Opakování je matka moudrosti. Dokážete správně určit všechny tyto základní dopravní značky?

Po menší odmlce tu pro vás máme další kvíz. Tentokrát se zaměříme na základy dopravních předpisů, respektive na základní dopravní značky, které by měl znát úplně každý. Je tomu ale skutečně tak? Občas to totiž na silnici tak nevypadá.

Z vlastní zkušenosti víme, že řidiči mnohdy spíše než podle dopravních značek jezdí podle předpisů. Dobře to je vidět zejména na místech, kde se místní úprava dočasně změní.

Jedním takovým ukázkovým místem jsou aktuálně kruhové objezdy u exitu 15 na D1, kde kvůli rekonstrukci řidiči jedoucí po kruhovém objezdu mají zastavit na stopce, protože hlavní komunikací je dnes silnice vedoucí z dálnice. Spousta lidí vám ale přednost nedá, protože přece jedou po kruháku a myslí si, že mají přednost. Tak jako vždycky.

Proto určitě neuškodí si připomenout, že se na silnici musíme řídit primárně podle dopravních značek a ne podle paměti. Základní dopravní značky by měl znát úplně každý. Nejen řidič, ale také cyklisté, kteří do provozu mohou i bez řidičáku. A právě základní značky si zopakujeme v dnešním kvízu. Pokud neodpovíte správně na všechny připravené otázky, pak do provozu raději nevyrážejte.