Konec otravného hledání nabíječek a čekání na dobití vozu. Ve Švédsku brzy zprovozní systém dobíjení aut za jízdy

Švédsko se stane první zemí na světě, která zprovozní elektrifikovaný úsek silnice. Stát se tak má roce 2025. Elektrický silniční systém (ERS) by mohl přinést menší revoluci, protože umožní dobíjení elektromobilů během jízdy a nebude tedy nutné kvůli dobíjení zastavovat. Podle švédských plánů by takových silnic nakonec mohlo být v tomto severském státu na tři tisíce kilometrů.

První částí je úsek dálnice E20 spojující města Stockholm, Göteborg a Malmö. Dynamické dobíjení během jízdy by zde mělo být k dispozici do roku 2025, ale jak uvádí web Euro News, zatím není zřejmé, jaká konkrétní technologie bude použita. Jednou z možností je indukční dobíjení, alternativou jsou troleje a třetí možností je nabíjení pomocí speciálního ramene přes kolejnici ve vozovce podobně, jako tomu u autíček na autodráze.

Všechny zmíněné technologie už byly v nedávné minulosti vyzkoušeny v praxi. Zatímco nabíjení s trolejí je použitelné pouze pro velká nákladní auta a autobusy, zbylé dvě technologie by bylo možné použít i pro menší automobily.

Převedení tohoto způsobu dobíjení automobilů do praxe by teoreticky mohlo přinést řadu výhod, především pak prodloužený dojezd. Auta by zároveň nemusela mít tak velkou baterii, což by mohlo snížit jejich cenu. Samozřejmě by ale bylo nutné tomu elektromobily odpovídajícím způsobem upravit.