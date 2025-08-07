Provoz na dálnici je pro řidiče jednoduchý, přesto ho ne každý zvládá. Víte, jak se tam chovat?

Jezdit po dálnicích je velmi jednoduché. Mimo jiné proto, že dálnice mají oddělené jízdní směry, jsou široké, je zde dána minimální rychlost, nesmí sem zranitelní účastníci provozu a nejsou tu úrovňové křižovatky nebo snad semafory. Provoz je zde prostě plynulejší a není tak zrádný.
Proto jsou také dálnice nejbezpečnější silnice. Přesto řidiči právě zde dělají spoustu chyb. Víte, jak se na dálnicích správně chovat? Vyzkoušejte si náš další kvíz a uvidíte.
V kvízu se ptáme na obvyklé a celkem základní otázky, které by měl každý řidič zvládnout. Třeba na to, jak je to s pravidlem zipu, jak je to se záchranářskou uličkou nebo také na to, jak se správně používá prostřední nebo levý jízdní pruh. To je velká bolest tuzemských řidičů.
Jako vždy máte k dispozici deset otázek, u každé čtyři odpovědi a správná je vždy jen jedna. Těžké by to být nemělo, takže očekáváme deset z deseti. A pokud vás náhodou něco překvapí, alespoň budete pro příště vědět…
Zdroj: autorský text