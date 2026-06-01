Test: Lynk & Co 01 More je švédskou Čínou. Nabízí luxusní výbavu, hromadu výkonu i pár negativ

I když to tak možná nevypadá, Lynk & Co 01 se poprvé představilo již v roce 2016. Mnozí mohou znát jeho první generaci hlavně díky modrým linkám na karoserii a discích kol, což bylo na tehdejší dobu netypické poznávací znamení. Verze po faceliftu, kterou máme dnes v testu, pak současně přišla o dvě krásné koncovky výfuku, což je za mě velká škoda.
V hlavní roli futuristický design a švédské kořeny
Vůz využívá platformu CMA, která napomáhá sdílení komponent mezi značkami Volvo, Lynk & Co a Polestar. Lynk & Co 01 nabízí celkem kompaktní rozměry, kdy do délky měří 4545 mm, široký je 1860 mm a nabízí rozvor 2734 mm. Z designového hlediska se mi líbí přední full LED hlavní světlomety, které ale postrádají funkci Matrix. Za velmi užitečné ale považuji to, že řidič vidí jejich vrchní část, což přispívá k lepšímu přehledu o tom, kde jsou jinak dost zaoblené rohy vozu.
Při pohledu z boku si nelze nevšimnout tmavých krytů před předními dveřmi, kdy ten u řidiče schovává nabíjecí port pro AC nabíjení. Jeho otevření vyžaduje trošku větší sílu, protože dvířka jsou vybavena třemi silnými magnety. Za pozornost stojí také decentní oplastování blatníků, které dodává lehce offroadový nádech. Moc se mi líbí zadní LED světelný pás na víku kufru i logo výrobce umístěné pod průsvitným krytem. Zájemce o model 01 ale nepotěší, že k dispozici jsou pouze tři laky karoserie (zelená, bílá a černá).
A co kabina? Kdo někdy seděl v sesterském Volvu XC40, asi jej zde nepřekvapí vůbec nic. Volant, palubní deska, tlačítka a dokonce z části i tvar sedadel – to vše je velmi podobné s Volvem. Rozdíly se ale přeci jen najdou. Tak třeba 15,4" dotyková obrazovka uprostřed palubní desky je výsadou pouze tohoto modelu a Volvo XC40 něco takového mít nemůže. Displej sdružuje skoro všechny důležité funkce z hlediska ovládání. Ve spodní části je panel s ovládáním klimatizace, který je ale bohužel dotykový. Digitální palubní deska před řidičem nabízí tři možnosti zobrazení, má příjemnou grafiku a pro zobrazení průměrné spotřeby a ujeté vzdálenosti je nutné stisknout pravé tlačítko na volantu s piktogramem tabulky se šipkou.
Do rukou se mi dostalo provedení More, které stojí 1 099 995 Kč. A zde Lynk & Co 01 začíná hodně bodovat. Jeho výbava je totiž doslova nacpaná k prasknutí a nechybí v ní například tónovaná zadní okna, dynamické LED směrovky, automaticky stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko, audiosystém Infinity by Harman Kardon s 10 reproduktory včetně subwooferu či 360° kamerový systém s celkem kvalitním obrazem parkovací kamery. Lynk & Co 01 nenechává prostě nic náhodě a mezi prvky, které zde mohou někomu chybět, patří snad jen odvětrávání předních sedadel či funkce Matrix v rámci LED hlavních světlometů.
Interiéru vládne preciznost a luxusní nádech
Po usednutí do vozu mě zarazila celkem nečekaná šíře středového tunelu. Ten ale překvapivě neubírá tolik místa pro kolena, jak by se zprvu mohlo zdát. Obecně je pak Lynk & Co 01 malé, ale prostorné SUV, které na obou řadách sedadel s přehledem usadí 185 cm vysoké cestující. Posádka v druhé řadě má k dispozici dvě USB-C přípojky a také samostatný výdech klimatizace, ačkoliv bez možnosti nastavit si vlastní teplotu. Přední sedadla mají integrované opěrky hlavy, ale za mě se v nich sedělo dobře a při mé výšce 180 cm jsem neměl problém s oporou krku.
Co se týče bezpečnostních asistentů, vůz je vybaven snad vším, co je v dnešní době možné nabídnout. Trošku zděšení ale ve mně vyvolala situace, kdy jsem deaktivoval systém pro hlídání pozornosti řidiče. Po následném zkušebním zakrytí čočky kamery se totiž na palubní desce objevila varovná hláška, že systém má zakrytý výhled na tvář a oči řidiče. Že by snad Lynk & Co 01 i tak neustále monitorovalo posádku?
O pohon se zde stará kombinace benzinového čtyřválce o objemu 1,5 l a elektromotoru, kdy benzinový motor má výkon 102 kW a 230 Nm a elektromotor 107 kW a 338 Nm. Dohromady tedy kombinovaný výkon činí 206 kW a k dispozici je velmi slušných 535 Nm točivého momentu. Testovaná verze umí zrychlit z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy a rozjede se až na 200 km/h. Jistým limitem je zde pohon předních kol, který se s návalem točivého momentu často pral i na suchém asfaltu. Navíc čtyřkolku zde nedostanete ani za příplatek, což je další negativum.
Baterie má kapacitu 17,7 kWh, nabíjení je možné jen přes 6,6kW AC nabíječku a při 100% stavu baterie jsem byl schopen opakovaně ujet až 68 km v čistě elektrickém režimu. Co si ale budeme povídat, dnešní konkurence v segmentu PHEV nabízí již o dost lepší čísla. Jistým omezením je taktéž palivová nádrž s objemem jen 40 litrů. Naštěstí výrobce zde přemýšlel a bral ohled na tyto parametry. Pohonné ústrojí proto vyladil skoro k naprosté dokonalosti, což bylo pro mě velké překvapení.
Přechody mezi elektřinou a benzinem jsem takřka nikdy nepocítil a po ujetí 560 km jsem v kombinovaném provozu dosáhl spotřeby 6,1 l na 100 km. Za pochvalu stojí taktéž dobře naladěné jízdní režimy Hybrid a Sport, kdy je zde znát velký rozdíl v poskytnuté dynamice a síle rekuperace. Lynk & Co 01 je zajímavým mixem, jehož součástí je i několik kompromisů. Kdo je nebude ochoten přijmout, pro toho nebude model 01 úplně vhodný a raději bych mu doporučil sesterské Volvo XC40.
Absence čtyřkolky a rychlonabíjení zamrzí
Čínské plug-in hybridní SUV nabídne například dobře odladěný pasivní podvozek. S 20" disky kol byla jízda překvapivě komfortní a také odhlučnění je na solidní úrovni. Trošku vychytat by potřebovala rekuperace elektrické energie, která čas od času
stávkovala a ani na nejsilnější stupeň se často nic nestalo.
Největší předností je pak hlavně výbava, kdy toho za cenu lehce přes jeden milion korun dostanete více než dost. Navíc, design modelu 01 je vskutku exotický. Vůz se může pochlubit rozumnou spotřebou i s vybitou baterií, kvalitně zpracovaným interiérem a solidní porcí výkonu. Někomu ale bude chybět možnost pohonu všech kol a taktéž DC nabíjení, které by celý proces nabití baterie velmi urychlilo.
|+ kvalitní zpracování a materiály, výbava, podvozek, vzhled, spotřeba
|– nelze s pohonem 4×4, dotykové ovládání klimatizace, absence DC nabíjení
Zdroj: Autorský text