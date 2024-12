Videodojmy: Cože? Ford Capri je elektrický crossover? No to se na to podívejme

Autor: Lukáš Dittrich Ford sáhl do minulosti a vytáhl další slavné jméno, aby z něj udělal elektrický crossover. Po Mustangu přišla řada na Capri. Ale víte co, nostalgie a nářky internetových diskutérů jsou jedna věc, realita je věc úplně jiná. A podle prvních letmých dojmů je Capri sympatické auto.