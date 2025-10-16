V Evropě se objevil návrh na to, jak od elektromobilistů vybrat peníze, když neplatí daně z paliva. Zdanit se má soukromé nabíjení i ujeté kilometry

V zájmu podpory elektromobilů se napříč EU hovoří spíše o pobídkách. Itálie například nedávno začala nabízet dotace na elektromobily kombinované se šrotovným a to ve finále znamená, že tam ty nejlevnější bateriové vozy stojí skoro až směšné peníze.
Jenže v Evropě jsou pořád i země, kde se k elektromobilům staví spíše rezervovaně, respektive kde na ně nahlíží jako na obyčejné automobily. A místo pobídek řeší, jak od elektromobilistů vybrat peníze, které neplatí prostřednictvím daní uvalených na běžná paliva.
Švýcarsko chce zdanit i domácí nabíjení
Jak píše web swissinfo.ch, cílem je vybrat od majitelů elektromobilů peníze na výstavbu a údržbu švýcarských silnic, která v hornaté zemi není úplně jednoduchá. Tyto věci se platí mimo jiné také prostřednictvím daní uvalených na běžná paliva, ale ty se pochopitelně elektromobilů netýkají. Záměrem je tedy srovnat podmínky tak, aby se majitelé spalovacích vozů i elektromobilů podíleli na financování švýcarské infrastruktury stejně.
Návrhy, jak to udělat, existují dva. Podle toho prvního by se daň odvíjela od počtu ujetých kilometrů. Čím více by elektromobil jezdil, tím více by používal silnice a tím více by za to dotyčný platil. Kilometry by se zjišťovaly při pravidelné technické kontrole.
Druhou diskutovanou možností je zdanění elektřiny, která je využívána pro dobíjení elektromobilů. Zde ale není úplně zřejmé, jak by systém měl fungovat, protože takto zdaněné má být jak veřejné nabíjení, tak to domácí. A domácí nabíjení může probíhat klidně prostřednictvím elektřiny, kterou si majitel vyrobí sám.
Švýcarsko každopádně ukazuje, že nadšení z elektromobilů má své limity a často zmiňované výhody typu levného provozu a různých úlev nebudou tak úplně platit donekonečna. Když se daň od motoristů nevybere z paliv, tak se bude muset vybrat někde jinde.
