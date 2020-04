Staré diesely nejsou tak škodlivé, jak se myslelo. Ovzduší se přes pandemii nezlepšilo

Podle německého měření neklesly během pandemie emise, které měly z velké části způsobovat stará dieselová auta

Naftovým vozům se přitom připisoval až 80procentní podíl na tvorbě NO 2 v ovzduší

Takové zjištění může vzít půdu pod nohama ekologickým aktivistům

Německá města přehodnotí, zda má cenu zakazovat vjezd starším vozům do jejich center

Německý Stuttgart plánoval zavést zákaz vjezdu do centra pro všechna auta s naftovým motorem, která nesplňují emisní normu Euro 6. Chtěl tak snížit množství emisí oxidu dusičitého (NO 2 ), za něž podle ekologických aktivistů mohou právě tato auta. Teď se ale ukazuje, že to není tak úplně pravda. I přes pokles dopravy kvůli pandemii koronaviru se množství emisí radikálně nesnížilo. Zjistil to německý magazín Focus, na což jak první v Česku upozornil server iDnes.cz.

Němečtí novináři porovnávali veřejně dostupná data s různých stanic měřících kvalitu ovzduší. Konkrétně šlo o údaje z února a března 2020, kdy v Německu panoval plný provoz, se současnou situací utlumenou koronavirem. Výsledek byl prakticky stejný – 40 mikrogramů emisí oxidu dusičitého na metr krychlový.

Takové zjištění je problémem pro ekologické aktivisty v čele s lobbistickou organizací na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe. Ta právě aktivně prosazuje zákazy naftových aut do měst s tím, že mají na svědomí až 80 procent emisí NO 2 . Šéf Strany Bavorska Florian Weber teď vyzval k rozpuštění tohoto spolku a jeho členy označil za šarlatány.

Zrušte zákazy, žádají řidiči

„Proč hodnoty neklesají i přes pokles provozu, vyvolává otázky, které by měly objasnit odpovědné orgány ochrany životního prostředí,“ cituje iDnes.cz tajemníka spolkového ministerstva dopravy Steffena Bilgera. Německá spolková agentura pro životní prostředí se ale zatím brání s tím, že je ještě brzy na vyhodnocení dopadu koronavirové pandemie na ovzduší.

Odpůrce zákazů vjezdu dieselů do města ale už zjištění o neklesajících emisích popostrčilo k tomu, aby žádali jejich okamžité zrušení. Podle některých politiků je vhodné podpořit automobilovou dopravu v době koronaviru i proto, že používání hromadné dopravy je reálným rizikem, zatímco riziko používání starých dieselů je spíš abstraktní. Poukazují také na to, že majitelé starších aut častěji patří do rizikové skupiny.

Tlak na zákaz starých dieselů přitom už přiměl řadu motoristů k tomu, aby si za své peníze pořídili nová auta. Například ve zmiňovaném Stuttgartu je už podle statistik jen 6,6 procenta starých naftových vozů, které nesplňují Euro 6. Podle německých novinářů má tak mnohem větší dopad na tvorbu emisí počasí, tedy hlavně teplota a vítr. Někteří proto nyní volají po potrestání těch, kteří za dané restrikce nesou odpovědnost.