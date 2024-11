Zatočí Donald Trump s evropskými automobilkami a s elektromobily? Jeho návrat do úřadu není dobrá zpráva

Zvolení Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států přináší rizika pro evropské automobilky, zejména pro německé značky, které do USA exportují velké množství vozů. Odborníci upozorňují, že Trumpův návrat do Bílého domu pravděpodobně povede k protekcionistické obchodní politice. V praxi to bude znamenat cla na auta dovážená z Evropy. Informuje o tom web Automotive News Europe.

Podle Jacoba Kirkegaarda z Bruegel a Peterson Institute for International Economics, by němečtí výrobci automobilů mohli stát v popředí Trumpova zájmu. „Německé automobilky se doslova ocitnou v Trumpově hledáčku — má v úmyslu je ‚zlikvidovat‘, pokud budeme věřit tomu, co dříve prohlašoval,“ řekl Kirkegaard.

Clo 25 procent

Během svého prvního funkčního období usiloval Trump o zavedení 25procentního cla na dovoz aut z Evropy. Pokud budou mít republikáni většinu v Senátu i Kongresu, mohli by současní zákonodárci představovat menší překážku k realizaci protekcionistických opatření Donalda Trumpa. Ve hře by mohlo být třeba také 10procentní clo na veškeré neamerické zboží.

Pro kontext, v roce 2023 bylo z Německa do USA exportováno přibližně 400 000 vozů a v první polovině roku 2024 se USA staly největším odběratelem německého automobilového exportu, jak uvedla německá asociace automobilového průmyslu VDA.





Výroba v USA je výhodou

Některé automobilky v Americe vyrábí, což samozřejmě bude hrát pozitivní roli. Například BMW je díky své montážní továrně ve Spartanburgu v dobré pozici pro zvládnutí případných nových cel. Přibližně dvě třetiny vozů prodávaných v USA jsou vyráběny právě zde, jak uvedl generální ředitel Oliver Zipse.

Spartanburg je největší továrnou BMW na světě, která exportuje vozy do Spojeného království, Číny i Německa. Podobně Mercedes-Benz provozuje velký závod v Alabamě, kde zaměstnává více než 11 000 lidí.

Podobné kroky by mohly dopadnout také na italské luxusní značky Ferrari a Lamborghini. Ty se k výsledkům voleb nevyjádřily.

Rozšíření výroby v USA jako řešení

Podle Stefana Bratzela, zakladatele Centra pro automobilový management v Bergisch Gladbachu, by německé automobilky mohly na nová cla reagovat rozšířením výroby v USA. Nikoliv však v Mexiku.

Trumpův postoj vůči produkci v Mexiku totiž představuje další potenciální překážku. Během svého prvního mandátu Trump hrozil až 200procentním clem na čínská elektrická vozidla vyrobená právě v Mexiku, kde ale působí také automobilky Volkswagen, BMW nebo Audi.

Trump možná zatočí i s elektromobily

Podle odborníků se neočekává výrazná změna co do importu čínských vozů, protože Bidenova administrativa již byla v tomto ohledu protekcionistická. Je zde ale riziko přísnějších regulací ohledně používání čínských technologií v elektrických vozech. To by mohlo znamenat problémy pro evropské výrobce automobilů, jejichž vozy obsahují čínské komponenty.

Dopady Trumpova návratu do prezidentského úřadu na prodeje elektromobilů jsou zatím nejasné. Trump ale již dříve kritizoval Bidenovy pobídky na podporu elektromobilů. To by mohlo vést k návratu spalovacích motorů. Na druhou stranu se přímo v kampani Donalda Trumpa osobně angažoval i Elon Musk. Takže pravděpodobně nějaké výhody pro elektromobily zůstanou zachovány. I když asi jen pro ty americké.

Každopádně pokud Trump prosadí svou politiku, a aktuálně to vypadá, že k tomu bude mít dobré podmínky, bude to pro evropské značky minimálně citelná komplikace.

Zdroj: Automotive News Europe