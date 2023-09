Váš elektromobil zbytečně blokuje nabíjecí stanici, můžete ho přeparkovat? V Česku vzniká aplikace pro kontaktování řidičů přes SPZ

V běžném životě se nejen řidiči každou chvíli setkávají se situacemi, kdy by se hodila možnost kontaktovat majitele nějakého konkrétního automobilu. Může jít třeba o případy, kdy dotyčný zaparkoval na špatném místě a blokuje vjezd do dvora nebo třeba kdy u svého vozu zapomněl rozsvícená světla a my bychom ho chtěli na to upozornit, protože jinak neodjede. V naprosté většině případů ale kontakt jen tak dohledat nejde, což by měla změnit aplikace AhoyNote.

Tato aplikace je vyvíjená v České republice a jejím účelem je umožnit kontakt s majitelem auta bez toho, aby ostatní znali jeho kontaktní údaje. V aplikaci si zájemce vytvoří účet, který bude spárovanou s příslušnou SPZ a toto spárování bude ještě potvrzeno přes pojišťovnu. Ostatní uživatelé pak budou moci dotyčného vyhledat právě přes zadání registrační značky vozu a následně ho budou moci také kontaktovat pomocí funkce „zaslat zprávu majiteli této SPZ“.

Jak bylo zmíněno v úvodu, důvodů, proč se snažit kontaktovat majitele nebo provozovatele automobilů, může být spousta. Kromě špatného parkování by taková možnost v době nastupující elektromobility mohla velmi dobře posloužit třeba uživatelům bateriových vozů, kteří si čím dál častěji stěžují na situace, kdy jiný elektromobil blokuje nabíječku, přestože se už nenabíjí. Dnes někteří nadšenci na taková auta dávají jaké si informační letáky, přes AhoyNote by bylo možné napsat dotyčnému přímo.

Vývojáři také zmiňují, že by tuto aplikaci mohla používat městská policie, případně by mohla dobře sloužit třeba při poškození auta. Pokud uživatel dá příslušné oprávnění, mohl by dostávat i marketingové nabídky například od hotelů, restaurací, čerpacích stanic a podobně.

V rámci vývoje se pracuje na jednoduchém skenování registračních značek daných vozů, propojení s pojišťovnami, předávání dokumentů mezi uživateli a současně by aplikace mohla sloužit také pro platbu parkovného. Zda se vše podaří realizovat, to je ještě ve hvězdách. Autoři aktuálně hledají přes Donio podporu na dodělání a rozběhnutí celého projektu.