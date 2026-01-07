Menu Zavřít

Zákaz konzumace alkoholu před jízdou také pro spolujezdce? Na Slovensku to bude realita už velmi brzy

07.01.2026
Slovensko je země známá tím, že tamní lidé se rádi napijí. Možná i proto přichází novinka, která je na první pohled skoro až šokující. Zakazuje totiž konzumaci alkoholu před jízdou i pro spolujezdce. Ale jen pro některé. 

Slovensko zavádí od nového roku několik změn kolem dopravních předpisů a jedna se týká také konzumace alkoholu. Naši východní sousedé mají stejně jako my pro řidiče nulovou toleranci, nicméně ta se letos rozšíří také na spolujezdce. Na první pohled to zní jako špatný vtip, ale má to svou logiku. Pod vlivem totiž nesmí jezdit jen někteří spolujezdci. Novinka nebude platit plošně. 

Pouze pro spolujezdce, kteří mohou ovlivnit jízdu

Spolujezdců v automobilu se nulová tolerance pochopitelně týkat nebude. Jak píší slovenské Autonoviny, zákon hovoří o spolujezdcích, kteří mohou svým počínáním přímo ovlivnit jízdu. 

Jde o spolujezdce jedoucí na motocyklech nebo na čtyřkolkách, ale zákon pamatuje i na cyklisty v případě vícemístných jízdních kol. 

Důvodem této novinky je snaha zlepšit bezpečnost a snížit počet nehod. Rozjívení spolujezdci na těchto dopravních prostředcích totiž mohou především vlivem přenášení své hmotnosti dostat řidiče do úzkých a ten pak může ztratit nad řízením kontrolu. 

V platnosti od května 

Zákon, podle kterého se zakazuje konzumace alkoholu pro spolujezdce na motocyklech, čtyřkolkách nebo vícemístných kolech, je připraven, ale ještě není v platnosti. Jak uvádí Autonoviny.sk, aktuálně schází schválení ze strany parlamentu. 

Novela, která bude toto obsahovat, má vstoupit v platnost prvního května letošního roku. 

Zdroj: Autonoviny.sk 

