Jak správně řešit nehodu nebo škodu, aby pojišťovna následně nedělala problémy a všechno řádně zaplatila

Řešit škody na autech (ale i jiných věcech) nikdy není nic příjemného. Zabere to čas a mnohdy je to celé k vzteku. Tím spíš, když pak člověk narazí na potíže ze strany pojišťovny, která začne dělat problémy s úhradou takové škody. Často ale řidiči jdou těmto komplikacím naproti, protože v případě vzniku škody se dopouští různých chyb, které následně plnění ze strany pojišťoven komplikují. O jaké chyby se jedná?

Nezavolání policie

Jak upozorňuje společnost Business Lease, která se na tuto problematiku zaměřila, protože má ve správě bezmála 12 tisíc firemních aut a ročně řeší kolem 7600 pojistných událostí, jedním z problémů je nezavolání policie. Při úmyslném poškození auta třetí osobou platí, že je vždy potřeba zavolat policii V případech vandalismu nebo vloupání do auta také vždy přivolejte na místo policii, i kdyby škoda byla jen drobná.

Jinak platí hranice odhadované škody pro volání policie ve výši 100 000 Kč, ale když vám někdo auto úmyslně poškodil, tak tuto hranici ignorujte. Pojišťovna má totiž možnost škodu v jakékoliv výši následně po viníkovi vymáhat, a k tomu potřebuje dokumentaci od policie. Jinak byste mohli mít problémy s plněním ze strany pojišťovny.

Nedohodnutí se o vině = policie

Další chybou je nezavolání policie ve chvíli, kdy se při nehodě nemůžete s dalším účastníkem dohodnout na vině. Důkazní břemeno je totiž vždy na straně poškozeného a pokud chcete žádat plnění od druhého účastníka nehody, respektive od jeho pojišťovny, pak musíte prokázat, že nehodu skutečně zavinil. Policii také vždy volejte, když dojde ke zranění, škodě na majetku třetí osoby – například dopravní značka či plot – nebo došlo k úniku provozních kapalin.





Málo fotek

V dnešní době, kdy všichni mají v kapse mobil, který je často schopen pořizovat tak kvalitní fotky, o kterých se ještě před pár lety profesionálním fotografům pomalu nesnilo, je nedostatečná fotodokumentace naprosto zbytečnou chybou. Důvodem může být stres z nehody i snaha rychle uvolnit provoz, protože ostatní řidiči nadávají nad komplikacemi v dopravě, ale oni se nezblázní. Oběhnout poškozené auto s mobilem v ruce zabere pár minut a ne, není to trapné ani zbytečné, i kdyby se ostatní tvářili, jakože je hrozně zdržujete a obtěžujete.

Pokud je málo fotek o dané události, pojišťovna pak má při posuzování, kdo nehodu zavinil, ztíženou pozici. Vždy tedy u drobných nehod, kde se nikdo nezranil, nejprve z několika stran nafoťte postavení obou aut, až pak auto odstavte – pokud není potřeba vyčkat na příjezd policie a neohrožujete tím zdraví a bezpečnost sebe nebo ostatních. Velkou výhodu mají samozřejmě auta s kamerou.

Několik fotek z místa vzniku události pořiďte i v případě, že si škodu způsobíte sami, ať už například své vozidlo odřete o pevnou překážku, nebo třeba při vyjíždění z parkovacího stání auto poškodíte na více místech. Pojišťovna pak nebude mít pochyby, že ke škodě došlo způsobem, který jste ve svém hlášení uvedli.

Podcenění vyplnění záznamu

Samozřejmostí by mělo být vozit v autě Evropský záznam o dopravní nehodě. Jeho vyplňování rozhodně nepodceňte. Kromě zaškrtávání jednotlivých bodů pečlivě vyplňte i textové a nákresové části. Nesmí chybět registrační značky a informace o pojišťovně ze zelené karty. Často se také zapomíná na podpisy řidičů, bez nich dokument nebude mít pro pojišťovnu velkou cenu. Pokud jeden z řidičů přiznává vinu, je vhodné to do záznamu výslovně uvést. Zároveň v žádném případě nepodepisujte v záznamu nic, čemu byste nerozuměli nebo s čím byste nesouhlasili.

Otálení s odesláním online formuláře pro pojišťovnu

Do své pojišťovny už nemusíte po nehodě telefonovat jako dříve, naprostá většina pojišťoven nabízí na svých webových stránkách k vyplnění online formulář s nahlášením škody. S jeho vyplněním ve vlastním zájmu příliš dlouho nečekejte.

„Ještě bych přidala radu, ať si řidiči při cestě do zahraničí vždy uzavřou pojistku na velmi nadstandardní asistenční služby, pokud takové nemají ve své standardní pojistce. Na dva týdny vás to sice může vyjít na zhruba 1 200 Kč, ale v případě potíží si budete gratulovat,“ dodává Kateřina Budínová ze společnosti Business Lease.

„Pozor na to, aby asistence například pokrývala odtah z dané země pobytu až do Česka. Některá asistence totiž může krýt jen odtah na hranice daného státu, kde trávíte dovolenou, a zbytek si hradíte sami. Přitom průměrná cena odtahu zpět do Česka činí v případě repatriace vozidla 26 Kč bez DPH/km, takže se takový odtah může opravdu velmi prodražit. Nebo když třeba z nouze necháte auto v zahraničním servisu a vracíte se domů autem z půjčovny, tak jenom odstavení zapůjčeného vozidla na pobočce dané půjčovny v ČR vyjde běžně na 1 000 euro, a to ani nezmiňuji samotnou částku za zapůjčení vozidla,“ uzavírá Kateřina Budínová.

Zdroj: Business Lease