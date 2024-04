Výměna oleje v motoru a převodovce: Vše, co musíte vědět

Problematika motorových a převodových olejů je značně komplikovaná, ale do hloubky se jí dnes zabývat nebudeme. Pro zkušené mechaniky nebo znalce, kteří si na autě všechno dokážou udělat sami, asi dnes neobjevíme nic nového. Cílem následujících řadků je hlavně připomenout téma olejů těm, kteří nic takového neřeší a domnívají se, že o moderní auto není potřeba se starat.

Proč měnit olej?

Nic nemá neomezenou životnost. Zvláště pak, když je to neustále vystaveno působení vysokých teplot a tlaků jako právě olej v motoru. Motorový olej vytváří mezi kontaktními plochami třecích dílů motoru tenkou vrstvu kluzkého filmu. Vlivem extrémních teplot a tlaků ale olej postupně ztrácí své mazací schopnosti a degraduje. U některých motorů rychleji, u jiných později. Vlivem degradace narůstá tření, tepelné namáhání a opotřebení motoru.

O oleji v převodovce to platí také, i když v ní nedochází k tak extrémním teplotním výkyvům. Mechanické převodovky nejsou na olej tak citlivé jako převodovky automatické. Většina mechanických převodovek interval výměny oleje ani nemá, některé samočinné však ano. Zatímco olej v převodovce nekarbonuje jako v motoru, postupem času také degraduje, respektive se snižuje účinnost různých aditiv. V převodovce se pak zvyšuje tření a dochází k nadměrnému obrušování soukolí.

Kdy olej měnit?

V ideálním světě by se měl dodržovat servisní plán stanovený výrobcem, ale praxe z posledních let ukazuje, že to není úplně dobrý nápad. Automobilky, snad ve snaze zalíbit se fleetovým manažerům, servisní intervaly zcela nesmyslně prodloužily. V testech ojetin a dalších tématických článcích o ojetinách na to neustále upozorňujeme. Pro moderní downsizovaný motor s přeplňováním je interval 30 000 km nebo dva roky na jednu olejovou náplň smrtelný. Už z toho důvodu, že v motoru toho oleje bývá velmi málo, klidně jen tři litry.





Univerzální poučka „měnit po roce nebo po 15 000 km podle toho, co nastane dřív“ nemusí také nutně stačit. Záleží na typu motoru, zkušenostech majitelů a hlavně způsobu používání (například proslulý motor 1.4 TSI Twin Charger nebo 1.6 THP ve vozech PSA a Mini potřeboval nový olej nejpozději po 10 000 km). Většina lidí si nicméně zkrácením intervalu na 15 000 km nebo jeden rok pomůže, zejména pokud je předepsaný interval dvojnásobný.

Vhodnou dobu k výměně by mohla pomoci určit laboratorní rozborka oleje, ale to se vyplatí třeba u lokomotiv nebo velkých pracovních strojů, kde jsou oleje desítky litrů. U osobních aut je jednodušší (a levnější) se držet pevného plánu. Kdo ak vlastní sportovní auto, častěji využívá jeho potenciál a jezdí na okruh, ten ví, že by se měl olej měnit ještě dřív, klidně po 3000 až 5000 km. V celkových nákladech na údržbu a provoz je to totiž vlastně zanedbatelná položka.

Zvládnu výměnu oleje svépomocí?

Pokud se vám do toho chce, pravděpodobně ano. Není to žádná raketová věda. Budete potřebovat nějaké nářadí a především vhodnou plochou nádobu, do které starý olej vylijete. Pro ty, kteří si práce na autě dělají sami, jsou tohle triviální rady, ale kdo se pouští do výměny oleje, potřebuje vedle misky na odčerpání oleje a samozřejmě samotného oleje také olejový filtr.

Rady a tipy pro výměnu oleje svépomocí style=soft box_color=#000000 Pokud nemáte přístup do dílny, ujistěte se, že se pod motorovou vanu dostanete a máte možnost pohodlně olej vypustit do odčerpávací nádržky. Lépe z motoru odtéká zahřátý olej, ale vypustit se dá i studený, jen to bude déle trvat. Nejprve povolte víčko pro nalévání oleje, až potom výpustný šroub. Pozor, pokud šroub směřuje do strany. Olej bude vytékat silným proudem, tak ať vám „nezadělá“ podlahu. Nezapomeňte vyndat také olejový filtr. Následná montáž nového filtru není zcela triviální. Dejte si pozor, ať nezapomenete přidat těsnící kroužek pod víčko filtru. Nejprve filtr nasaďte do víčka a až potom zašroubujte k motoru. Obráceným postupem se snadno filtr zmáčkne a zničí, takže pak nefunguje správně. Vraťte zpátky výpustní šroub a teprve nyní můžete nalévat nový olej.

Každé auto má filtr umístěný jinak. Ještě než začnete olej vypouštět, ověřte, zda se ke všemu snadno dostanete a jestli nepotřebujete zvedák nebo speciální nářadí (to můžete nakoupit zde). U některých aut je olejový filtr a výpustní šroub přístupný pohodlně, u některých se k nim „leze“ velice špatně. Naštěstí dnes najdete plno dobrých instruktážních videí na internetu.

S výměnou oleje v převodovce je to už složitější. U většiny moderních aut bychom se do výměny svépomocí bez profesionálního vybavení nepouštěli. Mnoho převodovek totiž přímo není konstruováno tak, aby šel olej jen tak vyměnit. U některých se musí odčerpat, některé dokonce vyžadují sundat „vanu“ převodovky, ve které je zabudovaný filtr, a následné přetěsnění.

Co tam můžu nalít? Musím utrácet za značku?

Na značce oleje prakticky nezáleží. Důležitá je specifikace a norma oleje. Tu uvádí každá automobilka v servisním plánu, některé připouštějí i několik možností. Většinou se liší podle nastaveného servisního plánu a jestli má auto pevný, variabilní či prodloužený „long-life“ interval.

Oleje se liší samozřejmě podle viskózní třídy, ale dále se dělí podle různých výkonnostních kategorií a ještě norem výrobců konkrétních vozidel. A ty jsou důležité. Hledejte tedy jen takový olej, který vyhovuje normě schválené výrobcem. Informace najdete v návodu k obsluze a pokud ho nemáte, určitě uspějete s vyhledáváním na internetu. Přehled tzv. firemních norem pro motorové oleje naleznete třeba zde. Například pro Ford C-MAX se vznětovým motorem předepisuje výrobce olej specifikace WSS-M2C923-C s viskozitou 5W-30.

Viskózní třídy se dle normy SAE dělí podle dynamické viskozity a mezní čerpatelnosti v nízkých teplotách a podle kinematické viskozity při teplotě 100°C. Zatímco první číslo, například 0W, 5W nebo 10W, svým způsobem určuje minimální teplotu okolí, při které má olej zaručené vlastnosti (startujeme většinou studený motor), druhé číslo pak neurčuje maximální teplotu okolí, ale právě viskozitu při teplotě oleje 100°C, které oleje při běžné jízdě dosahují.

Zejména majitelé sportovních vysokootáčkových aut, kteří často využívají plný výkon motoru, by měli na to poslední číslo koukat. Popisuje totiž schopnost oleje zachovávat odolný kluzný film i při vysokých teplotách a vysokých otáčkách. Zjednodušeně by se dalo říci, že čím je druhé číslo vyšší, tím lépe bude olej zůstávat přichycený na kluzných plochách při extrémním zatížení a vysokých teplotách.





U převodových olejů je to podobné. Zjednodušeně se určuje minimální teplota, při které je zaručená čerpatelnost oleje a hodnota viskozity při 100°C (pokud se jedná o vícerozsahový převodový olej, u jednorozsahového se určuje buď „zimní“ třída nebo naopak hraniční teplotní, tedy tzv. „letní“). Příkladem budiž třeba dvourozsahový převodový olej 75W-90, který zaručuje maximální teplotu pro dynamickou viskozitu 150 Pa.s-1 v –40°C a kinematickou viskozitu minimální 13,5 mm2.s-1 a maximální <24 mm2.s-1.

Kolik výměna oleje stojí?

Záleží na tom, jaký olej si koupíte a kde si výměnu necháte udělat. Autoservisy nejsou charitativní organizace, takže jak na olejích, tak na práci mají marži. Kvalitní značkový plně syntetický olej se dá koupit za zhruba 150 Kč za litr, moderní motory potřebují 3 až 5 litrů motorového oleje. Větší velkoobjemové motory vyžadují oleje víc, klidně i šest nebo více litrů. Takže kalkulaci si snadno uděláte sami. Potřebujete také nový olejový filtr, což je stokorunová položka. A to je vlastně všechno.

U převodových olejů se ceny pohybují okolo 200 Kč za litr. Náplň však bývá objemnější než v motoru (klidně i 8 litrů nebo víc podle typu převodovky), ale náklady mohou vyskočit také dalšími nutnými nákupy. Například u některých převodovek se musí vyměnit filtr a přetěsnit vana, což stojí (bez práce a oleje) zhruba dva až čtyři tisíce. Celkem tak za výměnu oleje v automatické převodovce klidně necháte v autorizovaném servisu deset až jedenáct tisíc. Na druhou stranu nová automatická převodovka stojí zhruba 150 000 korun, tak si to rozmyslete, co je vám milejší.

Výměna oleje skutečně není žádná velká investice. Zejména pokud si uvědomíte, kolik může stát řešení mechanických problémů v motoru, které vinou degradovaného oleje nebo jeho nedostatku vzniknou. Šetřit na oleji se tedy nevyplatí a brzkou výměnou oleje před stanoveným servisním plánem ještě nikdy nikdo nic nezkazil. Spíše naopak.