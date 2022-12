Test Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD-i: Světové městské auto roku vybízí k expedicím nejen po buticích

–

Strohý interiér a některé lacinější plasty

Přístup na zadní sedadla a stísněný prostor vzadu

Malý zavazadelník

Malá nádrž hybridní verze

Omezená nabídka motorů

Výhled vzad

Mohlo by se zdát, že uvedení kompaktního crossoveru je v dnešní době nošením dříví do lesa. Konkurence je již hodně silná a vybírat lze třeba z modelů jako Škoda Kamiq, Ford Puma, Nissan Juke, Citroën C3 Aircross, Volkswagen T-Cross, Peugeot 2008, Renault Captur či Opel Crossland X. U Toyoty ale přesto mají hodně velké „oči“ a údajně předpokládají, že se Yaris Cross stane druhým nejprodávanějším modelem této značky na evropském trhu. Jsou ale tato očekávání oprávněná?

Po designové stránce pro to u japonské značky udělali určitě maximum. Design je líbivý ze všech stran. Yaris Cross, který se vyrábí ve Francii, velmi rafinovaně útočí na ženy, které z valné většiny rozhodují o rodinných financích, a většinou tedy i o výběru auta. A nebylo by se co divit, kdyby podlehly kouzlu této Toyoty. Spojení stylu SUV s kompaktními rozměry, vhodnými pro pohyb přeplněnými městy, se totiž zdá být tím pravým receptem na velký úspěch.

Verze Cross spočívá na stejném základě jako výchozí hatchback Yaris, s nímž sdílí rozvor 2560 mm. Je však o 240 mm delší, o 20 mm širší a o 60 mm narostla do výšky. Je to částečně i zásluhou o 25 mm větší světlé výšky, která tak má solidní hodnotu 170 mm. Cesta k chatě proto nemusí být problémem a mnohem lépe se pak také „bojuje“ ve městě s obrubníky, kterými se v tomto případě již nemusíte tolik zabývat.

Yaris Cross má světlou výšku 170 mm a jako jeden z mála vozů v této kategorii nabízí pohon všech kol. Jedná se o řešení převzaté z modelu RAV4 s přídavným elektromotorem vzadu. Benefitem tohoto provedení je vyspělejší zavěšení zadních kol s dvojitými lichoběžníky místo torzní příčky u ostatních verzí Yaris Cross má světlou výšku 170 mm a jako jeden z mála vozů v této kategorii nabízí pohon všech kol. Jedná se o řešení převzaté z modelu RAV4 s přídavným elektromotorem vzadu. Benefitem tohoto provedení je vyspělejší zavěšení zadních kol s dvojitými lichoběžníky místo torzní příčky u ostatních verzí

Většinu prodejů v tomto segmentu tvoří modely s pohonem předních kol, ale Yaris Cross je k dispozici i se systémem pohonu všech kol. Zadní náprava je poháněna samostatně prostřednictvím přídavného elektromotoru s výkonem pouhých 3,9 kW. Jedná se o řešení převzaté z modelu RAV4. Benefitem tohoto provedení je vyspělejší zavěšení zadních kol s dvojitými lichoběžníky místo torzní příčky u ostatních verzí. V případě trakčních problémů předních kol je zadní elektromotor využíván do rychlosti 70 km/h, čímž zajistí o něco větší přilnavost. Je v tom ale malý háček. Je potřeba, aby byla poměrně malá baterie dostatečně nabitá.

Za voličem řazení na středovém tunelu můžete zvolit nastavení pro jízdu mimo silnici a po sněhu. Na středovém panelu můžete také tlačítkem aktivovat systém kontrolovaného sjíždění svahů, ale už k vůli použitým pneumatikám to rozhodně není auto do většího terénu.

Strohý interiér s výbornými sedadly

Velkolepý zevnějšek vás trochu namlsá. Kdo by čekal nějaký nápaditý a útulný interiér, ten ale bude nejspíš zklamán. Za fádní černé „úřednické“ ladění bez nějakého oživení tak verze Cross body rychle ztrácí, stejně jako za místy laciné plasty, které zejména u vrcholné varianty za třičtvrtě milionu působí poněkud nepatřičně. Celkový dojem z kabiny zbytečně devalvuje i látka na výplni dveří, která vznikla z recyklátů a rychle si o ní odřete opřený loket.

Prostornost verze Cross je lepší, než u klasického Yarisu, což platí především pro přední osazenstvo na rozměrnějších předních sedadlech, která poskytují až překvapivě dobrý komfort i oporu v zatáčkách. Vzadu se dospělý sice usadí, ale přístup není právě nejsnazší a před koleny moc místa nezbývá. V tomto směru tento model doplácí na identický rozvor s normálním Yarisem.

Za volantem sedíte výše než například v Kamiq a před sebou oproti hatchbacku máte dobře čitelný velký sedmipalcový digitální přístrojový štít. Oceníte i zdařilý devítipalcový středový displej s velmi pěknou grafikou s rychlejšími reakcemi, než na jaké jsme byly u Toyoty zvyklí. Dobrým pomocníkem je i head-up displej. Ten si ale bohužel můžete připlatit jen u testované top výbavy Adventure.

U ní jsou standardem opěradla zadních sedadel dělená v poměru 40:20:40, což přispívá variabilitě. Zavazadelník vrcholné verze platí za instalaci pohonu všech kol. Je tedy poměrně mělký a svým objemem 320 litrů zřetelně zaostává za konkurencí. Předokolka ale má o 77 litrů větší. Na druhou stranu potěší rovná podlaha po sklopení, která je v jedné rovině i s nákladovou hranou. Jako rodinné auto Yaris Cross neposlouží, je ale vhodnou volbou pro mladé páry, které toho ještě tolik převážet nepotřebují, nebo jako druhé auto do rodiny pro manželku, které by měl „kufr“ stačit i při větší nákupní horečce.

Hybridní klasika vyznává efektivitu

Yaris Cross využívá k pohonu stejně jako výchozí hatchback kromě 1,5litrového zážehového tříválce také čtvrtou generaci paralelního hybridu Toyoty. Agregát nové řady motorů označované Hybrid Dynamic Force opět pracuje v Atkinsonově cyklu, má dlouhý zdvih a vysoký kompresní poměr 14,0:1. Toyotě se podařilo dosáhnout na ústrojí se spalovacím motorem vysoké termodynamické účinnosti 40 %. Nechybí proměnné časování a motor sám o sobě dává výkon 92 koní. Ve spolupráci s elektromotorem výkon hybridního ústrojí dosahuje 116 k, což je na auto určené primárně pro popojíždění po městě zcela dostatečné.

Čtvrtá generace paralelního hybridu Toyoty potěší dobrým sladěním a spotřebou okolo 4,6 l/100 km

Elektrickou jízdu na pár set metrů lze vyvolat tlačítkem, ale jen pokud je baterie dostatečně nabitá

Rozjezdy a jízdu nižšími rychlostmi má na starosti elektřina, nástup točivého momentu od nulových otáček je tak okamžitý a zrychlování plynulé. Dlouhé roky vývoje jsou znát. Akcelerací Yaris Cross neoslní, na stovku mu to totiž trvá 11,8 s. Jeho doménou je zejména výborné pružné zrychlení v nižších rychlostech, které vám zajistí hbitý pohyb po městě. Tam se výhody hybridní verze projevují nejvíce. Čistě elektrickou jízdu můžete vyvolat i prostřednictvím tlačítka, ale jen pokud je baterie dostatečně nabitá. I poté ovšem trvá jen maximálně několik set metrů, než opět zavrčí „spalovák“. Úkolem elektromotoru je ale především vykrývat slabší místa spalovacího motoru a průběžně ho nechat v nečinnosti. K dispozici máte i módy Eco a Power, plus jízdní režim „B“ pro zesílenou rekuperaci.

Celkově se jedná o úsporné auto. Hybridní ústrojí se průměrně spokojí se 4,6 l/100 km. Ty tři až čtyři desetinky navíc oproti běžnému Yarisu přidává větší hmotnost, větší čelní odpor a v případě testované verze i pohon všech kol. Oproti běžné verzi v případě hybridu se navíc musíte smířit s tím, že jeho palivová nádrž má objem jen 36 litrů, tedy o 6 litrů méně.

Ležérní styl jízdy

Při jízdě potěší vcelku komunikativnímu řízení a celkově dobrá ovladatelnost. Konkurovat Fordu Puma při dynamické jízdě se ale Yaris Cross evidentně nechystá. Celkově vyhoví zejména tomu, kdo vyznává spíše ležérní styl. Toyota je ale o něco tužší než konkurenti, jako Škoda Kamiq nebo Citroën C3 Aircross. Pokud hledáte pohodlné malé SUV, pravděpodobně se vyplatí vyhnout se vyšším specifikacím s velkými disky. Výhled dozadu není nic moc, ale naštěstí máte k dispozici couvací kameru.

Hybridní verze Yarisu Cross přijde o 55 000 Kč dráž než provedení s patnáctistovkou a automatem, přičemž se podle výbavy pohybujete v rozmezí 545 000 až 705 000 korun. To není na takto malý automobil zrovna málo. Za verzi s pohonem kol si připlatíte dalších 50 000 Kč. Navíc je o 90 kg těžší, mírně žíznivější, a má o dost menší zavazadlový prostor.

Vzhledem k charakteru tohoto vozu se jeví jako lepší volba klasická předokolka, přesto má hybrid určitě něco do sebe, zejména ve městě. Pro ty s omezenějším rozpočtem ale nemusí být špatnou volbou i provedení s manuální převodovkou, které lze pořídit již pod půl milionu.

Cena testovaného vozu: 755 000 Kč

Cena testovaného vozu včetně příplatků: 787 000 Kč