Test ojetiny: BMW X5 (E70) může být hodně drahá legrace

Na X5 je vidět, že už je to technicky starší auto. Přesto má všechno potřebné a po stránce funkčnosti se toho moc vytknout nedá

Druhá generace SUV BMW X5, označovaná kódem E70, se vyráběla od listopadu 2006 do srpna 2013 a dále vylepšila to, v čem byla generace první trochu slabší. Stále jezdí dobře, je prostornější a na trhu sklidila úspěch. V letech 2007 a 2008 se prodalo jen v Evropě 100 000 nových X5, v USA ve stejném období asi 68 000 aut. Celkem BMW vyrobilo zhruba půl milionu kusů X5 E70. Na trhu ojetin je tedy z čeho vybírat.

Jízdní vlastnosti vykoupené „drncáním“

Cílem článku není rozebírat jízdní vlastnosti a dynamiku, tak to vezmeme jen v rychlosti. Je pravda, že BMW X5 3.0sd je dynamicky schopné auto a naftový šestiválec s výkonem 286 koní a točivým momentem 580 Nm má síly dost. Přesto se nelze ubránit dojmu, že podvozek je zbytečně tuhý. Na horší silnici auto poskakuje, čemuž nepomáhají ani nízkoprofilové široké pneumatiky. Je to zkrátka daň za to, aby tenhle kolos na silnici držel.

BMW X5 vždycky jezdilo na poměry kategorie SUV velice dynamicky. Je to ale vykoupené trochu uskákaným podvozkem

Na užších a menších kolech s vyšším profilem pneu je X5 poddajnější a pohodlnější. S pneumatikami ale neexperimentujte

Jinak je X5 prostě velké SUV se vším, co k tomu patří. Rychlý přesun po dálnici znamená spotřebu okolo deseti litrů nafty, klidnější povahy pojedou za osm až devět. Kdo chce především komfortní a kultivované auto, lépe udělá například s BMW řady 5 Touring a pohonem všech kol xDrive (když už tedy nutně do našich klimatických podmínek potřebuje čtyřkolku). A navíc se X5 příliš nehodí do terénu. Její nízký podvozek není stavěný na dovádění někde v kamenitém říčním dně.

Jaké provozní náklady se od takové ojetiny dají čekat? S tím nám opět pomůže kalkulačka tco.jitis.eu:

kalkulace nákladů na 24 měsíců očekávaný nájezd 800 km/měsíc zanedbaná údržba 270 738 Kč celkové náklady 227 131 Kč z toho amortizace 103 326 Kč náklady na měsíc vč. amortizace 11 272 Kč náklady na měsíc bez amortizace 5159 Kč náklady na km vč. amortizace 14,09 Kč

Jak můžete vidět, nelze od takového auta očekávat, že bude jezdit zadarmo. A spotřeba paliva, která ani u dieselů není kdo ví jak zázračná, není ten nejdůležitější údaj v kalkulaci nákladů. Pokud jde o opravy a údržbu, samozřejmě velmi záleží na tom, jakou historii za sebou auto má a jak se o něj kdo staral. A také na tom, jak zodpovědně nový majitel k servisu přistoupí.

Obecné rady před koupí BMW X5

Ono by to mělo platit u všech ojetin, ale u prémiového SUV prestižní značky obzvlášť. Tahle auta by měl každý hledat jen v síti zavedených prodejců ojetin nebo v nabídce oficálních značkových prodejců. Podobná auta totiž lákají různé podvodníčky a točený tachometr je asi to nejmenší zlo, které vás může potkat. Podvodníci se snaží legalizovat zpronevěřená nebo kradená auta a v prodeji kolují i špatně opravené totální bouračky, „zbastlené“ z několika dalších.

Nekoukejte jen na tachometr, důležitá je hlavně historie auta a jeho původ. Prémiová auta jsou častým cílem podvodníků

Německé papíry ještě nemusí znamenat, že je auto opravdu z Německa. Mnohdy se takhle dostávají na trh oklikou bouračky z východní části Evropy

Takže ojetá X5 s německými „papíry“ ještě nemusí znamenat, že je opravdu německá „po doktorovi, co jezdil jen o nedělích do kostela“. Různí spekulanti a podvodníci se nestydí takhle legalizovat přes Německo bouračku třeba z Rumunska nebo nějaké jiné nepopulární východoevropské země. Auto předělají na jiný kus mladšího ročníku, stočí před německou registrací tachometr a pak ho prodávají s vidinou snadného zisku. To se netýká jen modelu X5, ale všech podobných prémiových aut, na kterých se dá „pořádně vyvařit“.

Nafta 3.0d jako ideální volba, ale ani 4.8i V8 není k zahození



Doporučovat konkrétnéí motor do X5 je asi zbytečné, protože většina zájemců stejně bude chtít diesel. Naštěstí je to v tomto případě asi nejrozumnější volba, ať už jde o spotřebu nebo obecně dlouhodobé provozní náklady. Při správném servisu a normálním zacházení s autem není důvod, aby starší před faceliftem montovaný motor M57D30 nevydržel hodně přes půl milionu kilometrů. Měňte v motoru po roce nebo 15 000 km olej, tankujte kvalitní aditivovanou naftu, zodpovědně zahřívejte a dochlazujte… A bude sloužit spolehlivě.

Naftový šestiválec je rozumná volba, ale nechte ho důkladně prověřit. Někteří majitelé se zbavují aut narychlo před nutností velkých investic

Automatická převodovka je velice rizikové místo. BMW totiž nepředepisuje výměny oleje, i když je dobré ji každých zhruba 100 000 km udělat

O modernější odlehčené verzi N57D30 se ještě nedá říci, jak na tom z dlouhodobého hlediska bude, ale kusy s rozumným nájezdem jsou zatím většinou v pořádku. Přesto už někteří mechanici varují, že novější motory BMW nejsou tak dimenzované jako dříve a obávají se, že se při jejich konstrukci přeci jen příliš hledělo na výrobní náklady. Starší verzi M57D30 poznáte podle šestistupňového automatu, novější už má vždy automat osmistupňový.

Kdo ale naftu nevyužije a ví, že toho za rok zas tolik nenajezdí (například má na léto kabriolet nebo denně používá jiný typ auta), neměl by úplně zatracovat atmosférické zážehové verze. Především osmiválec 4,8 l s parametry 261 kW (355 k) a 475 Nm poskytuje téhle X5 nejen mimořádnou dynamiku, ale i zajímavý charakter a vysokou kultivovanost. A spotřeba není vyloženě brutální. Osmiválcový motor umí v tomhle velkém SUV jezdit za 13 litrů. Navíc lidé osmiválce obcházejí obloukem, takže lze za slušné peníze koupit méně jetý a hezký kus.

Pozor na teplotu a osmiválec bi-turbo



Rizikový je u X5 termomanagement. Moderní motory s cílem dosáhnout maximální účinnosti trpí na přehřívání, odnáší to těsnění a rychle v nich degraduje olej. Mnohdy je po 6000 km zralý na výměnu.

„Doporučit mohu jednoduchou výměnu termostatu chlazení za modifikovanou verzi, která drží teplotu motoru lehce nad 90°C, na rozdíl od továrních 105°C,“ říká Petr Dorotovič, nezávislý servisní specialista z Kolína. „Pozor, díl není originální a tedy schválený od BMW, ale zkušenosti jsou s ním veskrze pozitivní,“ doplňuje.

Spotřeba prý po montáži upraveného termostatu vzroste zhruba o půl litru, ale vynahradí to prodloužení životnosti zážehového motoru. Cenově se celá výměna vejde do zhruba třech tisíc korun i s prací. Vzhledem k potenciálním škodám zcela mizivá investice.

Není od věci nechat po jízdě motorový prostor vyvětrat. To platí hlavně pro benzinové osmiválce, které mnohdy pracují s teplotami přes 100°C

X5 je na stav chlazení velice citlivá. A u dieselů pozor na vadný termostat, ať si kvůli němu neodpravíte filtr pevných částic

Podobný problém trápí i atmosférický šestiválec, ale ten není moc vyhledávaný. S velkým SUV se trápí a přestože je mechanicky spolehlivý, v X5 už asi bude mít lepší roky za sebou. Jednotka s dvojitým přeplňováním ve verzi xDrive35i je dynamicky nadaná a vezme si klidně „jen“ 11 litrů na sto, ale z dlouhodobého hlediska neslibuje levný provoz a údržbu.

„Vedle choulostivých vstřikovačů a citlivých vysokotlakých palivových pump se zanáší karbonem a to především kvůli long-life intervalům výměn oleje, kdy olejová náplň vlivem tepelného namáhání zdegraduje,“ vyjmenovává obvyklé potíže přeplňovaného šestiválce Petr Dorotovič.

Absolutní zlo je dvěma turby přeplňovaný osmiválec 4,4 l s označením N63B44. Od toho dejte za každou cenu ruce pryč, i kdyby vám ho prodejce dával zadarmo. V turbech umístěných mezi řadami válců se spéká olej a mnohdy ani zkrácené výměny oleje na 6000 km nejsou řešením. Nízký nájezd osmiválce bi-turbo ve verzi X5 50i není zárukou, že je vše v pořádku. Motory už po 50 000 km braly olej a přicházely o kompresi. Tohle fakt nebrat! U ostatních motorů se dá i velký problém vyřešit v řádu pár desítek tisíc, u tohoto spíše v řádu stovek tisíc. A brzy se bude vše stejně opakovat, takže jednorázovou investicí se potíží nezbavíte.

Rizikový automat, xDrive a podvozek

Když už jsme u těch potenciálních drahých potíží, je dobré vědět, že ojetá BMW mají jednu velkou slabinu: automatické převodovky. Ony by byly spolehlivé, ale to by v nich musel někdo měnit v rozumném intervalu olej. „Olejová náplň v převodovce se přehřívá právě vlivem vysoké teploty chladící kapaliny motoru proudící přes výměník,“ vysvětluje Dorotovič.

BMW ale striktně výměnu oleje nepředepisuje a označuje náplň jako doživotní. Inu, pokud chcete převodovku po 200 000 km vyhodit, tak doživotní opravdu je. Před koupí nechte odborníka a zkušeného mechanika automat prověřit, ať se do něj hned nevysypete za sto tisíc. Na výměnu olejové náplně převodovky si připravte zhruba 11 000 Kč, protože se musí převodovka také přetěsnit a vyměnit i její filtr.

Do těžkého terénu se s X5 vůbec nepouštějte. Polní cestu samozřejmě zvládne, ale tohle auto patří hlavně na silnici

BMW X5 umí být spolehlivé auto, ale jen v tom případě, že se majitel nebojí investovat do údržby a drobnosti řeší ihned

Výměna oleje v automatu bude první věc, kterou budete muset ihned udělat. Následně měňte v automatické převodovce olej každé čtyři roky nebo maximálně 100 000 km. Klidně i dřív. Výměna olejové náplně by se neměla vyhnout ani systému xDrive a diferenciálům.

„Nepodceňujte výměnu oleje v rozvodovce xDrive, auto si o něj řekne samo na základě snímače opotřebení olejová náplně,“ vyzývá Petr Dorotovič. „Občas také zazlobí servomotor přiřazení pohonu přední nápravy. Oprava není složitá, dochází k očesání plastového kola v převodu servomotorku,“ doplňuje.

Ještě se sluší dodat, že nutnost výměny náplně v rozvodovce xDrivu neohlásí majiteli kontrolka na palubní desce, ale pouze servisní diagnostika. Celý systém xDrive je velice choulostivý. Například nevhodná specifikace pneumatik se špatným rozměrem či rozhozená geometrie se se projeví zrychleným opotřebením soustavy xDrive.

„Ať kupující zkontroluje, že jsou na autě opravdu ty pneumatiky, které tam mají být. Z vlastní zkušenosti ze servisu vím, že u jednoho vozu došlo k závadě na systému xDrive jen proto, že v pneuservisu namontovali na zadní kola pneumatiky z přední nápravy a obráceně,“ upozorňuje Dorotovič. Systém xDrive si pak i s nepatrným rozdílem obvodu kol neví rady.

A počítejte také s tím, že X5 bude potřebovat velký servis podvozku. Hlavně se ale přesvědčte, že kupovaná X5 nejeví stopy extrémního namáhání v těžkém terénu, protože na to není stavěná. Polní cestu zvládne, ale skákání po motokrosové trati ne. Standardně dodávané měchy samonivelace vzadu se jednou ozvou, ovšem někdy je potřeba k tomu přidat i nový kompresor.





Přijde vám, že v kupovaném autě nefunguje klimatizace a fouká jen horký vzduch? Může být jen nevhodně nastavená distribuce vzduchu

Přes palubní počítač pomocí ovladače lze intenzitu a teplotu vzduchu nastavit. Pokud ani pak klimatizace nefouká studený vzduch, víte, že je problém

Závady elektronistalace nejsou tak časté, ale stává se, že stávkují elektricky ovládané páté dveře, pojezdy sedadel a klimatizace. Závady systému iDrive už nejsou pravidlem, ale ani úplnou vzácností. Aktivní stabilizátory Dynamic Drive nezlobí, ale spíše představují zbytečné riziko. Čím méně toho kupovaná X5 má, tím z dlouhodobého hlediska lépe.

Ojeté BMW X5 E70: Verdikt

Ojeté BMW X5 zadarmo nejezdí. Než poběžíte pro jednu do bazaru, musíte vědět, že pro vás výdaj několika desítek tisíc za velký servis neznamená nic jiného než mávnutí rukou. Pokud se vám při vyslovení částky třicet tisíc protočí panenky a udělá nevolno, raději hledejte jiné auto. X5 není špatná, ale je to prostě složité auto, které vyžaduje majitele s opravdu velkorysým rozpočtem.

Kdo drobnosti neřeší a doufá, že se nic dalšího nestane, koleduje si o ještě větší malér. Chcete příklad? Třeba takový termostat u dieselu je položka, která se dá vyměnit za pár stovek. Když to ale neřešíte, za měsíc si připravte více než padesát tisíc na nový filtr pevných částic. Motor se totiž nikdy pořádně neohřeje a řídící jednotka nespustí jinak spolehlivé regenerace DPF.