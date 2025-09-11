Youtuber našel zapomenutý autosalon, který ukrýval skvosty jako je Porsche 356 nebo Porsche 928

Britský youtuber a urbexer Colin Smith, který se proslavil průzkumy opuštěných továren a nemocnic po celé Evropě, před pár dny nahrál na svůj youtubový kanál nový objev – roky uzavřený showroom značky Porsche. Prostor po dlouhé době připomíná spíše muzeum zapomenuté slávy než běžný autosalon.
Na zveřejněném videu, na které upozornil například portál Autoevolution, je vidět, co všechno se v showroomu nachází. Nechybí například Porsche 356, vůbec první sériový model firmy a zároveň sourozenec legendárního Volkswagenu Beetle. Vůz navrhl Ferdinand Porsche, o kterém jsme tento týden psali v souvislosti s výročím jeho narození. Model je dnes jedním z nejvyhledávanějších sběratelských kousků.
O kus dál odpočívá červené Porsche 911 GT3 RS a o pár metrů stranou pak Porsche 928 ze sedmdesátých let. V autosalonu jsou zaparkované ale i jiné kousky, například po válce vyrobený červený Mercedes-Benz 170.
Některá auta jsou pokrytá prachem, další jsou naopak poměrně čistá a vypadá, že je vlastník objektu postupně opravuje.