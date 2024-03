Tohle by mohla být ta pravá elektrická revoluce v ČR. Nový elektromobil Škoda Epiq může být váš už za 430 tisíc

Škoda ukázala zatím ještě studii svého malého elektromobilu. Půjde o crossover vycházející z platformy MEB-Small a s označením Epiq. Zatím mnoho detailů známo není, ale jisté je, že sériová verze bude následovat příští rok. Teoreticky by mohlo jít o průlom v oblasti elektrické mobility na tuzemském trhu.

Epiq bude elektrická předokolka, která na délku měří stejně jako současná Fabia. Auto se bude vyrábět spolu se svými sourozenci ve Španělsku. Konkrétně je řeč o modelu Cupra Raval a Volkswagen ID. 2all. Tyto vozy byly odhaleny už loni a stejně jako u Škody Epiq při odhalování hrála důležitou roli cena. Ta základní se má pohybovat kolem 25 tisíc euro.

Elektromobil za 430 tisíc?

V přepočtu podle dnešního kurzu se tak bavíme o částce 630 tisíc korun, jenže jak známo, v České republice mohou podnikatelé a živnostníci získat na nákup elektromobilu dotaci až 200 tisíc. Pokud by toto vydrželo až do příštího roku, budou se konat u mladoboleslavské automobilky elektromobilní žně. Škoda Epiq by se totiž tímto dostala na úroveň, za kterou se prodávalo dodnes velmi oblíbené elektrické Citigo. S tím rozdílem, že Epiq bude samozřejmě podstatně lepší elektromobil.





Díky platformě MEB bude vůz poměrně prostorný, přestože měří na délku 4,1 m. Tedy stejně jako Fabia. A díky koncepci s pohonem předních kol a absenci nádrže zůstane kolem zadní nápravy hodně volného prostoru. Ten bude využit pro zavazadelník, který sice nebude nikterak dlouhý, ale bude velmi hluboký. Odtud pramení objem 490 litrů.

Když k tomu přidáme udávaný dojezd zhruba 400 km a další vychytávky, jako třeba možnost používat auto coby zdroj pro externí zařízení (což je dnes už ale naprostá samozřejmost, kterou nabízí i Dacia Spring), vychází nám auto, které by opravdu mohlo oslovit značné množství tuzemských zákazníků a které téměř jistě okamžitě po svém příchodu na trh zamíří na první místo v tabulce prodejnosti elektromobilů na našem trhu. Fakticky to bude už téměř plnohodnotná náhrada spalovací Fabie.

Jen je škoda, že k té revoluci a zejména zcela srovnatelné ceně musí Škodě Epiq pomoci dotace. Na poměry elektromobilů rozhodně není špatná částka ani 630 tisíc, nicméně za to už se dá pořídit i větší auto než Fabia nebo nový Epiq.

Škoda Epiq je druhým z celkem šesti chystaných elektromobilů, které chce Škoda postupně během několika málo let uvést na trh.