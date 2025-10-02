Jestli to takhle půjde dál, v Itálii kromě domů budou za jedno euro nabízet i elektromobily. Dacia tam nestojí ani 100 tisíc

V Itálii spustili masivní dotace na nákup elektromobilů. Získat je možné pobídku až ve výši 11 tisíc euro. Když se k tomu připočítají další různé akce, pak se na zdejším trhu objevují neuvěřitelně levná elektrická auta. Třeba taková Dacia Spring je po využití všech slev dostupná za 3900 eur. Tedy v přepočtu za méně než 100 tisíc. Podobně levný je také model Leapmotor T03, který je u některých prodejců k dostání za zhruba 120 tisíc.
Tak jako vždy v podobných případech to má ale háček. Zde je vše navázané na příjmy domácnosti, jejich bydliště a hlavně na to, že budoucí majitelé těchto vozů nechají sešrotovat své staré auto.
Šrotovné kombinované s dotací na elektromobil
Italský vládní program má celkově hodnotu 597 milionů eur a má za cíl rozpohybovat prodej elektromobilů na zdejším trhu. Italové totiž zatím tomuto druhu pohonu na chuť moc nepřišli. Program kombinuje šrotovné s dotacemi na elektromobil a chce dostat elektromobily hlavně do měst.
Největší dotaci ve výši 11 tisíc eur dostanou domácnosti s ročním příjmem do 30 tisíc eur. Domácnosti s příjmem do 40 tisíc eur pak mohou dostat dotaci 9000 eur. V obou případech je nutné zbavit se starého auta a navíc musí žadatelé bydlet ve městě, které má více než 50 tisíc obyvatel.
Někteří prodejci tak rovnou začali inzerovat elektromobily za šokující ceny. Gruppo Autoscala inzeruje Dacii Spring za zmíněných 3900 eur a Pieffe Auto rovnou připravilo leták, kde je jízdní kolo a vůz Leapmotor T03 s nápisem „Za kolo jsi zaplatil více“. Cena je 4900 eur s využitím státních dotací.
Pro kontext, na českém trhu se Dacia Spring bez dotací prodává za 420 tisíc. Tedy je aktuálně čtyřikrát dražší.
Elektromobil levnější než jízdní kolo? V Itálii je to vlastně realita, jen bylo potřeba k této zábavné reklamě pomoci masivní státní dotací.
Zdroj: Automotive News Europe