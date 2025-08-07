Menu Zavřít

Provoz na dálnici je pro řidiče jednoduchý, přesto ho ne každý zvládá. Víte, jak se tam chovat?

Kvíz
Jakub Bartek
07.08.2025
Autor: MDČR

Jezdit po dálnicích vlastně není nic složitého. Nakonec i proto platí, že dálnice jsou nejbezpečnější komunikace. Přesto řidiči na dálnicích dělají spoustu chyb. Víte, jak se na dálnicích správně chovat? Náš kvíz vás prověří. 

Jezdit po dálnicích je velmi jednoduché. Mimo jiné proto, že dálnice mají oddělené jízdní směry, jsou široké, je zde dána minimální rychlost, nesmí sem zranitelní účastníci provozu a nejsou tu úrovňové křižovatky nebo snad semafory. Provoz je zde prostě plynulejší a není tak zrádný.

Proto jsou také dálnice nejbezpečnější silnice. Přesto řidiči právě zde dělají spoustu chyb. Víte, jak se na dálnicích správně chovat? Vyzkoušejte si náš další kvíz a uvidíte. 

Kde se o prázdninách opravují dálnice? Dopravní peklo nabídnou hlavně D0 a D4
Přečtěte si také:

Kde se o prázdninách opravují dálnice? Dopravní peklo nabídnou hlavně D0 a D4

V kvízu se ptáme na obvyklé a celkem základní otázky, které by měl každý řidič zvládnout. Třeba na to, jak je to s pravidlem zipu, jak je to se záchranářskou uličkou nebo také na to, jak se správně používá prostřední nebo levý jízdní pruh. To je velká bolest tuzemských řidičů. 

Jako vždy máte k dispozici deset otázek, u každé čtyři odpovědi a správná je vždy jen jedna. Těžké by to být nemělo, takže očekáváme deset z deseti. A pokud vás náhodou něco překvapí, alespoň budete pro příště vědět… 

Zdroj: autorský text

Další kvízy

Zobrazit všechny
  • Žádné názory

Témata: