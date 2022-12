Test Subaru Outback 2.5i Lineartonic Field: Oplastované tulácké kombi je žehličkou na rozbité české silnice

Skloubení komfortu a jízdních vlastností

Robustní konstrukce

Prostornost a provedení kabiny

Schopnosti mimo zpevněné cesty

Jistý podvozek a přesné řízení

Vzhledem k výbavě solidní cena

–

Jediný motor v nabídce

Převodovka CVT nesedne každému

Podprůměrná dynamika

Trochu vyšší spotřeba

Pevně stanovené výbavy

Zakladatel kategorie zvýšených kombi si nadále jede po své linii. Subaru Outback je řešením pro ty, kteří nemají rádi esúvéčka, ale ve všem komfortu se potřebují dostat rozbahněnou cestou k horské chalupě, skále na lezení nebo na ryby. Ve svém šestém vydání má tento model v mnoha ohledech již prémiový nádech, ale bez onoho mastňáckého odéru německých značek.

Díky světlé výšce 213 mm, kterou Outback překonává většinu SUV, projedete i tam, kde se již jiní brodí v holínkách. Do lehkého terénu se tak můžete vydat se zdravým sebevědomím, aktivovaný systém X-Mode totiž pohlídá vše důležité. K dispozici je samozřejmě i pomocník pro sjíždění prudkých svahů. V náročnějším terénu je limitujícím faktorem dlouhý rozvor 2745 mm a poměrně velké převisy karoserie. Nájezdový úhel vpředu je 19,7°, vzadu má hodnotu 22,4° a přechodový je 21°. Bohaté oplastování chrání před kamínky a střešní nosiče jsou rychle po ruce, kdykoli je to potřeba.

Outback utáhne až dvoutunový přívěs a ve verzi Field má velmi odolné podélníky s oky pro lepší uchycení nákladu a nosností 100 kg. Statické zatížení je dokonce 318 kg, v pohodě tak při „expedicích“ přespí ve stanu na střeše i ti, co holdují pivu.

Dost prostoru i pro basketbalisty

Prostorná kabina je příkladem japonské preciznosti zpracování, solidní kvalitu mají i použité plasty. Pohodlná sedadla verze Field jsou čalouněna omyvatelným koženkovým potahem s označením StartTex a kontrastními zelenými švy. Dobře se udržuje, ale hodilo by se odvětrávání. Velmi dobrou oporu poskytují i zadní sedadla s vyhřívaným sedákem, který ideálně podpírá stehna. Svou prostorovou velkorysostí je interiér Outbacku určený i pro dlouhány. Vzadu si tak můžete dát klidně nohu přes nohu.

Budíky v kapličce jsou analogové a hezky přehledné, nádech high-tech pak kabině dodává vertikálně orientovaný středový dotykový displej infotainmentu s úhlopříčkou 11,6“, který zabírá prakticky celý středový panel. Díky tomu se na něj vejde hodně věcí a zobrazená mapa navigace může být velká. V minulosti směřovala kritika k malým ikonám na dotykovém displeji, v šesté generaci jsou ale natolik velké, že je snadné se do nich trefit při jízdě a infotainment může v pohodě obsluhovat i dřevorubec.

Dotyková obrazovka se na sluníčku trochu leskne a k prozkoumání všech zákoutí menu potřebujete více času, ale potom si na to rychle zvyknete a oceníte, že si pro nejdůležitější věci nemusíte lézt do menu, ale máte je stále na očích uspořádané. Systém reaguje docela rychle a díky velikosti displeje mají všechny položky velká a dobře čitelná písmena.

Kontrolní přístroje v kapličce před řidičem jsou ještě analogové a hezky přehledné

Mapa na vertikálně orientovaném 11,6“ středovém displeji je příjemně velká

Pohodlná sedadla jsou u verze Field čalouněna koženkou, která se dobře udržuje, je ale neprodyšná

Zavazadelník je rozlehlý se solidním objemem 561 litrů. Krycí roletka je nově s vodicími drážkami

Tradiční zajímavostí Outbacku je možnost zamykat a odemykat auto pomocí číselného kódu, který zadáte prostřednictvím otevírání víka zavazadelníku. Pokud si někde v divočině chcete zaplavat, tak můžete vše včetně klíčku nechat uvnitř vozu a ovládat zamykání auta takto. Podobné detaily v praxi rozhodně potěší.

Lehkou chůzí

Slabinou Outbacku je v Evropě existence pouze jednoho motoru. Ten je ještě bez přeplňování a také bez elektrické asistence. To je v dnešní evropské nabídce již opravdu výjimka. Ve spojení s převodovkou CVT, která má nově osm přednastavených virtuálních stupňů, se jedná o auto pro ty, kdo jezdí spíš na pohodu a nevadí jim specifický projev variátorové skříně.

Oproti předchůdci agregát disponuje při 169 koních o 6 koní nižším výkonem, zato jeho točivý moment vzrostl o 17 Nm na výsledných 252 Nm. To je všechno ve srovnání třeba se Škodou Superb Scout 2.0 TSI s jejími 280 koni a 400 Nm přeci jen málo. Volvo V60 Cross Country B5 také nabízí více – 250 koní a 350 Nm.

Na specifický projev variátorové skříně si je třeba zvyknout, nově má osm virtuálních stupňů

Atmosférický motor 2,5 l disponuje výkonem jen 169 koní a bude vyhovovat spíše klidnějším povahám

S výše uvedenými parametry souvisí i akcelerace, která vám dech rozhodně nevyrazí. Outback není žádný trhač asfaltu, chvíli mu trvá, než se dostane do tempa. Svůj podíl na tom má i bezestupňová převodovka. Stovkou Subaru jede za 10,2 s po rozjezdu, zatímco přímá konkurence to zvládá někde mezi 5,4 a 6,9 s. Spotřeba se při běžné jízdě drží mezi osmi a devíti litry benzinu, což na tak velké auto není zase tak špatný výsledek. Městské popojíždění ale prolomí desetilitrovou hranici. Hodně záleží na citlivé práci s plynovým pedálem. Vyzkoušeli jsme, že při troše snahy lze na volné okresce jet i za sedm.

Čtyřválec se po vytočení při razantní akceleraci dovede ozvat, ale jinak je po většinu času klidný a dobře odhlučněný. Bezestupňová převodovka, která má nově již osm přednastavených virtuálních stupňů, řadí hladčeji, než jsme zvyklí třeba z modelu Test Subaru Impreza 2.0i e-Boxer: Čím dál příjemnější klasika">Impreza. Na její typický projev se musíte trochu naladit. Outback tedy není autem pro závodníky, jeho kvality jsou jinde.

Trakce i komfort

Jízdně toto Subaru působí robustně a odolně. Nerozhodí ho ani rozbité cesty, je tedy ideální volbou pro méně kvalitní tuzemské vozovky. Jízdní vlastnosti jsou díky pečlivě vyladěnému podvozku a tuhé podvozkové platformě SGP na samém vrcholu třídy. Směrovou stabilitu a odhlučnění podvozku může Outbacku leckdo závidět. Přes svoji vyšší stavbu karoserie se nijak zřetelně nenaklání a je příkladně stabilní. Tlumiče pérování navíc drží cestovní komfort na vysoké úrovni. Takový dovede prémiová konkurence dosáhnout jen se vzduchovým odpružením.

Outback těží z pohonu všech kol s aktivním vektorováním točivého momentu, který zajišťuje co nejlepší přenos hnacích sil na vozovku. Trakce je výborná a k řidičovu pocitu naprosté nadvlády nad vozem napomáhají i přesné řízení a dobře dávkovatelné brzdy. Poměrně velká světlá výška znamená jen jemné náklony v zatáčkách. Díky plochému motoru s protiběžnými písty se drží těžiště nízko. Ve specifických podmínkách oceníte i možnost změny nastavení fungování čtyřkolky podle povrchu.

Pomocí systému X-Mode si lze snadno nastavit přizpůsobení vozu specifickým podmínkám

Outback těží ze stálého pohonu všech kol s aktivním vektorováním točivého momentu

Verze Field má odolné podélníky s oky pro lepší uchycení nákladu a statickým zatížením až 318 kg

Aktivní bi-LED světlomety se natáčejí do zatáčky a disponují vykrýváním protijedoucích aut

Standardem je velmi rozsáhlý balíček bezpečnostních systémů a jízdních asistentů. Umístění obou kamer systému Eye Sight za čelním sklem je praktické, na rozdíl od radaru v masce se totiž při drobné nehodě nepoškodí. Nová generace bezpečnostního kamerového systému navíc zabírá více do stran a většinou nepotřebuje k orientaci toho, kde končí silnice, pruhy. Bezpečnost hlídá i systém monitorující řidiče. Pokud sklopíte zrak k mobilu položenému na středovém tunelu, nebo se ohlédnete za blondýnkou na chodníku, hned vás pokárá a přikáže sledovat vozovku před vámi.

Subaru Outback má políčeno na všechny ty, kdo chtějí vybočit z davu a touží po charakterním samorostlém univerzálním kombi. Je to poctivý kombík, který se nezalekne horších podmínek a přes bohatou výbavu vyjde levněji, než výkonnější Škoda Superb Scout 2.0 TSI. Je to ideální rodinné auto pro ty, kdo nesedí jen doma u televize, ale pravidelně vyrážejí za dobrodružstvím do přírody.

Cena testovaného vozu: 1 180 000 Kč

Cena testovaného vozu včetně příplatků: 1 180 000 Kč

Foto: Lukáš Dittrich