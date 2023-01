Thule představuje Thule Arcos: nový skořepinový přepravní box na zadní stranu vozidla

Thule Arcos je přepravní box s pevnou skořepinou navržený tak, aby poskytoval extra úložný prostor se snadným přístupem do kufru auta. Při použití přepravního boxu namontovaného na tažné zařízení je minimalizovaný odpor větru. Další výhodou volné střechy je také možnost převážet jiný náklad – jako je střešní stan, nosič kajaků nebo dokonce kola.

Snadno použitelné řešení s elegantním designem

Montáž přepravního boxu na tažné zařízení je možná pouze u vozů vybavených tažným zařízením a může být řešením tam, kde střešní boxy nelze namontovat z důvodu konstrukce střechy vozu, jako jsou některé elektromobily. Elegantní design Thule Arcos s nízkým profilem zajišťuje skvělý výhled ve zpětném zrcátku a usnadňuje naložení a vyložení nákladu – kufr auta je vždy přístupný.

Způsob, jak vytvořit skvěle využitelný nákladový prostor navíc i pro menší elektromobily

Thule Arcos dokáže přeměnit i malé auto na vozidlo pro dobrodruhy, schopné přepravovat náklad a outdoorové vybavení. Prémiový skořepinový vnějšek je robustní a pevný, chrání náklad před nečistotami a vodou a umožňuje snadný přístup do zadní části Vašeho auta.

Aerodynamický design Vám umožní jet dále

Rozsáhlé testy provedené společností Thule při vývoji portfolia řešení pro přepravu nákladu na zadní části automobilu ukázaly, že produkty pro přepravu nákladu na zadní části vozu mají omezený dopad na spotřebu baterie nebo paliva a v některých případech ji mohou dokonce snížit. To potvrzují i externí testování, kdy například „Vi Bilägare“, největší švédský automobilový časopis, testoval vozy – benzínové i elektrické – s nákladním boxem na tažném zařízení (ve svém testu použili Thule Onto poloskořepinový nákladní box) a zjistili, že spotřeba paliva i energie byla ve skutečnosti nižší, než při jízdě autem bez nákladního boxu. Při 5400 km ujetých za různého počasí s vozy Volkswagen ID4 byla průměrná spotřeba (kWh/100 km) o 4 % nižší než bez nákladního boxu.

“Jedním ze způsobů, jak získat více úložného prostoru bez zvýšení spotřeby energie, je nejnovější trend montáže přepravního boxu na tažné zařízení. Zjistili jsme, že benzínový vůz i elektromobil měly s namontovaným boxem o něco nižší spotřebu, než když auto jelo na testovací trase zcela prázdné.”

www.vibilagare.se/test/langtest/test-av-forbrukning-bensin-el-takbox-och-lastbox

Björn Strid, Director Product Management ve společnosti Thule, uzavírá:

“My v Thule rozšiřujeme naši řadu řešení pro náklad za autem. Prémiový aerodynamický produkt, jako je náš nový box Thule Arcos, skutečně mění pravidla hry. Na zadní část auta můžete umístit velký, snadno přístupný přepravní box a ve výsledku budete mít stejnou spotřebu paliva nebo elektřiny, jakou byste měli bez něj.”

Thule Arcos je dodáván ve dvou velikostech: Thule Arcos M má objem 300 litrů a Thule Arcos L pojme 400 litrů. To znamená, že i do verze M snadno naložíte kočárek a další tašky nebo dva golfové bagy. Pro cesty, které vyžadují více místa, nabízí Thule několik možností střešních boxů s objemem od 300 litrů do 610 litrů.

Široká škála nákladních boxů Thule vyhovuje všem potřebám – ať už žijete každodenním aktivním životním stylem, jedete na dovolenou nebo jen potřebujete více místa na víkendový výlet.

Thule Arcos bude pro spotřebitele uveden na trh 1. února 2023 za doporučenou cenu 33.690,–Kč (M) a 34.990,–Kč (L).