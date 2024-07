Dojezd pro elektromobily zcela zdarma. Na trh míří střešní box, který za den vyrobí necelých 50 km dojezdu

Pokud mají elektromobilisté na svém domě solární panely, rádi se chlubí tím, že „sosají ze sluníčka“ a díky tomu jsou maximálně ekologičtí a ještě k tomu jezdí zdarma. Jenže takové „sosání ze sluníčka“ si žádá investici v řádu stovek tisíc korun. Na trhu ale existují i cenově dostupnější cesty, jak docílit stejného efektu, i když v menší míře. Jednu takovou nabízí společnost GoSun.

Solární box

Řešení je to vlastně vcelku jednoduché. GoSun připravilo střešní box vysoký zhruba 10 cm o rozměru 1,2 × 1,2 m. Tento box má na sobě solární panel a při parkování lze další solární panely rozložit po karoserii auta. Do interiéru vám tak bude svítit podstatně méně a současně vám bude tato věc generovat elektřinu. Box totiž lze připojit přímo do nabíjecího portu.

V nerozložené poloze generuje solární box 200 W, v rozložené poloze to pak je 1200 W. Během dne by měla být tato věc schopná v ideálním případě dobít až 47 km dojezdu, ale samozřejmě záleží na konkrétním elektromobilu a jeho spotřebě. Jsou to každopádně kilometry navíc, které uživatel dostane zcela zdarma.

Tedy po úvodní investici do boxu samotného. GoSun zatím nabírá pouze rezervace, prodej by měl naplno odstartovat od příštího roku, přičemž zájem je údajně enormní. Box by měl v přepočtu stát přibližně sto tisíc korun a je také trochu otázkou, zde jeho přínos nebude zmenšovat narušená aerodynamika auta a tudíž zvýšená spotřeba. Ale to ukáže až praxe.

Jak přesně funguje nový box od společnosti GoSun, to si můžete prohlédnout na videu:

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: GoSun