Test Renault Symbioz: S novým hybridem jezdí svižně a se spotřebou legendárního té-dé-íčka

Pokud vám není úplně jasné, jak model zapadá do portfolia značky, vězte, že Symbioz je vlastně o něco delší Captur. Rozdíl v délce ve prospěch Symbiozu činí 18 cm a díky tomu měří 4413 mm. Pak je tu ještě Arkana, která je ještě delší – měří sice 4568 mm, ale díky splývavé zádi SUV kupé není kufr tak vysoký. Symbioz jsme měli na test v březnu a máme ho znovu, protože pod kapotou je modernizovaný hybridní systém označovaný jako Full Hybrid E-Tech 160, který jsme už zkoušeli v Dacii Bigster. Zajímalo nás tedy, jak bude fungovat v menším autě – a to bude hlavním tématem dnešního testu.
Video: Uvedení modelu Symbioz
Design a praktičnost
Zkrátím část o designu – auto je červené, pohledné, a stejně tak i popis praktičnosti – místa je dostatek a velmi oceňuji posuvnou zadní lavici, která posouvá praktičnost na zcela jinou úroveň. U jedné věci se ale zastavím. V minulém testu jsem potenciální zájemce odrazoval od panoramatické střechy a udělám to i tentokrát. Je sice hezká a v této třídě unikátně elektrochromaticky stmívaná, ale má své velké mínusy.
Panoramatická střecha: efektní, ale nepraktická
To unikátní řešení spočívá v tom, že zastínění střechy se řeší elektronicky řízenou změnou průhlednosti skla. Když je neprůhledná, působí jako mléčné sklo. Je to velmi efektní – střecha je rozdělena na několik segmentů a lze zastínit střechu celou, jen část nad řidičem nebo jen část nad zadní řadou sedadel. Všechno to vypadá velmi sofistikovaně.
Jenže mléčné sklo před sluncem moc neochrání – naopak vytváří difuzní světlo, které může být v létě na dlouhé cestě nepříjemné, a tak bych spíš ocenil klasickou roletu.
A druhý důvod, proč se mi ta střecha nelíbí, souvisí s tradiční výtkou k největším rozměrům kol. Možná si myslíte, že to spolu nesouvisí, ale souvisí to hodně. Symbioz se na test dostavil na největších, devatenáctipalcových kolech. Vypadají pěkně, ale pro Symbioz jsou příliš velká. U auta této velikosti a zaměření neposkytují žádný benefit – spíš jsou náchylná na odření o obrubník, proražení pneumatiky a jakýkoliv výlet do terénu zavání jejich poničením.
Větší pneumatiky budou jistě i dražší. Hlavně ale výrazně zhoršují komfort jízdy – jak z pohledu schopnosti podvozku tlumit nerovnosti, tak přenosu hluku do interiéru. A tady je právě vliv té prosklené střechy: velká plocha snižuje tuhost karoserie a zmenšuje čalouněný prostor, což má za následek zvýšený hluk při přejezdech nerovností. Kombinace té střechy a velkých kol zkrátka autu spíš uškodila.
Hybridní ústrojí: Více výkonu a méně paliva
A teď se pojďme věnovat hybridu. Pár let jsme ho potkávali v různých vozech s výkonem 145 koní v kombinaci s nepřímovstřikovou atmosférickou čtyřválcovou jednotkou o objemu 1,6 litru. Testovali jsme ho v Renaultu Arkana, Dacii Duster nebo i relativně nedávno v tomto modelu. Modernizované verzi lehce vzrostl výkon o 15 na 160 koní, objem motoru se zvětšil na 1,8 litru a změnil se i způsob dopravy paliva do válců – nyní jde o přímovstřikový motor.
Samotný spalovací motor má nově maximální výkon 80 kW (109 koní) při 5500 otáčkách a pomáhají mu ještě dva elektromotory. Hlavní elektromotor dosahuje výkonu 36 kW (49 koní) a 15 kW (20 koní) ze sebe umí vydat startér-generátor. Symbioz se pyšní zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,1 sekundy a papírovou spotřebou 4,3–4,5 litru/100 km v kombinovaném cyklu. Pro zajímavost – u předchozí verze hybridu byla papírová spotřeba 4,6–4,8 litru/100 km.
Převodovka je technická lahůdka
Celé je to propojeno unikátní multimódovou převodovkou, která má dvě rychlosti pro elektromotor a čtyři pro spalovací motor. O tom, jaké převody jsou zrovna použity, rozhoduje řídicí jednotka. Většinou se jí to daří dobře, ale těch možných kombinací je dost, takže občas zaváhá. Ty čtyři rychlostní stupně jsou pro ni požehnáním i prokletím.
Na jednu stranu tento počet znamená, že nemusí řadit jako zběsilá, na druhou stranu jsou přeskoky převodů docela velké a někdy motor točí víc otáček, než by člověk čekal. Změny převodů jsou také trochu věda.
Převodovka nemá spojku, a tak při změně převodů musí elektromotor srovnat otáčky spalovacího motoru. Při normální jízdě jsou změny převodů hladké, protože okamžik přeřazení vykryje elektromotor a kromě zvuku nelze změnu převodu postřehnout.
Pokud ale třeba najíždíte na dálnici, držíte plyn na podlaze, motor je pod zátěží, dojdou mu otáčky a potřebuje zařadit, je tam cítit znatelné přerušení tahu. Další způsob, jak lze hybrid dostat na lopatky, je neplynulá sportovnější jízda. Motor nestíhá ukládat elektrickou energii do baterie, ta se postupně vyčerpá a najednou zbyde jen atmosférický motor optimalizovaný pro hybrid a převodovka s dlouhými kvalty. Ale to je extrémní situace, shodná pro všechny hybridy.
Spotřeba a jízdní režimy
Ve většině případů je ale vše sluncem zalité. Okamžitá reakce na pohyby pravé nohy je až nepřiměřená tomu, že jde o „obyčejný“ vůz segmentu SUV B. Symbioz ihned začne zrychlovat, během chvilky se připojí spalovací motor, který elektrickému pomůže a doplní energii.
Tady je překvapivé, jak velký rozdíl je mezi jízdními režimy. Comfort se snaží hospodařit s energií a udržovat baterii s kapacitou 1,4 kWh zaplněnou tak, aby zbylo místo pro případnou rekuperaci, zatímco režim Sport ji udržuje stále nabitou, aby byla preferována jízdní dynamika nad maximální hospodárností.
Okamžité reakce jsou jen jednou z výhod. Další je velmi jemné popojíždění a rozjíždění. Ale tou hlavní je spotřeba. Z většiny cest se budete vracet s méně než 5 litry/100 km. Na dálnici si Symbioz řekne o 6 litrů/100 km. To jsou krásná čísla, a když se podíváte do ceníku, zjistíte, že v akční ceně je hybrid stejně drahý jako mild hybrid 140 EDC – a to určitě dává smysl sáhnout po hybridu, který můžete mít za 582 tisíc Kč.
Námi testovaná specifikace Iconic za 707 tisíc Kč měla i kamerový systém, který nejlépe prozrazuje, že v této generaci je s námi odvozený Captur už pět let. Ty kamery jsou docela špatné.
Závěr
Drobné posílení hybridního ústrojí autu určitě prospělo. Zlepšila se hospodárnost, zrychlení i pružnost. Verze na test byla trochu „přešlechtěná“ velkými koly a prosklenou střechou. Klidně zůstaňte u základní verze Evolution a budete mít paradoxně lepší jízdní komfort.
|+ spotřeba, cena, kvalita zpracování, posuvná zadní lavice
|– obraz parkovacích kamer, zhoršený komfort na velkých kolech, panoramatická střecha moc nestíní
Zdroj: autorský text