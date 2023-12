Čekání na obytný Volkswagen ID. Buzz je u konce. Samotná přestavba vyjde na 630 tisíc

ID. Buzz je velmi stylový elektromobil efektně odkazující na původní verze Volkswagenu Transporter. Ty mají mnozí spojené s kempováním, takže se nelze divit, že zprávy o chystané elektrické Californii vzbudily velký ohlas. Byl by to stylový obytný vůz, jenže problémem je hmotnost. Už samotný ID. Buzz je coby velký elektromobil dost těžký a s dalším kempovacím vybavením a výklopnou střechou by snadno mohl překročit tři tuny. Existují ale společnosti, které takové obavy nesdílí.

Jednou z nich je společnost Outbase Campervans. Ta nedávno představila svou přestavbu elektrického MPV značky Volkswagen přesně v podobě, na kterou spousta lidí čekala. Malý obytňáček má výklopnou střechu, přední sedadla lze otáčet proti směru jízdy, nechybí odkládací skříňky a přihrádky a zadní sedadlo je úplně nové, takže ho teď lze rozložit na postel. Malá kuchyňka je u posuvných dveří na straně spolujezdce a je možné ji snadno vyklopit ven z vozu.

Protože zde hraje velkou roli ekologie, spousta materiálů použitých pro přestavbu je přírodního původu nebo jde o recyklovaný materiál. Do hry se tak dostal například korek, ovčí vlna, recyklovaná textilní vlákna nebo ovčí vlna. V rámci dalšího vývoje se hledají nová řešení, která ekologickou zátěž elektrického kempovacího vozu ještě sníží.

Připravte si 630 tisíc a vlastní auto

Společnost Outbase Campervans na svých oficiálních stránkách píše, že termín dodání takového automobilu aktuálně nelze s jistotou říci, protože je o přestavbu údajně enormní zájem. Cena samotné přestavby je 25 690 eur, tedy v přepočtu zhruba 630 tisíc korun.

Jde o základní sumu zahrnující DPH, auto si zákazník může po konzultaci přivézt vlastní. Bližší detaily zejména ohledně dojezdu a hmotnosti ale výrobce na svých stránkách neuvádí.