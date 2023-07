Test Mercedes-AMG EQE 43 4Matic: Svižně do budoucnosti

Když zhruba před rokem Mercedes představoval model AMG EQE, byla to docela velká událost. Tento elektromobil se totiž stal teprve druhým masově vyráběným modelem s podpisem AMG a výhradně elektrickým pohonem (tím prví bylo EQS). Výsledkem je zajímavý automobil dostupný hned v několika variantách. My jsme vyzkoušeli tu základní s číselný označením 43.

Jen pro pořádek, nabídka pro EQE zahrnuje standardní modely 300, 350 a 500 a na ně navazuje sportovní řada AMG EQE dostupná jako 43 4Matic a 53 4Matic+. Divize AMG se na svém druhém elektrickém dítěti samozřejmě patřičně vyřádila, připravila specifické akumulátory, přepracované chlazení i nové elektromotory. To se ale týká až varianty 53. Testovaná verze 43 se tak trochu prolíná s civilní verzí 500, protože si z ní přebírá základní pohon, přidává trochu výkonu a vše kombinuje s tužším podvozkem a dalšími menšími úpravami plnotučného elektrického AMG.

Kdo se chce ofrňovat nad polovičatým produktem, ten by toho měl hned nechat. Nakonec podobné verze existují i u spalovacích AMG a zákazníkům se líbí. Spousta lidí nepotřebuje brutální výkony, protože potenciál nejsilnějších specifikací v provozu běžně ani nevyužije.

U elektromobilů tato strategie dává ještě dvojnásobný smysl, protože z principu fungování elektromotoru je pocitově hodně rychlý skoro každý elektromobil, pokud to zrovna není Dacia Spring. Je prakticky jisté, že u auta se systémovými parametry 476 koní a 858 Nm budou po stránce dynamiky všichni nadmíru spokojeni. I když vůz váží 2,5 tuny.

Je rychlý? Samozřejmě

Sportovní EQE je vždy vybaveno pohonem všech kol, takže má dvojici elektromotorů. Testovaná 43 navazuje na civilní EQE 500 4Matic, které disponuje výkonem nepatrně nižším (408 k), vrchol točivého momentu je ale v obou případech shodný. Stovku zvládne AMG EQE 43 za pěkných 4,2 s, pětistovka je o půl sekundy pomalejší. To, co ale nakonec poskytne pocit rychlosti, je spíše drtivý točivý moment a jeho okamžitý nástup. Pružné zrychlení dokáže neznalé cestující snad až trochu vyděsit.

EQE je téměř pětimetrový automobil, který svůj tvar podřídil aerodynamice. Provedení AMG má jiný nárazník, jinou masku, velká kola a červené brzdiče. Mimochodem, to víčko mezi předním kolem a dveřmi ukrývá otvor pro dolévání kapaliny do ostřikovačů Autor: Lukáš Dittrich

AMG EQE 43 si z testů odnáší všeobecnou chválu za své brutální zrychlení, osobně mne ale za srdce zas až tolik nevzalo. Je to samozřejmě hodně rychlý automobil, ale řekněme si na rovinu, že nic tak světoborného úplně nepředvádí. Nakonec rychlejší je i obyčejná Kia EV6 GT a ani stará generace třídy E v provedení 53 o moc pomalejší není (+0,3 s). Navíc jezdila až 250 km/h.

EQE sází na dvojici synchronních motorů s permanentními magnety a baterii s využitelnou kapacitou zhruba 90 kWh vybavenou sáčkovými články. Už dnes se ví, že tohle je jen slabý odvar věcí, které se chystají. Ta opravdu plnotučná AMG postavená na vlastní platformě dostanou kvůli chlazení cylindrické články (vypadají jako tužkové baterky) a tzv. diskové elektromotory od společnosti Yasa, kterou Mercedes před časem koupil. Pokud se těšíte, zapište si do kalendářů rok 2025. Něco málo o těchto autech nedávno naznačil koncept Vision One-Eleven.

S výkonem to u elektromobilů bývá poněkud komplikované, protože závisí na zvoleném jízdním režimu. V některých případech se dokonce udávaných parametrů dočkáte pouze při využití funkce Launch Control, což se ale AMG EQE 43 netýká. Tady je slibovaných 476 koní dostupných i v režimu Sport+ a pak samozřejmě při využití funkce Race Start. Tu mimochodem doprovází futuristický zvuk a animace na přístrojovém štítu. Pokud máte baterie chladné, systém vám tyto vylomeniny nedovolí.

Jestli má EQE někde slabinu, tak to je možná trochu překvapivě vnitřní prostor. Ve druhé řadě opravdu není mnoho místa pro hlavy cestujících. Je také škoda, že Mercedes neudělal tohle auto jako liftback. I když tak možná vypadá, fakticky je to klasický sedan Autor: Lukáš Dittrich

Zábava v elektrickém podání?

Na elektrické AMG jsem byl hodně zvědav, ale dopředu mi bylo jasné, že husí kůži z tohoto vozu asi mít nebudu. Ze zkušeností třeba s BMW i4 M50 dobře vím, že i ty nejrychlejší elektromobily velmi maskují rychlost a kvůli tomu se trochu vytrácí zábava z řízení. Mercedes v tomto není jiný, alespoň ne tento testovaný. Ano, můžete si voliči na volantu rychle nastavovat jednotlivé části auta, ano, ve sportovním režimu umí být vůz přetáčivý, ale emoce tomu chybí.

Což ovšem nemění nic na skutečnosti, že po okreskách může tento 2,5 tuny těžký automobil létat strašidelně rychle a s neochvějnou jistotou v zatáčkách zdatně sekundovat i těm nejsportovnější hot-hatchům. Svůj díl na tom kromě jiného má i specificky naladěný podvozek modelů AMG vybavený vzduchovými pružinami a adaptivními tlumiči. Velmi zásadním příspěvkem nejen do jízdní stability pak je standardně dodávané řízení zadní nápravy. Rozdováděný elektromobil krotí posílené brzdy, které mají vpředu šestipístkové třmeny a kotouče o rozměru 415×33 mm. Velkou část zpomalení ale obstarává rekuperace, která může dosahovat výkonu až 260 kW.

Sportovní volant je dalším prvkem výbavy souvisejícím s provedením AMG. Podobně jako u sportovních spalovacích Mercedesů lze i tady některé systémy auta nastavovat přímo z volantu pomocí otočných ovladačů. Volant ale zakrývá horní část digitálního přístrojového štítu Autor: Lukáš Dittrich

Když malinko povolíte, zjistíte, že AMG EQE 43 je vlastně příjemný automobil servírující všechny ty dobře známé výhody typu absolutně tichého interiéru, kdy vám dynamický potenciál budou připomínat pouze výrazněji tvarovaná sedadla nebo sportovní volant. Na horších silnicích ale budete o tužším podvozku vědět možná až moc. Zvenku samozřejmě nemůže chybět agresivnější nárazník, aerodynamické disky, výraznější maska nebo decentní zadní spoiler.

Nabíjení trochu zklamalo

Zda je výsledek po stránce designu povedený, nebo ne, to nechám na vás. Z pohledu elektrického auta existují jistě důležitější věci a jednou takovou je spotřeba. Při běžné jízdě vykázal tenhle Mercedes při teplotách kolem 13 stupňů na trase dlouhé 150 km, kde polovina vedla po dálnici (jeli jsme 130 km/h), průměr 21 kWh/100 km. Při využitelné kapacitě 90,6 kWh to znamená vcelku slušný dojezd teoreticky až 430 km. Svůj vliv na tom nepochybně má striktně aerodynamicky tvarovaná karoserie.

Zejména u elektromobilů náchylných na sebemenší detail ovlivňující jízdní odpory by si ale zákazníci měli uvědomit, že volbou sportovně střižené verze automaticky přijdou o část dojezdu a spočítat si, zda jim to za to stojí. Například tohle elektrické AMG využívá v zájmu lepších jízdních dovedností věci, které jdou přímo proti dojezdu. Třeba standardně dodávaná dvacetipalcová kola. Dobře si tak rozmyslete, co je pro vás důležitější. Téměř stejně rychlý Mercedes-Benz EQE 500 4Matic má oficiálně udávaný dojezd delší o 50 km.

Během testu trochu zklamala rychlost dobíjení. Na Ionity jsme zkoušeli dobíjet po ujetí 150km dlouhé trasy z 28 % na 70 %, maximální výkon nepřekročil 140 kW, přičemž oficiální maximum by mělo být 170 kW. Nabíjecí křivku si můžete prohlédnout níže. Díky tomu, že je křivka poměrně plochá, ale celý proces zabral přijatelných 20 minut. Člověk by ovšem tak nějak podvědomě očekával, že u prémiových značek, a elektromobilů za tři miliony zvlášť, bude dobíjení automaticky rychlejší, což zatím většinou není pravda.

V našem testu se EQE na stanici Ionity po ujetí 150 km nabíjelo maximálně výkonem 134 kW. Čekali jsme o něco lepší maximum. Na druhou stranu je ale důležité i to, že je křivka plochá. Za 20 minut tak stanice dodala 41 kWh. Jinak řečeno, na 100 km dojezdu bylo potřeba 10 minut, což není špatné. Taycan je ale rychlejší Autor: Lukáš Dittrich

Technologie? Budete zírat!

Možná, že spoustu lidí nakonec AMG EQE 43 zaujme více technologiemi než jízdou. Výborně fungují asistenční systémy, kdy řidiči ve spoustě případů stačí jen sedět a mít ruce položené na volantu. Auto samo přibrzdí před zatáčkou, samo přibrzdí před sjezdem, skoro samo změní jízdní pruh a pokud využijete možnost uložit parkovací místo, pak i samo zaparkuje. Pamatuje si až sto metrů před parkovacím místem. A když auto zahlédne v okolí silnice chodce, vyhodí vám na přístrojovém štítu upozornění. To abyste nebyli překvapení, když vám najednou někdo vstoupí do cesty. Často si dotyčného všimnete až poté, co vás na něj vůz upozorní. Užitečná věc!

Velmi šikovná funkce: Přímo na středové obrazovce si můžete vyhledat nabíjecí stanice a zobrazit o nich řadu užitečných informací, jako například cenu za kWh a cenu za stání. Systém také vypočítá, jak dlouho budete muset na dobíjení čekat. V tomto případě jde o AC nabíjení, proto vůz uváděl více než šest hodin Autor: Lukáš Dittrich

Fantastická jsou adaptivní světla Digital Light využívající k rozptýlení světelného paprsku přes milion miniaturních zrcadel v každém světlometu. Jde o technologii původně převzatou z projektorů, kterou dnes nabízí i jiné značky (třeba konkurenční Audi). Jízda s takovýmito světlomety je zážitek, protože změna světelného kuželu je dokonale plynulá, viditelnost i za tmy vynikající a s jízdou vám v noci světla pomáhají promítáním různých symbolů přímo na vozovku.

Za pozornost ale stojí i systém MBUX a hlasové ovládání. S připojeným mobilním telefonem zvládnete za jízdy bez potíží diktovat zprávy, můžete se ale bavit i pokyny ve stylu „řekni vtip“. Jeden z těch suchých, ale dobrých, je prosté konstatování „Audi a BMW jedou závody F1“. Již brzy si tenhle konkrétní fór bude žádat aktualizaci.

Mercedes má také dobře zvládnuté informace o nabíjení. Alespoň to tak vypadalo během sedmidenního testu, který je (co si budeme povídat) u takovéhoto auta naloženého technickými vychytávkami prostě moc krátký. Přímo na obřím středovém displeji si můžete zobrazit podrobné informace o dostupných výkonech dané stanice, ale také o cenách a auto vám rovnou napíše, kolik času zabere dobití do 100 % a kolik vás to bude stát. V rámci dalších detailů pak můžeme zmínit různé hry, které můžete přímo na displeji hrát během dobíjení, nebo spoustu různých nastavení typu „ekologického nabíjení“, které omezí v zájmu ochrany baterie výkon DC nabíjení na pouhých 62 kW.

Všemožná nastavení zahrnují například i možnost nenabíjet baterii do sta procent nebo aktivovat režim ECO pro nabíjení. V takovém případě pak v zájmu ochrany baterie bude omezen výkon DC nabíjení na 62 kW. Autor: Lukáš Dittrich

Mimochodem, na displeji si můžete zobrazit kromě asi tak tisíce dalších informací i teplotu baterie, což je docela zajímavý údaj. Na rozdíl od spalovacích motorů se totiž akumulátory ohřívají poměrně dlouho. Po nočním stání při teplotě kolem 3 °C palubní počítač hlásil po ujetí 20 dálničních kilometrů stále teplotu baterií pouze šest stupňů.

Co za to?

Základní EQE 300 stojí 1,9 milionu, EQE 500 4Matic vyjde na 2,3 milionu a testované AMG 43 z vašeho konta vytáhne ještě o 500 tisíc více. Je to docela hodně peněz. Tím spíš, že se všemi příplatky vyšel testovaný exemplář na bezmála 3,3 milionu korun.

Pokud vás to táhne k rychlému prémiovému elektromobilu tradiční značky, pak zrovna v případě EQE asi stojí za zvážení, zda se nespokojit s přece jen výrazně levnější 500 4Matic, nebo zda rovnou nesáhnout po Porsche Taycan 4S. To totiž nabídne oproti AMG 43 vyšší výkon, lepší dynamiku, a hlavně 800V síť, takže v ideálních případech až dvakrát rychlejší nabíjení. A to se u elektromobilů počítá především.

+ Zajímavá dynamika, výborné jízdní vlastnosti, asistenční systémy, skvělá adaptivní světla, spousta technologií - Možná až příliš tuhý podvozek, nabíjení by mohlo být rychlejší, velký cenový rozdíl oproti podobně rychlému EQE 500