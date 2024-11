Pořádně jsme to roztočili s elektrickým Mercedesem třídy G. Jak funguje a jaká je v praxi funkce G-Turn?

Příchod elektrické verze Mercedesu-Benz třídy G je možná pro někoho svatokrádež, ale automobilka tuhle novinku pojala takovým způsobem, že proti tomu nakonec nikdo nic namítat nemůže. I elektrické géčko je pravověrný off-road a jeho elektrický pohon naopak přináší spoustu zajímavých výhod.

Cože, čtyři motory?

Hodně těchto výhod plyne z přítomnosti čtyř elektromotorů. Třída G ve verzi EQ má pro každé kolo samostatný elektromotor. Elektronika umí jednotlivé motory velmi přesně řídit a nejsou potřeba žádné uzávěrky diferenciálů, protože tu žádné diferenciály vůbec nejsou.

Automobilka kromě spousty jiných funkcí přidala dvě, které míří do terénu. Jedna se jmenuje G-Steering a velmi efektivně zmenšuje na nezpevněném podkladu poloměr otáčení, protože se na jedné straně zadní kolo zablokuje a na druhé se naopak začne točit více. Zadek pak vlastně ujede do boku a auto tak stočí do oblouku.

Mnohem více pozornosti ovšem přitáhla funkce G-Turn, kdy se auto točí na místě a posádka uvnitř je jak na kolotoči. Právě tuhle věc jsme trochu blíže natočili a na přiloženém videu vám ji trochu více ukážeme: