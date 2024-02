Test Renault Arkana E-Tech: Dokáže vás oslovit stylová karoserie SUV kupé, velký kufr a malá spotřeba?

Arkana je zástupcem specifického automobilového segmentu SUV kupé. Zkombinovat prvky zvýšeného SUV a relativně nepraktického tvaru splývající zádě se zdálo jako bláznovství a tento typ karoserie se zprvu zdál jako pouhý výstřelek v rámci prémiového segmentu. Ale BMW s modelem X6 v roce 2007 překvapivě uspělo a po 11 letech to zkusil i Renault s modelem Arkana. A také docela uspěl.

Výrobce tak Arkaně nadělil facelift, který máme dnes v testu. V rámci něj došlo k několika změnám a jednou z nich je nový sportovně elegantní výbavový stupeň esprit Alpine. Ten zahrnuje například jiný přední nárazník nebo speciální kola. Uvnitř je na několika místech zdůrazněna příslušnost k francouzské značce použitím národních barev, modré prošívání najdeme na sedadlech i na bezpečnostních pásech. A na palubní desce se objevuje břidlicový vzor. Na test máme full-hybridní motorizaci a taková Arkana vás přijde na 800 tisíc Kč.

Loňská modernizace toho zas tolik nezměnila. Nejviditelnější novinkou je sportovně laděná výbava esprit Alpine Autor: Jan Nemrava

Radost pohledět

Arkana je postavena na modulární platformě CMF-B a sdílí technický základ například s Renaultem Captur. Arkanu však konstruktéři významně protáhli, a tak se pyšní rozměry 4 568 mm délky při rozvoru 2 720 mm. Při prvním setkání působí Arkana sice docela mohutně, ale přední část je sympaticky zakulacená a nová mřížka chladiče společně s typickým světelným podpisem značky vypadá hezky. Oblečená do tmavě tyrkysové barvy určitě nevypadá jako obyčejné auto.

Signifikantním znakem vozu je hlavně zadní část. Klesající linie střechy a hezké svalnaté zadní blatníky propůjčují autu přesně ten vzhled, který ta utilitární karoserie vozů SUV nabídnout neumí. A proto je tak populární. Klesající střecha nijak moc neomezila místo na zadních sedadlech, v kufru pak samozřejmě omezí hlavně případné choutky naložit auto po střechu. Kufr potěší svou délkou, ale trochu zklame výškou. A potvrzuje to i hodnota 480 litrů, kterou byste možná při pohledu na vůz zvenčí tipovali větší.





Uvnitř velmi pěkná

Uvnitř jde o typický Renault posledních let. Příjemné sedačky, příjemné materiály na pohled i na omak. Líbí se mi volant s tlustým věncem a na výšku orientovaný centrální displej překrytý lesklým sklem. Pod ním tři velmi praktické kruhové ovladače ovládání klimatizace. Původ vozu trochu prozradí úzká středová loketní opěrka a celkově docela subtilní středová konzola s voličem automatické převodovky. Výhradu bych měl k té bouli na palubní desce před spolujezdcem.

Ještě se trochu rozhlédnu a vidím panoramatické okno, které je i elektricky otevíratelné. Co moc nevidím, je to, co se děje venku kolem mne. Ta krásná karoserie si vybrala daň především na viditelnosti dozadu. Úzkým zadním oknem je to vyloženě bída. A šikmo vpravo vpřed díky umístění zrcátek to také není žádná hitparáda. Naštěstí mám 360 stupňový kamerový systém s kvalitním a ostrým obrazem.

Interiér je na pohled pěkný, multimediální systém má výbornou grafiku Autor: Jan Nemrava

Netradiční hybrid

Pod kapotou máme full-hybridní pohonnou jednotku, kterou Renault označuje obchodním názvem E-Tech. Její konstrukce vypadá docela komplikovaně, ale princip se dá snadno pochopit. Auto používá dva elektromotory – hlavní o výkonu 36 kW a vysokonapěťový startér-generátor o výkonu 18 kW, které se kombinují se zážehovým čtyřválcem o objemu 1,6 litru a výkonu 69 kW. K uchování energie slouží baterie o kapacitě 1,2 kWh.

Inteligentní multimódová automatická převodovka se snaží o to, aby každá jednotka byla využita maximálně efektivně. Převodovka má 4 převodové stupně pro benzinový motor a 2 převodové stupně pro hlavní elektromotor. Vůz se vždy rozjíždí v elektrickém režimu, klasická spojka zde zcela chybí a ve městě může hybridní Arkana až 80 % času jezdit pouze na elektřinu. Výrobce udává zrychlení na 100 km/h za 10,8 a kombinovanou WLTP spotřebu 4,7 litrů na 100 km. S 50 litrovou nádrží by pak teoreticky mohla Arkana zdolat 1000 km na jeden zátah.

Testovaný hybrid je nejdražší, ale zároveň také nejpomalejší. Pokud nechcete jezdit především po městě, lepší službu určitě udělá klasická přeplňovaná třináctistovka Autor: Jan Nemrava

A jak to vypadá v praxi? Vzhledem k tomu, že rozjezd je vždy na elektrický pohon, umí Arkana docela pěkně vystřelit z křižovatky a dodá pocit, jako byste seděli v čistě elektrickém voze. Během chvilky ale potřebuje doplnit energii do baterie, a tak naskočí spalovací motor, který se v tu chvíli stará o pohon i generování energie. Práce motoru je v kabině docela slyšet a zprvu je trochu nepřirozené, jak vysoké otáčky motor drží s ohledem na nízkou rychlost.

To je důsledkem právě toho dobíjení baterie, kdy díky atmosférickému motoru je třeba zvýšených otáček pro dostatečný výkon. Po chvilce se motor odebere ke spánku a Arkana se pohybuje neslyšně klidně několik kilometrů. Jinak ve městě všechno funguje docela pěkně, spotřeba se klidně drží kolem 6 litrů a vlastně si není moc na co stěžovat. Lze využít i jeden z připravených režimů – Eco, Normal nebo Sport, které zostří reakci na pedál plynu. Zajímavá je také funkce E-Save, která drží úroveň nabití baterie nad 40 %. To se může hodit například pro dojezdy nebo odjezdy z domu, které budou vždy probíhat neslyšně, protože baterie nebude nikdy „na suchu”.

Cesta z města

Mimo město to také není špatné. Na okreskách Arkana šetří benzin hlavně rekuperací brzdné energie, a na palubním počítači klidně uvidíte spotřebu začínající číslovkou 4. Na stovku zrychlí za 10,8 vteřiny, co je taková průměrná hodnota dnešní produkce. V dobrém světle se tu ukáže podvozek, který se mi při jízdách po městě zdál na 19palcových pneumatikách možná až moc tuhý. Ale jak to tak bývá, takový podvozek pak při vyšších rychlostech (a tím myslím běžné cestovní mimoměstské) začal velmi dobře pracovat. Na rozbité silnici, kde auta, která o sobě tvrdí, že jsou pohodlná, hodila ručník do ringu, Arkana jede opravdu hezky. Žádné bouchání, žádné pohazování tělem po interiéru. Ale stejně bych možná volil ta kola o palec menší.

Koncepce SUV kupé není mezi neprémiovými značkami příliš častá. A Arkaně to zejména v nové výbavě esprit Alpine vážně sluší Autor: Jan Nemrava

Na dálnici si Arkana řekne o 6,5 litru benzínu na 100 kilometrů, uvnitř je relativně tichá a adaptivní tempomat pomáhá s pohodou na palubě. Tradiční silnou stránkou posledních Renaultů je příplatkové audio Bose, které hraje skutečně dobře a ten příplatek za něj stojí. Povedené je i prostředí infotainmentu, které reaguje hezky rychle, je přehledné a displej hezky kontrastní. Samozřejmá je podpora Apple CarPlay a Android Auto. Díky možnosti ovládat klimatizaci mimo displej není třeba prostředí zrcadlení mobilních telefonů prakticky opouštět, snad kromě přepínání režimů. Ale i to jde fyzickým tlačítkem. Hned vedle tlačítka pro přepínání režimů je možnost „přinutit” Arkanu jet v čistě elektrickém režimu. Samozřejmě jen do té doby, dokud stačí energie v baterii.

Co říci na závěr?

Arkana je zajímavá především tím, že v tomto segmentu nemá moc konkurenci. Pokud se vám silueta vozu kupé líbí a potřebujete auto s vyšší světlou výškou, není důvod Arkanu nedoporučit. A vlastně docela zajímavá je i cena. V plné výbavě za 800 tisíc korun včetně tohoto full hybridu, to je více než dobrá cena.

+ Atraktivní vzhled, nízká spotřeba (zejména ve městě), jistý podvozek, rozumná cena - Chování hybridu na dálnicích při vyšší rychlosti, průměrná dynamika