Zakazování spalovacích motorů se nelíbí ani největším státům EU. Finální hlasování proto možná nebude pouhá formalita

Když v polovině února schválili eurposlanci návrh, podle kterého má v roce 2035 fakticky dojít k zákazu prodeje vozů se spalovacím motorem, bylo to bráno jako poslední hřebíček do rakve této technologie. Fakticky je ale potřeba ještě jedno definitivní hlasování. To má na starost Rada EU, což měla být už pouze formalita. Jenže jak píší Automotive News, úplná formalita to patrně nebude, protože návrh stále odmítají i největší státy EU. Jmenovitě jde o Německo a Itálii.

Odpor Itálie je považován za trvalý a vidět to bylo i při únorovém hlasování europoslanců, když 41 z celkových 68 tehdy přítomných italských europoslanců byla proti. V případě Německa nakonec většina tamních europoslanců hlasovala pro zákaz, ale výsledek to byl jen velmi těsný. V únoru hlasovalo 45 německých europoslanců pro a 46 proti.

Podle Automotive News teď hrozí, že tyto dva státy zablokují finální jednání o zákazu prodeje spalovacích motorů. Zatímco Itálie daný návrh odmítá trvale, Německo se snaží ještě na poslední chvíli prosadit výjimku, podle které by bylo možné i ve druhé polovině třicátých let prodávat spalovací motory provozované na syntetický benzin. Do skupiny odpůrců zákazu se přidalo také Polsko a Maďarsko.

Automotive News připomínají, že nesouhlasná stanoviska vyjadřovaná v takto pozdní fázi jednání jsou velmi nestandardní. Za běžných okolností by hlasování Radou EU bylo už jen závěrečným formálním krokem. Nicméně z aktuálního dění je zřejmé, že nemalá část EU není o definitivním zákazu spalovacích motorů plně přesvědčena. Podle původního plánu navíc měli ministři členských zemí hlasovat o návrhu příští týden ve středu, ale nakonec byl termín posunut až na pátek.

Podle některých představitelů členských zemí musí být spalovací motory zakázány, jinak budou ohroženy klimatické cíle, jiní naopak považují tento krok za výborný dárek pro Čínu. Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA zdůrazňuje, že má jít v konečném důsledku o snížení produkce emisí, ne o zákaz nějaké konkrétní technologie. Naráží tím na zvyšující se cenu automobilů a zhoršující se jejich dostupnost. Slibované zlevňování elektromobilů je v nedohlednu, tudíž hrozí, že evropský vozový park začne stárnout a méně ekologické vozy budou v provozu déle.

Navzdory odporu i největších států EU ale není příliš pravděpodobné, že by již v podstatě schválený návrh byl nakonec odmítnut.