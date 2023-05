Kia EV6 GT nabízí raketové zrychlení a zvláštně fungující driftovací režim (první dojmy)

Kia vzbudila odhalením vrcholné verze elektromobilu EV6 oprávněnou pozornost. Automobilka, která dříve nabízela spíše jen rychlá auta a jejímž vrcholem bylo cestovní šestiválcové GT Stinger začala nabízet vůz disponující výkonem 585 koní, točivým momentem 740 Nm a schopností zrychlit na stovku za 3,5 s. Nedávno jsme si mohli tuto novinku poprvé vyzkoušet na vlastní kůži.

EV6 GT, jak se tento model jmenuje, stojí na vrcholu nabídky pro elektrický crossover EV6 a od dosud nejsportovnější varianty EV6 GT-Line s pohonem všech kol se v několika ohledech dost zásadně liší. Tak především plnotučné GT dostalo nové elektromotory, kdy ten přední nabízí 218 a ten zadní 367 koní. Systémový výkon je zmíněných 585 koní. Elektromotory jsou vybavené chlazením olejem a hlavně mohou dosahovat výrazně vyšších otáček, až 21 000 ot/min. Standardní EV6 končí na patnácti tisících.

Tenhle rozdíl přináší vyšší maximální rychlost. Ani EV6 GT totiž nemá vícestupňovou převodovku, ale právě díky vyšším maximálním otáčkám může jet až 260 km/h. Dvoustupňová je ovšem tzv. výkonová elektronika na zadním elektromotoru. V podstatě jde o to, že EV6 GT vzadu používá dva měniče v jednom. Jeden funguje při nízké zátěži, druhý při vysoké zátěži. Liší se i akumulátor, ačkoliv má kapacitu shodnout s civilními variantami (77,4 kWh). S ohledem na vyšší zatížení jsou jednotlivé články jinak propojené.

GT se oproti GT-Line na pohled příliš neliší. Vzhledem k dynamickým schopnostem jde o poměrně nenápadný automobil Autor: Lukáš Dittrich

Kvůli vysokému výkonu logicky prošel úpravami také podvozek. GT má větší brzdové kotouče (vpředu 380 a vzadu 360 mm), čtyřpístkové brzdiče a nový software brzd. Maximální výkon rekuperace je 300 kW a preferovaný je při rekuperaci možná trochu překvapivě zadní elektromotor. Pro rekuperaci je totiž výhodnější brzdit předním elektromotorem, protože při zpomalování je předek více zatížen. Jiné jsou také pružiny, nápravy využívají hlinkové díly a vzadu je dokonce elektronická uzávěrka zadního diferenciálu (e-LSD), což je pro elektromobily věc hodně neobvyklá. Specialitou GT je pak rovněž variabilní řízení a elektronicky řízené tlumiče. Chování všech systémů závisí na zvoleném jízdním režimu. Plný výkon dostanete pouze v nejsportovnějším režimu GT.

Je to střela, ale…

O tom, že je EV6 GT opravdu hodně rychlé auto, není sebemenších pochyb. Stovka za 3,5 s dělá z tohoto elektromobilu jeden z vůbec nejrychlejších vozů na trhu, který je k dispozici za cenu pod dva miliony. Mimochodem, EV6 GT startuje částkou 1 780 900 Kč, takže je pouze o necelých 80 tisíc dražší než Škoda Enyaq Coupé RS iV. Příplatek je to absolutně zanedbatelný, dynamika nejvýkonnější Škody v historii je vedle EV6 GT o světelný rok horší a maximální rychlost bez přehánění směšná.

Na druhou stranu ale platí, že i EV6 GT je elektromobil a proto je to pořád poměrně těžké auto. Spousta lidí vám bude tvrdit, že je EV6 GT něco jako teleport, ale elektrické koně jsou kvůli hmotnosti něco trochu jiného než koně spalovacích aut. Když si vzpomenu třeba na to, jak drtivé zrychlení nabízela M3 s pohonem všech kol, tohle se tomu asi nevyrovná. Ale tak to prostě je u elektromobilů obecně. EV6 GT také nemá na rozdíl třeba od BMW i4 nebo elektrických Mercedesů systém Launch Control.

Jenže zase nabízí speciální systém pro driftování. Trochu to ovšem vypadá, že automobilka zas tak moc nechce, abyste ho používali. Zatímco třeba u Audi RS 3 nebo erkového Golfu je prostě driftovací režim jedním z těch, které najdete v běžné nabídce jízdní režimů, tady je postup aktivace složitější. Musíte zvolit režim Sport, zařadit P, sešlápnout brzdu, podržet tlačítko stabilizace na déle než 5 sekund a podržet obě páčky pod volantem. Pak naskočí hláška o tom, že byl tento režim aktivován.

V tomto režimu by mělo jít více výkonu na zadní kola, na výjezdu ze zatáčky by se pak měl zapojovat více přední elektromotor, aby vás ze zatáčky vytáhl. Praxe, jakou jsme si vyzkoušeli na kluzné ploše na polygonu v Hradci Králové, ale byla možná trochu zklamáním. I v driftovacím režimu působila Kia nejdřív výrazně nedotáčivě, aby se následně v mžiku stala extrémně přetáčivá. Ze skupiny devíti novinářů se nenašel nikdo, kdo by systému přišel na chuť a nedokázal to ani místní instruktor. Možná, že to na asfaltu bude lepší, protože těžký elektromobil s vysokým točivým momentem na kluzné ploše vyžaduje strašlivě jemné zacházení s pedálem plynu, ale faktem také je, že to není první elektrické auto, se kterým jsem něco takového podnikl. Stejnou disciplínu nabídlo novinářům také BMW při prezentaci i4 a i s dvoumotorovou M50 se dalo na kluzné ploše jezdit bokem vcelku bez problémů.

Systém v EV6 GT působil docela nevyzpytatelně. Otázkou samozřejmě je, jak moc něco takového reálné zákazníky vůbec bude zajímat. Spousta lidí ocení spíše mocnou akceleraci v přímce, kterou lze s vypnutou stabilizací doplnit efektním kouřem od zadní nápravy. Osobně ale musím přiznat, že jsem byl na jízdu bokem s EV6 GT hodně zvědavý a že mne výsledek trochu zklamal. Uvidíme, co přinese klasický test.

Driftování s Kiou EV6 GT se nakonec ukázalo jako poměrně komplikované a auto se na kluzné ploše chovalo celkem nepředvídatelně. Udržet ho v nějakém rozumném úhlu při jízdě dveřmi napřed se nikomu nedařilo. Vždy to skončilo přetočením Autor: Lukáš Dittrich

Šest desítek míří do ČR

Kia EV6 GT dostala kromě všeho zmíněného také nové nárazníky, kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport 4S, kdy GT jako jediná EV6 v nabídce má z výroby pneumatiky doplněné o tlumicí pěnu uvnitř plášťů. Výborné jsou také výrazně tvarované sportovní sedačky. Celkově působí EV6 GT vzhledem ke svým dynamickým schopnostem dost nenápadně. Pro úplnost, udávaný dojezd je 424 km a i EV6 GT může mít tažné, přičemž oproti běžným EV6 utáhne o 200 kg více. Brzděný přívěs může mít až 1,8 tuny.

Kia EV6 GT je bezesporu zajímavý elektromobil a cena 1 780 980 Kč tuto skutečnost dále podtrhuje. Oproti podobně drahému Enyaqu RS nabízí tato Kia daleko lepší dynamiku i mnohem rychlejší nabíjení. Oproti podobně výkonnému BMW i4 M50 je opět rychlejší a navíc praktičtější. Kromě toho jde o plně vybavený vůz, kde není za co připlácet. Výjimkou je pouze střešní okno a metalíza a i díky tomu je EV6 GT nakonec docela lákavá nabídka, na kterou zatím zareagovalo něco málo přes šest desítek tuzemských zákazníků.