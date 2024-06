Volkswagen Golf GTI přichází v provedení Clubsport o výkonu 300 koní. Posílilo i standardní GTI, manuál už je ale minulostí

Automobilka Volkswagen už před delší dobou představila omlazené provedení typu Golf. Tehdy ale šlo o standardní verze, na ty zajímavější přišla řada až teď. Jak bude vypadat vrcholný Golf R po faceliftu, to zatím nevíme, ale po premiéře má modernizovaný Golf GTI, který zároveň dostal ještě ostřejšího bratříčka v podobě Golfu GTI Clubsport.

Asi úplně nepřekvapí, že se žádná velká revoluce nekoná a že oba sportovní modely následují klasický model Golf. Vnější design se nese v duchu úprav přední části, přesunutého loga na boční dveře nebo nových kol, v interiéru najdete hlavně nový infotainment s gigantickou obrazovkou nebo vítaný detail v podobě fyzických tlačítek na volantu.

Outstream Placeholder

Ta nahradila tolik kritizované dotykové ovládání původní verze typu Golf, které jste si zejména při rychlejší jízdě často nechtěně zmáčkli třeba při přehmatávání na volantu. Co naopak v interiéru určitě nenajdete, to je řadicí páka. Golf GTI s manuálem je minulostí.





Výkon? Až 300 koní

Oficiální materiály nic nepíší o změnách na podvozku, zřejmě to nebylo potřeba, měnil se ale výkon dvoulitrového přeplňovaného čtyřválce. GTI posílilo z původních 245 koní na aktuální 265 koní. Sprint na 100 km/h díky tomu klesl pod šest sekund.

Pokud je vám to málo, pak můžete sáhnout po variantě Clubsport. Podle oficiálních informací se zdá, že co do podvozku se oproti běžnému GTI zas tolik neliší, nicméně pod svou kapotou má dokonce 300 koní. Sprint na 100 km/h je záležitostí na 5,6 s, maximálka atakuje 270 km/h.

VIDEO: Nový Volkswagen GTI Clubsport

Zdroj: YouTube

Clubsport pak kromě lepší dynamiky nabízí v rámci jízdních režimů také možnost Special, která je určená na Nürburgring, respektive má být ideálem pro situace, kdy chcete jezdit rychle, ale současně se budete pohybovat po nekvalitním povrchu. Pro české okresky je to tedy ideál. Clubsport poznáte také podle výrazného střešního spoileru vzadu.

Na další detaily si musíme ještě chvíli počkat, nicméně svezení to bude určitě velmi zajímavé. Brzy se také určitě dočkáme odhalení i modernizovaného Golfu R.

Zdroj: Volkswagen