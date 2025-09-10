Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Nový Renault 4 chce u veřejnosti bodovat nejen svým designem, jenž odkazuje na svého slavného předchůdce, ale současně se mezi jeho výhody počítá nízká startovací cena. Slabší provedení s výkonem 120 koní a s výbavou Evolution totiž vychází na 725 000 Kč, což je na takto velké auto slušné. Kdo si potrpí na různé variace barev a doplňků výbavy, výrobce nabízí celkem designových 600 variací.
Nutno dodat, že Renault klade u své elektrické novinky velký důraz na sekci
Zpátky do minulosti. Nejen v kabině proto najdeme četné odkazy na předchůdce, kterého se prodalo lehce přes 8 milionů kusů. Doslova nepřehlédnutelná je částečně průhledná maska vozu s podsvíceným logem a stylovými kulatými světlomety, kdy je zde přítomna výhradně full LED technika.
Video: Představení Renaultu 4 E-Tech
Totéž platí také o světelné technice vzadu, která je přímou kopií starého Renaultu 4. Osobně se mi líbil tyrkysový odstín karoserie a ani litá 18" kola nebyla úplně k zahození. Po stránce rozměrů měří nový Renault 4 na délku 4,14 metru. Rozvor dosahuje hodnoty 2 624 mm, což se příznivě projevuje v kabině. Právě zde najdeme další záplavu historických odkazů na vůz, který do jisté míry motorizoval nejen Francii.
Fyzické ovladače a páčky nesmí chybět
Tak třeba na páčce voliče převodovky, která se nachází vpravo pod volantem, nechybí maličké logo původní podoby vozu, které je dále doplněno o kytičky. Komu by se snad tohle nelíbilo, v rámci příplatků lze grafický polep páčky vyměnit za jiný vzor a barvu, což je hodně netradiční. V kabině nechybí podsvícený nápis
Renault 4 a stropní čalounění má retro kostičkovaný design.
V duchu retra se kabina dočkala několika lišt s poctivými fyzickými tlačítky, což je rozhodně dobře a Renaultu za to posíláme cenné plus. Ačkoliv je pak místa v testovaném voze dostatek, s odkládacími prostory je to o něco horší. Nemohu říci, že by jich zde bylo málo, ale spíše jde o jejich velikost a tvar. Do jedné se vejde sotva klíč od vozu a druhá je propojena s bezdrátovou nabíječkou telefonu, takže při rychlejší jízdě se vám vše
sype všude kolem.
Příliš nepomohou ani dva držáky na nápoje. Plechovka s objemem 0,5 litru v nich dokonale nedrží a kelímek s kávou zde naopak doslova
utopíte . Rozhodně nedoporučuji pořizovat stylový plastový úložný košíček, který stojí 1 219 Kč. Nic moc do něj nedáte a jeho víko se otevírá celkem nešťastně. Poslední kritiku mám k samotné loketní opěrce, která nemá možnost posunu a za jízdy je prakticky nemožné se do ní dostat.
Její poloha je tak moc vzadu, že řidičova ruka bude muset být hodně ohebná, aby se tam vůbec dostala. Stejně jako u dalších nových Renaultů, i zde najdeme systém OpenR Link, který běží na 10" obrazovce infotainmentu. Dále je tu druhá 10" obrazovka, jenž slouží jako přístrojová kaplička. Cením bezdrátový Android Auto a hlavně pak služby od firmy Google, které jsou nesmírně dobrým pomocníkem. Není nad to, když můžete během jízdy sledovat online Google Mapy a vůz vás při navádění k cíli upozorní, že je před vámi nehoda a nabídne lepší trasu.
Oživený Renault 4 se představil výhradně jako elektromobil a vlastně mi to vůbec nevadí. Základem je provedení Urban Range s baterií o kapacitě 40 kWh a dále je k dostání otestovaná verze Comfort Range s 52kWh baterií. Hlavní předností je velmi nízká spotřeba a vysoký dojezd, což mohu jen potvrdit.
Jezdí za málo skoro pořád
Přiznám se, že nejezdím vždy nejúsporněji, ale za volantem elektrické
čtyřky jsem byl schopen dosáhnout průměrné spotřeby 14,1 kWh na 100 km. Jedná se přitom o kombinaci okresek a dálnic, a to v poměru 60/40.
Už jen z toho důvodu doporučuji pořídit verzi s testovanou větší baterií, protože i ti, co se často pohybují po dálnicích, nebudou nabíjet dříve jak po ujetí cca 260 km. Na nabíjecí stanici lze využít nabíjecí výkon až 100 kW, což sice není oslnivá hodnota, ale musíte brát v potaz cenu a celkové zaměření vozu. Za velkou přednost testovaného vozu pak považuji fakt, že si Renault zakládá na snadné opravitelnosti a recyklaci baterií, což se pojí s i novou platformou AmpR Small.
Na baterie je poskytována standardní záruka 8 let nebo 160 000 km. Za 5 000 korun si můžete od výrobce dokoupit také adaptér pro funkci V2L a poté jej využít třeba během kempování. Co se pak týče jízdního komfortu, příliš mě nepřekvapilo měkoučké nastavení podvozku a přílišné náklony v zatáčkách.
Tohle auto chce být co nejvíce komfortní a i s 18" disky se mu to bez debaty daří. Jen musíte zapomenout na ostřejší sportovní jízdu, ačkoliv výkon 150 koní dokáže s vozem pěkně pohnout, a to nejen z při startu z místa. Oživený Renault 4 E-Tech nabízí hodně, ale přitom se snaží být cenově dostupný.
Ani v plné palbě nepřekročí milion
S tím souvisí i několik negativ. Mezi ně se řadí například nekvalitní obraz parkovací kamery, který mě zde ale příliš nepřekvapil. Mezi výhody ale rozhodně řadím pohledný retro design, nízkou spotřebu a taktéž dostatek prostoru v kabině pro čtveřici vzrostlých dospělých. Potěší i hodně bohatá výbava Iconic, ve které je vše co člověk běžně potřebuje k životu.
Velkým bonusem je i palubní systém se službami Google. Pokud se pak náhodou ptáte, na kolik vyšlo testované provedení, odpovědí je částka 956 tisíc Kč.
|+ retro vzhled, prostorná kabina, nízká spotřeba, bohatá výbava
|- obraz parkovací kamery, nešikovně umístěná loketní opěrka
Zdroj: autorský text