Videodojmy: Škoda Kamiq 1.6 TDI je skvělé auto pro normální cestování

V zásadě je to úplně obyčejné malé SUV, jakých už na trhu najdete víc než dost. Přesto dokáže zaujmout. Nikoliv tím, jak je výjimečné, ale tím, jak skvěle zvládá běžné každodenní cestování. Je to prostě další Škoda, kterou bude v diskuzích spousta lidí zatracovat, ale se kterou bude daleko větší množství lidí spokojeně cestovat každý den.

Kdybychom patřili do té druhé skupiny, také bychom s tímhle autem v naprosté spokojenosti denně dojížděli do práce. Ne že ne. Z pohledu běžného uživatele totiž má naprosto všechno, co takový zákazník očekává.

Škoda jen nového multimediálního systému. Během týdenního testu (naštěstí ne během natáčení) se dvakrát stalo, že nešlo přehrávat hudbu. Určitou péči by si zasloužily rovněž dostupné aktualizace, které se vám pravidelně nabízí během jízdy, ale za jízdy aktualizaci provést nemůžete, takže je to jen další zbytečné okno, které musíte coby řidič odkliknout. Jinak se ho nezbavíte. Ale o tom se více dočtete v připravovaném testu.