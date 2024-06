Kvíz: Brzy všichni hromadně vyrazí po dálnicích do Chorvatska. Víte ale, jak se správně na dálnicích chovat?

Letní prázdniny jsou za dveřmi a to znamená, že čeští řidiči hromadně sednou do aut a většinou po dálnicích vyrazí k moři. Nastal nejvyšší čas k tomu, abychom si zopakovali základní pravidla jízdy po dálnicích, protože spousta lidí s tím má evidentně pořád problémy. Máte pravidla jízdy po dálnicích v malíčku? Kvíz vám to ukáže.