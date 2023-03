Evidenční kontrola se dnešním dnem téměř stává minulostí. Při převodu vozidla už většinou nebude potřeba

Dnes, tedy 1. března 2023, vstoupil v platnost balíček změn, které připravilo MDČR. Tou hlavní je úprava evidenčních kontrol. Prodlužuje se jejich platnost na rok, současně se ale prodlužuje také lhůta, po kterou může být místo evidenční kontroly uznána návštěva klasické technické. Ministerstvo také zároveň zrušilo povinnost evidenčních kontrol v případě, že se vůz převádí z provozovatele na vlastníka.

Pokud vám tedy končí leasing a dané auto si chcete převést do svého vlastnictví, od dnešního dne už evidenční kontrolu řešit nemusíte. V případě klasického přepisu auta, například při nákupu/prodeji ojetiny, je to trochu složitější. Zde povinnost evidenční kontroly oficiálně zůstává, ovšem „evidenčka“ může být nahrazena protokolem z klasické technické prohlídky.

Dříve toto bylo možné do třiceti dnů po absolvování technické, od 1. března 2023 byla tato lhůta prodloužena na jeden rok. Jinak řečeno, až rok po absolvování technické není při převodu nutné se zabývat evidenční kontrolou. Některé automobily, například autobusy, musí na technickou každoročně. Z logiky věci tedy vyplývá, že v takových případech se evidenční kontrola fakticky stala minulostí, ačkoliv to ministerstvo ve své tiskové zprávě přímo neříká.

Další zajímavou novinkou je prodloužení platnosti evidenční kontroly na rok, a to i zpětně. Evidenční kontroly například ze září loňského roku jsou tak od 1. března opět platné a platit budou až do září 2023. V případě, kdy bude úřad evidenční kontrolu vyžadovat, už nově není nutné fyzicky nosit na přepážku daný protokol. Úředníci by si měli dohledat informace z evidenční kontroly v elektronické podobě.

„Každoročně probíhalo kolem 1 milionu evidenčních kontrol. Nyní se tento počet výrazně sníží a lidé tak ušetří spoustu svého času i peněz,“ dodává ministr dopravy Martin Kupka. Ministerstvo pak má v plánu ještě další novinky, které se budou týkat historických aut. Vstoupit v platnost by měly v září.