duster zdraží a jeho cena bude startovat zhruba na 460 000 Kč. V nejvyšší výbavě s hybridním 140koňovým motorem (kombinace 1,6 l benzínového čtyřválcového motoru + dva elektromotory) pak bude stát lehce nad hranicí 650 000 Kč. I přes zdražení však stále půjde o jedno z nejdostupnější SUV na trhu.

Zajímavé také MG3

Většina dalších novinek a premiér se týkala výrobců z asijského kontinentu. Např. značka MG zde představila ve světové premiéře svůj malý model MG3. Jde o alternativu k velmi oblíbené třídě malých vozů jako např. Škoda Fabia, Ford Fiesta či Renault Clio. Jeho design se drží poměrně jednoduchého vzhledu této automobilky a auto určitě neurazí. Zajímavý je výkon tohoto malého hatchbacku a zajímavá by měla být také cena.

Automobilka MG v Ženevě představila ve světové premiéře svůj model MG3 Hybrid Autor: Aneta Čermáková

Naopak na stánku BYD (Build Your Dream) odhalili mastodontní SUV Yangwang U8. Svým designem by asijský původ nezapřel, ani kdyby se sebevíce snažil. Podle videa prezentovaného na autosalonu můžete s tímto SUV jezdit kdekoli a dělat téměř cokoli, včetně plavání ve vodě. Sám výrobce ale upozorňuje, že to není funkce „pro zábavu“, ale pro případ nečekaných událostí, jako jsou povodně či v případě nehody, kdy auto skončí ve vodě.

Pro tento případ má vůz funkci Yachting, která uzavře okna, vypne motor, zapne recirkulaci, aby zabránila vniku vody a otevře střešní okno, aby posádka měla možnost úniku z vozu. Následně po takové akci je ale nutné odvézt vůz do servisu ke kontrole. Standardní brodivost je u základní verze 1 metr (stejně jako např. Mercedes Benz třídy G) a ve verzi s horním šnorchlem až 1,4 m. Umí také „tankový“ obrat o 360 stupňů, kdy je U8 schopno se jak na souši, tak ve vodě, na místě otočit. Jeho skutečné kvality ale ukáží až zkušenosti z delšího používání.

Supersporty a legendy jako záchrana výstavy

Část výstavy byla věnována různým speciálům a závodním či historickým vozům. Prohlédnout jste si mohli např. Lamborghini V12 Vision Gran Tourismo, které automobilka navrhla pro slavnou hru Gran Turismo.

V horní části nazvané Adrenaline Zone jste se mohli podívat jak do historie automobilismu např. modelem Mercedes Benz 300 SL Roadster z padesátých let, tak na závodní okruhy např. díky modelu McLaren F1 GTR z roku 1997. Vůz sice nenavázal na úspěch svého předchůdce a z legendárního vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans musel kvůli poruše olejového vedení odstoupit, ale získal si jiné prvenství a to tím, že se stal vůbec nejdéle závodícím McLaren F1 v historii. Další historické, závodní i sběratelské kousky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kde že ty loňské sněhy jsou…

Na předchozí úspěchy a prestiž Geneva Internatiol Motor Show již zřejmě nikdy nenaváže. Je to škoda, protože ženevský autosalon měl vždy punc něčeho speciálního, protože se odehrával pro automobilky na neutrální půdě a protože má velmi dlouhou tradici. Jenže výrobci obecně koncept autosalonů opouští. Místo utrácení za expozici ve sdíleném prostoru, kdy se pak o pozornost návštěvníků dělí se všemi ostatními vystavovateli, raději zaplatí nějakou „soukromou“ akci. Pauza vynucené koronavirem samozřejmě ženevské výstavě také nepomohla.

Jubilejní 100. ročník byl zkrátka zklamáním, i když některé kousky byly opravdu výjimečné. Uvidíme, co se s tímto veletrhem bude dít dál. Další ročník je naplánován na 17.-23. února 2025.