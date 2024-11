Interiéry poctivých ojetin rozezná pouze odborník. Patříte mezi takové znalce? Kvíz vám to ukáže

V době unifikace automobilů někdy bývá dost obtížné rozeznat na první pohled, o který konkrétní model se jedná. Dvojnásob to platí o fotkách, ze kterých není úplně zřejmé, jak velký takový vůz vlastně je. A to samé se pak týká také interiérů, o kterých je dnešní kvíz. Něco nám říká, že deset z deseti tentokrát dá jen opravdový znalec.

Také interiér totiž v automobilech posledních dekád jsou hodně unifikované. Automobilky se snaží používat co možná nejvíce shodných dílů, protože to samozřejmě snižuje náklady. Někdy to zajde možná až moc daleko, jako třeba když ve Ferrari najdete díly z Fiatů nebo v Bentley z obyčejných Volkswagenů, ale je to tak.

V dnešním kvízu bude vaším úkolem poznat, který interiér na fotce patří jakému autu. Nebudete to mít ale jednoduché, protože podle zdroje fotky by bylo snadné zvolit správnou odpověď. Proto jsme mezi možné odpovědi zařadili vždy modely stejné značky.

Tak schválně, zvládnete deset z deseti? Pokud ano, pak jste automobiloví znalci, o tom není pochyb.

Zdroj: autorský text