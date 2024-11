První generace Škody Octavia je legenda a každý s ní jezdil. Jak dobře tohle auto ale znáte? Kvíz vás prověří

V realitě České republiky je jen málo aut, která by byla tak populární jako Škoda Octavia. Dlouhodobě jde o jedno z těch absolutně nejprodávanějších aut u nás, protože je prostorné, s diesely TDI úsporné, spolehlivé a na trhu je takové množství exemplářů, že i ceny jsou příznivé.

Nějakou zkušenost s Octavií má určitě každý a spousta lidí tohle auto jistě dobře zná. Platí to hlavně o první generaci, která v průběhu let dospěla do podoby auta, které opraví snad úplně každý a které si může úplně každý také pořídit.

Právě na první generaci Octavie se zaměříme v našem kvízu. Opravdu patříte mezi experty na tuhle legendární škodovku? To se právě ukáže. Stačí odpovědět na připravených deset otázek a hned uvidíme, jak na tom jste.

Jako vždy je u každé otázky několik odpovědí a správná je vždy jen jedna. S výsledkem se neváhejte pochlubit na sociálních sítích nebo také v diskuzi.

Takže, dáte deset z deseti?