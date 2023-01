SsangYong Rexton 2.2 e-XDI je oldschool teréňák se žebřinovým rámem, který potěší milovníky klasiky

SsangYong je značka, která s přestávkami působí na českém trhu od 90. let. Spolupracovala s Mercedesem a po krátké anabázi se sedanem Chairman, se kterým svého času jezdil i Jaromír Jágr, či excentrickým MPV Rodius, se v posledních letech zaměřuje jen na vozy SUV a pick-upy. Jihokorejská automobilka vystřídala několik majitelů a někdejší kontroverzní styl vyměnila za nynější nekonfliktní design.

V tomto duchu je i největší model Rexton, který je jakousi terénnější alternativou ke Kie Sorento a Hyundaii Santa Fe. Mohutný SsangYong se zaměřuje na zákazníky, kteří hledají opravdového pracanta do terénu s vysokou tažnou silou. Jeho nejsilnější stránkou je tradičně velmi dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. Základní zadokolku pořídíte již za 859 900 Kč, nejlevnější čtyřkolka je za milion, top verze s pěti místy je o 129 900 Kč dražší.

Rámová klasika do těžkých podmínek

Předloňský facelift ještě zvýraznil mohutnost Rextonu, který spíše než auto na promenádování na městských bulvárech poslouží jako ideální dopravní prostředek pro toho, kdo má farmu nebo horskou chatu. Jeho rámová konstrukce s připojitelným pohonem přední nápravy je dnes již spíše výjimkou. Oceníte ji při jízdě mimo vozovku, kde toto řešení Rextonu přináší jasné výhody. Přínosem je i možnost tažení až třítunového brzděného přívěsu.

Robustní základ Rextonu a od toho se odvíjející hmotnost a výška se projevují i při jízdě v zatáčkách těžkopádnějším chováním a většími náklony

Autor: Lukáš Dittrich

Na asfaltu se ale zejména s 20“ koly, kterými disponuje top verze, rámová konstrukce projevuje pro tuto koncepci typickými stálými pohyby karoserie. Robustní základ Rextonu a od toho se odvíjející hmotnost a výška se projevují i při jízdě v zatáčkách těžkopádnějším chováním a většími náklony. Mohutný SsangYong tak nedosahuje kultivovanosti podobně velkých SUV, ale komfort jeho odpružení je zcela vyhovující. Jízdní vlastnosti jsou bezpečné, jen si musíte dát pozor na to, abyste nepřehnali nájezdovou rychlost do zatáčky. Řízení je okolo středové polohy trochu volnější, ale na druhou stranu tyto věci k opravdovému off-roadu staré školy jaksi přirozeně patří.

Základní verze je jen se zadním pohonem, ale všechny ostatní varianty disponují připojitelným pohonem všech kol. Na rozdíl od dnešních SUV se samočinně spínatelnou čtyřkolkou se tak děje prostřednictví malého kolečka na středovém tunelu. Je to ale možné jen do 70 km/h a doporučeno je to jen na kluzkém povrchu, jinak hrozí poničení systému. K dispozici je samozřejmě i redukce. Rexton ale nemá středový diferenciál, poloměr otáčení se tak se zařazenou čtyřkolkou výrazně zvětšuje. I na sněhu v případě manévrování na místě či parkování musíte vyřadit pohon všech kol. Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy je k dispozici za příplatek.

Interiér je prostorný a působí hodnotně. Volant je ale možná až zbytečně velký

Autor: Lukáš Dittrich

Spíše do tahu

Modernizovaný model dostal mohutnou masku, technologii LED v předních světlometech a koncových světlech, ale také silnější vznětový motor. Jediný agregát v nabídce, vznětový čtyřválec o objemu 2,2 litru, po modernizaci posílil na 149 kW (202 k) a 440 Nm. Vyniká kultivovaností, Rexton dokáže slušně rozpohybovat a utáhne až třítunový brzděný přívěs.

Hezky táhne od nízkých otáček a nejlépe se cítí v těch středních. Vytáčet ho nemá smysl, neboť tam už není optimální pásmo nejvyššího točivého momentu a je zbytečně hlučný. Mimochodem, kapotu drží ve vzpřímené poloze plynové vzpěry. Velký podíl na celkově pozitivním dojmu má i nová, plynule řadící osmistupňová samočinná převodovka, do jejíž práce můžete zasáhnout i prostřednictvím páček na volantu.

Pokud budete jezdit s hodně lehkou nohou, je možné se dostat na 9,5 l/100 km. Na tak mohutné a těžké auto žádný div. Při sportovnějším stylu jízdy spotřeba stoupne o 2 litry, palivová nádrž je ale se svými 70 l dostatečně velká.

Zavazadlový prostor pojme u pětimístné verze v základu o něco více než kubík. K dispozici je navíc sedmimístná varianta. Jakákoliv rezerva ale chybí, což může být v terénu trochu problém.

Autor: Lukáš Dittrich

Interiér s velmi solidní kvalitou provedení nepostrádá nádech asijského vkusu. Osazenstvo vlakové lodi SsangYongu si na nedostatek prostoru určitě stěžovat nebude, ale vzhledem k vnějším rozměrům byste možná očekávali ještě štědřejší nabídku místa vzadu. Zavazadlový prostor ale představuje obří jeskyni o kapacitě 1051 litrů. K dispozici je navíc sedmimístná varianta. Jakákoliv rezerva ale chybí, což může být v terénu trochu problém.

V top verzi Premium prošívaná kůže zdobí kromě pohodlných sedadel i výplně dveří a palubní desku. Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3“ poskytuje několik možností zobrazení. Středový 9,2“ displej s navigací TomTom nemá nijak rozsáhlý seznam funkcí, ale ovládání je intuitivní. Pro nastavování ventilace jsou tu stále snadno přístupná analogová tlačítka. Velký multifunkční volant se ale příliš nepovedl, je navíc určený pro velké mužské ruce.

Inu, Rexton není autem pro slečinky, pro ty má SsangYong v nabídce menší modely Tivoli či Korando.

+ Robustní konstrukce, komfortní podvozek, prostorná kabina a zavazadelník, cena a výbava, tažné schopnosti - Projevy rámové konstrukce při jízdě po silnici, hlučnost a spotřeba na dálnici, příliš velký volant