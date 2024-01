Toyota chystá pro rok 2024 řadu novinek. Těšte se na nový Land Cruiser, C-HR, Camry a slevy v řádu stovek tisíc

Toyota zažila úspěšný rok 2023 a také letošní rok by měl být prodejně zajímavý. Japonská značka totiž uvede poměrně hodně novinek, které navíc často budou dostupné za velmi solidní ceny a navíc budou vybaveny motory, které zákazníci chtějí kupovat. Kromě hybridů tak budou k dispozici také klasické benzinové motorizace nebo u některých vozů i diesely.

Přichází C-HR a nová Camry

Největší novinkou je Toyota C-HR nové generace. Prodej začal v létě 2023, od té doby má české zastoupení objednáno přes 300 aut. Oproti minulosti přichází spolu s touto novinkou kromě dvou hybridů také plug-in hybrid a zároveň je české zastoupení schopné nabídnout i hybrid ve čtyřkolce. Plug-in se začne vyrábět od února, vozy budou u dealerů v dubnu.

Kromě C-HR přijde na trh i nová generace sedanu Camry. Ten v našich končinách není zas až tak známý, ale celosvětově jde bez přehánění o ikonické auto. Vůz dostane hybridní pohon 5. generace o výkonu 231 koní, kompletně přepracovaný interiér a exteriér, nová multimédia nebo nový bezpečnostní systém Toyota Safety Sence.





Začátek výroby je naplánován na červen 2024 a někdy v létě k nám přijedou první auta. Předprodej by Toyota chtěla zahájit v dubnu. Pro zajímavost, nová generace Camry bude uváděna jenom v rámci skupiny evropských států Toyota Central Europe (Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko), dostane se také do pobaltských států a do Izraele, jinde v Evropě se prodávat nebude. České zastoupení hlásí za posledních pár měsíců velký zájem o Camry, protože zákazníci mají k dispozici velice atraktivní cenu.

Dorazí modernizovaný GR Yaris i elektromobil

Příznivce sportovních vozů určitě potěší příchod výrazně přepracovaného GR Yarisu. Auto dostalo tříválec posílený na 280 koní, má předělaný interiér, tužší karoserii, lepší podvozek a v nabídce se objevuje poprvé také automatická převodovka. Objednávky začne české zastoupení přijímat od března, letos do ČR přijde 160 exemplářů včetně čtyř kusů z limitované série Ogier Edition a Rovanperä Eidition.

Toyota současně představí i auto z opačného spektra, a sice koncept Urban SUV. Můžeme si ho představit jako takový elektrický Yaris Cross. Půjde o nejmenší a nejdostupnější elektrické auto z plánované řady šesti elektrických vozů, které se postupně představí během let 2025 a 2026. Toyota u tohoto městského crossoveru nabídne dvě velikosti baterie a pohon 4×4. V základu půjde o předokolku a auto se u nás vyskytne v prvních měsících roku 2025.

Přichází nový Land Cruiser

Ano, ačkoliv se to v dnešní době úplně nenosí, na český trh míří také nový Land Cruiser. Vůz využívá rámovou konstrukci převzatou z Land Cruiseru 300, má novou osmistupňovou automatickou převodovku a motor zůstává v podstatě ve stejné podobě, jako ho známe, tedy dva-osmička o výkonu 204 koní. Nechybí odpojitelný stabilizátor nebo vylepšený systém Crawl Control. Předprodej byl spuštěn začátkem prosince, First Edition se prodala v během deseti minut. Výroba startuje v květnu, první auta dorazí na přelomu srpna a září.

Kromě zmíněných novinek přichází letos v nové podobě také užitkové Toyoty, jako je City Verso, Proace Verso nebo velká dodávka Proace Max. Toyota umí nabídnout kromě elektrických variant i provedení se spalovacím motorem.

Určitých změn se dočká také Hilux, který se v květnu začne vyrábět v upravené podobě zahrnující novou sportovní verzi GR Sport II a především přichází mild-hybridní pomoc pro vznětové motory.

Akční ceny ve velkém

Toyota na tiskové konferenci oznámila také spoustu akčních cen. Slevy se pohybují v řádu desítek až stovek tisíc. Třeba dosluhující model Camry teď díky slevě až 299 tisíc startuje částkou 840 000 Kč včetně DPH, čímž se dostává na ceny konkurující Škodě Octavia.

Přehled akčních cen najdete na obrázku níže: