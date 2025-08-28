Už za měsíc. Čeští řidiči začínají legálně jezdit 150 km/h. Zatím jen na jedné dálnici

O zvýšené dálniční rychlosti na 150 km/h se v našich končinách mluví dlouho a vždy je kolem toho až hysterická debata. Zejména bezpečnostní experti předpovídají velké množství nehod a nápad se moc nelíbí ani policii. Jenže aktuální vláda zvýšení rychlosti prosadila a těsně před volbami se tahle novinka také stane realitou. Zatím jen na jediném úseku a na jediné dálnici.
ŘSD aktuálně instaluje proměnné dopravní značení na dálnici D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Značky to jsou ovšem jednoduché otočné, které kromě zobrazování zvýšeného limitu na 150 km/h nic dalšího neumí, což je vzhledem k ceně systému přes 50 milionů také předmětem kritiky.
Další úseky až po vyhodnocení dopadů
Česká republika je v rámci Evropy unikátní zemí. Ostatní rychlost spíše snižují. Výjimkou je stále Německo, kde na některých dálnicích zůstává maximální rychlost pouze doporučená. V Česku by se mohlo 150 km/h legálně jezdit také na D11 u Hradce Králové a také na D1 v úseku Přerov – Ostrava.
Další rozšiřování úseků s limitem 150 km/h ale nastane až po vyhodnocení pilotního projektu, což je právě úsek na D3. Hodnotit se budou dopady na bezpečnost a také chování řidičů. Panují obavy, že řidiči budou jezdit přes limit a ti, kteří jezdí dnes 150 km/h při limitu 130 km/h, budou jezdit 170 km/h.
Limit 150 km/h bude na D3 pouze tehdy, když k tomu budou podmínky a když na daném úseku nebudou nějaké komplikace typu odstaveného auta, nehody nebo práce údržby. V takovém případě budou značky ukazovat standardní limit.
Zdroj: ŘSD, CNN