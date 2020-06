Z ukrajinské ojetiny německá? Podvodníci údajně falšují původ aut ve velkém

V Česku se ročně prodá až 70 tisíc ojetých aut s falešným původem, tvrdí společnost Cebia

Nejčastěji se jako země původu uvádí tuzemsko nebo Německo, vozy ale pocházejí třeba z Ukrajiny

U kusů s falešným státem je velká pravděpodobnost, že bude mít stočené kilometry

Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Omán nebo dokonce Jihoafrická republika. I to mohou být země původu ojetin, které se objeví na našem trhu. Podle průzkumu společnosti Cebia by si takový ojetý automobill 67 procent lidí nekoupilo. Podvodníci to dobře vědí, a tak uvádějí falešnou zemi původu. Nejčastěji jižní státy Evropy, Německo nebo dokonce přímo Českou republiku.

Proč? Češi totiž vnímají auta s tuzemským původem jako kvalitnější. V průzkumu to uvedla více než polovina dotazovaných. Německý původ jako výhodu pak označila pětina respondentů. Příklon k vozům z jižních zemí může mít zase na svědomí fakt, že lidé očekávají menší opotřebení takových aut díky příznivějšímu podnebí.

Jak vykouzlit lepší původ ojetiny? Existuje několik cest, nejjednodušší z nich je prostě lhát v inzerátu. Lidé totiž nesprávně interpretují zemi původu a považují za ni zemi dovozu, tedy poslední stát, ze kterého se auto dovezlo do Česka. Zemí původu je ale samozřejmě ta, pro kterou vozidlo bylo původně vyrobeno.

„Velká část ojetých aut, která se do Česka dováží, se nedováží napřímo ze země původu, ale přes více států. Dochází například k tomu, že je vozidlo přivezeno do Německa a zde účelově zaregistrováno třeba jen na jeden jediný den. V Česku je následně deklarován u vozidla německý původ, přestože může pocházet třeba z Ukrajiny,“ vysvětluje Cebia.

Podle odhadu správná země původu může zvýšit cenu prodávané ojetiny až o desítky tisíc korun. „Znát skutečnou zemi původu je důležité také z toho důvodu, že pokud má vozidlo uvedený falešný původ, je velká pravděpodobnost, že může mít stočený tachometr, být po havárii či nelegálně sestavené například z více vozů,“ doplňuje Cebia s tím, že lze skutečný stát zjistit přes její systém Autotracer.

Právě s ojetinami se stočenými kilometry je v Česku stále problém. Podle některých studí má až třetina prodávaných bazarových vozů falešné kilometry. Přitom za prodej takového vozu hrozí až třímilionová pokuta. Nejčastěji stáčí vozy Škoda Octavia, Škoda Fabia či Volkswagen Passat. V případě Octavie to může být téměř polovina aut, u Fabie 46 procent a u Passatu 45.



Je pro vás důležité, z jaké země vámi vybraná ojetina pochází? Je to pro mě jedno z hlavních rozhodovacích kritérií

Při pročítání inzerátů k tomu částečně přihlížím

Vůbec, zajímá mě výhradně technický a právní stav vyhlédnutého auta Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.