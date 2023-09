Seat nepřestává vyrábět auta. V plánu je naopak modernizace modelů Ibiza, Arona i Leon

Začátkem tohoto týden se v médiích objevila zpráva o tom, že Seat končí s automobily. Informoval o tom například server novinky.cz s odkazem na zahraniční média, která vycházela z prohlášení Thomase Schäfera na aktuálně probíhajícím veletrhu mobility v Mnichově. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Seat brzy skončí, fakticky to ale není pravda.

Seat na tyto zprávy zareagoval oficiálním prohlášením, podle kterého má španělská značka v současnosti nejlepší modelové portfolio ve své historii a daří se i prodejně. Letos bylo prodáno téměř 200 tisíc automobilů, což znamená meziroční nárůst o osmnáct procent. S výrobou aut se počítá i pro nadcházející roky.

Španělská značka oznámila, že v dohledné době přijde modernizace modelů Ibiza, Arona i Leon. Otázkou tak zůstává, co bude s Atecou. Jediný model, u kterého je jisté, že opravdu skončí, je Tarraco. Jeho sourozenci v podobě Kodiaqu a Tiguanu už mají připravené nové generace, nový takto velký crossover značky Seat ale nedorazí.

Dokud budou spalovací motory

Situace značky Seat je aktuálně taková, že ve stávající podobě bude pokračovat do té doby, dokud bude možné prodávat spalovací motory. Seat tudíž bude vyrábět automobily ještě třeba sedm let, ale možná to nakonec může být i déle, pokud se situace na trhu změní.

Koncern Volkswagen nepočítá s tím, že by pod značkou Seat vznikaly elektromobily. Jakmile dorazí elektrická éra naplno, Seat ve stávající podobě skončí a produkce španělských vozů pojede dál pod značkou Cupra. Seat by měl v koncernu VW dostat jinou roli. O co přesně půjde, na tom se v současnosti pracuje. Mluví se především o takzvané mikromobilitě, tedy například o elektrických koloběžkách. Pro blízkou budoucnost ale platí, že Seat osobní auta vyrábět nepřestává.